POBEDNIK DANA - Marko Rus!

Pobednik dana u svetu fudbala svakako je Marko Rus! Defanzivac i kapiten Ajntrahta iz Frankfurta našao se u postavi, tačnije u 18 igrača ovog kluba posle devet meseci. U međuvremenu nije igrao jer mu je u maju prošle godine dijagnostifikovan rak testisa. Ipak, on je pobedio!

