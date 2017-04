Počela je nova era, kineske gazde otvorile karte: Ovo je plan za preporod Milana!

Tri stuba strategije koja može Milan da vrati u vrh. O Donarumi, Benzemi i Obamejanu, likvidiranim dugovima, Monteli, dupliranju prihoda, finansijskom fer-pleju, novom stadionu, Galijaniju...

Višemesečna - da ne kažemo višegodišnja - parada oko novih valsnika u Milanu je danas zatvorena. Prvi put posle preuzimanja kluba od Silvija Berluskonija koji je gazdovao Milanom 31 godinu, javnosti su se obratili novi vlasnici.

Biznismen Li Jonghong je prevodnik kineskog konzorcijuma koji je kupio Milan. Dejvid Han je drugi u hijerarhiji i on se bavio administracijom tokom preuzimanja kluba. Njih dvojica su zaštitna lica novog kineskog kapitala u Milanu.

Javnosti se prvi put na konferenciji za medije obratio Li Jonghong. I osim uobičajene ceremonijalne priče o velikoj istoriji slavnog kluba i svetloj tradiciji, nije rekao neke konkretne stvari. Prepustio je to Marku Fasoneu, koji će biti kineski čovek od poverenje u Milanu i novi generalni direktor kluba. Potom je nekadašnji funkcioner Intera imao opširno izlaganje i odgovarao na sva pitanja medija.

Objasnio je zašto su novi vlasnici izbegavali javnost i dopustili sve kontroverzne priče koje su pratile preuzimanja kluba.

„Očigledno je da postoji skepsa. Namerno smo ostali u senci dok nismo zavšili posao. Namera je da se ne dokazujemo rečima i pričom već delima i činjenicama“, rekao je Fasone.

Kakav Milan da očekujemo?

„Moja vizija je tim sa talentom i perspektivom. Od avgusta nisam propustio nijedno poluvreme Milanovih utakmica, a pričao sam i sa Galijanijem. Mislim da je ovo prvi put da Milan ima najmlađu ekipu u Seriji A. Za to je bila potrebna velika hrabrost. Mladi igrači su garancija svetle budućnosti. Masimo Mirabeli će preuzeti ulogu sportskog direktora, ali nemamo nameru da menjamo sve u klubu. Do kraja maja ćemo napraviti procenu“.

Navijače najviše zanimaju zvučna pojačanja.

„Neka imena koji su se već pominjala nam se sviđaju. Obamejan ili Benzema? Dovešćemo jednog ili dvojicu napadača vrhunske klase. Ali između obećanog i urađenog, na polovini stoji volja samog igrača koju moramo da poštujemo“.

U kojoj liniji tima se očekuje najviše pojačanja?

„Nema posebnog sektora na koji smo fokusirani. Novi sportski direktor Mirabeli će uraditi sve da što bolje pojača tim. Prvo moramo da vidimo šta tržište nudi i kakve su želje trenera Montele“.

Trener se neće menjati.

„Imamo puno poverenje u Montelu. U junu prošle godine smo podržali njegov dolazak i sada podržavamo njegov ostanak“.

Kako očekivati velika ulaganja od vlasnika koji su se duže od godinu dana mučili da kupe Milan i plaćali su ga u ratama?

„Uveravam vas da nije bilo nikakvih problema oko finansijskog preuzimanja kluba. Imamo potpuno inovativne ideje što se tiče Milanovih finansija. Da bi opet bili u rangu evropskih velikana, moramo da dupliramo prihode. Možda čak i više... Ali to je moj posao“!

Nove vlasnike očekuje i sanacija dugova koji su rasli iz godine u godinu.

„Nema nikakvih problema oko duga. Visina duga je normalna za veliki klub poput Milana i nemamo nikakve brige oko servisiranja. Dug je veoma mali u odnosu na resurse kojima klub raspolaže. Rešavao sam problem duga i u Interu kada su došli novi vlasnici. Li Jonghong ima ozbiljne namere da uloži značajan novac u Milan. Juče smo likvidirali sve dugove prema italijanskim bankama, drugi deo ulaganje će biti vezan za ulaganja tokom letnjeg prelaznog roka“.

Fasone će biti zadužen za finansijski preporod kluba i obećava strategiju koja će se oslanjati na tri stuba. Prvi je Liga šampiona, drugi kinesko tršite, a treći novi stadion.

„Hteli da priznate ili ne, sa novim modelom Lige šampiona se menja fudbal. I život klubova. Klub koji dođe do osmine finala Lige šampiona, imaće zagarantovanih 50.000.000 evra zarade. Milan mora da vrati u Ligu šampiona od sezone 2018/19. UEFA nam je olakšala jer će od te sezone, Italija imati četiri direktna predstvanika“.

Novo rukovodstvo nema ništa protiv ni Lige Evrope za sledeću sezonu.

„Bilo bi dobro da se plasiramo u Ligu Evrope jer treba opet da se naviknemo na stil života velikih klubova koji igraju Evropu. Ako želimo Milan kojeg će se opet plašiti konkurencija, onda bi bilo dobro da se vratimo u Evropu. Cilj koji smo postavili je plasman u Ligu šampiona, ali ne želimo da postavljamo granice. Postoje timovi koji su jači od našeg, ali odmah ćemo zasukati rukave kako bismo napravili što jači tim“.

Milan će imati i probleme sa finansijskim fer-plejom kad se vrati u Evropu.

„Veoma smo zahvalni UEFA koja nam je izašla u susret i odložila monitoring 31. marta. Imali su razumevanja za situaciju u klubu i promenu vlasništva, a već sledeće nedelje ćemo im dostaviti naš trogodišnji plan“.

Kinesko tržište će biti drugi izvor prihoda.

„Naravno da imamo nameru da se širimo na kineskom tržištu i da dobijemo tamošnje sponzore. To je tržište koje još niko do kraja nije istražio. Prići ćemo Kini na drugačiji način od dosadašnjeg. Oni su zemlja koja želi da fudbalski napreduje i mi za uzvrat moramo da im damo nešto. Logično je da to bude naše znanje. Daćemo im ono što nemaju, a oni će investirati kod nas. Video sam svojim navijačima koliko je Milan tamo veliki. Cilj je da tamo imamo kompaniju koja će se baviti samo Milanovim razvojem. Jer od razvoja Milanovih ciljeva u Kini, zavisiće i naši ciljevi ovde“.

Na kraju, novi finansijski plan se zaokružuje sa novim stadionom.

„Stadion je važna stvar koju hoćemo da rešimo što je pre moguće. Svaki veliki klub koji je napravio svoj stadion, duplirao je prihode za godinu dana. Pogledajte Juventus, Bajern i Arsenal. To hoćemo da uradimo. Pričao sam sa Hanom i Lijem o tome. Želimo da igramo na odgovarajućem stadionu za ovo vreme. San Siro je ogroman, ali pričaćemo sa gradskim čelnicima i Interom i pronaći rešenje. To su tri stuba naše startegije.“.

Da li kineski kapital u Interu može da bude dodatni motiv za nove vlasnike u Milanu?

„Da, zdrava sportska konkurencija je uvek dobrodošla“.

Šta vam je rekao Galijani?

„Da obratim pažnju na naše mlađe kategorije jer imamo mnogo talentovanih momaka. Pogotovo ta jedna generacija koja je pobedila u svim utakmicama od početka sezone... Nećemo zanemariti mlade italijanske fudbalere. To nam ni propisi ne dozvoljavaju. Srećom pa imamo dobre mlade Italijane“.

Njihov predvodnik je golman Donaruma zbog čijeg ugovora se znoje Milanovi navijači.

„U ime novog rukovodstva mogu da potvrdim punu spremnost i volju da što pre rešimo taj problem i da Điđo postane simbol ovog kluba. On je jedan od naših prioriteta i neki kontakti i razgovori su već obavljeni“.

Šta će biti sa Deulofeuom?

„On je vruća tema. Očigledno je da ima kvalitet, ali prvo ćemo morati da pričamo sa trenerom“.

