Počinje da sija zvezda Davida Bertansa u NBA i Sparsima: Čeka ga petorka ako popravi...

Greg Popović otkriva planove sa letonskim šuterom, Denverov strateg Meloun je oduševljen sa njim

Davis Bertans je u San Antonio Sparse došao u trejdu posle drafta 2011. kao kusur uz Kavaja Lenarda, dok je put Indijane krenuo Džordž Hil. Lenard je u Teksasu postao jedan od najboljih igrača lige i vođa nove generacije Sparsa, a Bertans je na debi u San Antoniju dočekao tek posle pet godina, odlaska iz Partizana, dve teške povrede i igranja za Kuću Laboral u međuvremenu.

„Bio sam presrećan jer je reč o Sparsima. Nije mi bilo bitno koliko će vremena proći pre nego što dođem ovde. Znao sam da računaju na mene i da će moje vreme doći“, rekao je Bertans za američke medije.

Greg Popović je rekao za Bertansa da je jedan od igrača sa najvećim samopouzdanjem u debitantskoj sezoni koje je video u prethodnih 20 godina. U debitantskoj sezoni, Popović mu polako dozira minutažu, a mladi Letonac je imao i neka blistava izdanja poput 21 poena protiv Šarlota, 17 poena protiv Nju Orleansa, još četiri puta je imao dvocifren košgeterski učinak od početka 2015. godine.

„Način na koji on ulazi u utakmice i samopouzdanje sa kojim to radi su neverovatni. Bilo da uđe na sredini ili na kraju utakmice, ponaša se kao da je celo veče na parketu. Toliko je hladnokrvan da je to neviđeno“, rekao je Popović.

Bertans je igrao u 43 od 51 utakmice San Antonija ove sezone sa minutažom od 11,2 minuta po utakmici na kojima u proseku beležio 4,2 poena. Otkako se povredio Gasol, Popović je našao šemu u kojoj Bertans ima bitniju ulogu. Od 23. januara beleži 19 minuta i 8,4 poena u proseku. Međutim, još u potpunosti nije savladao Popove defanzivne šeme.

„Teško je, a opet jednostavno. Znaš šta trener traži od tebe i samo pokušavaš da se fokusiraš i da čitaš igru protivnika najbolje što možeš. Naravno, uvek napraviš neku grešku i trener je tu da ti na najbolji način objasni te greške“, kaže Bertans.

Popović kaže da je još dug put pred Letoncem.

„Očigledno je da ja šut njegovo najveće oružje. Već je postao i prilično dobar u dodavanjima. Ali u defanzivi ima još da uči rotacije, protivnike i njihove individualne kvalitete. Još se upoznaje sa ligom. Ali najbitnije je da razume igru. On zaista ima svetlu budućnost. Samo su mu potrebni minuti i iskustvo. Univerzalan je igrač koji može da blokira šuteve i da radi naporno u odbrani. Ali šut je njegovo najjače oružje po kojem je unikat. Veliki su dometi pred njim“, ističe Pop.

Bertans je započeo karijeru u NBA ligi posle dve teške povrede kolena pošto je dva puta kidao ligamente i dva puta morao pod nože i na duge rehabilitacije.

„Pomsilio sam da mi je karijera gotova kada sam prvi put pokidao ligamente. Ne mislim samo na budućnost u NBA već na celu karijeru. Čak i evropsku. Znam mnogo momaka koji se posle takve povrede više nikada nisu vratili na stari nivo igre“, priseća se Bertans.

Posle drugog puta nije toliko paničio...

„Drugi put je bilo mnogo lakše, jer sam znao šta me očekuje. Znao sam da moram da se strpim devet meseci“.

O Bertanosovoj budućnosti je pričao i Denverov trener Majk Meloun koji je u Koloradu lansirao Nikolu Jokića.

„Ljudi u njegovom klubu ga znaju bolje, ali prema onome što smo videli na video materijalu i u direktnim duelima, očigledno je da ima samopouzdanje i da klub ima veru u njega jer mu daje sve veću minutažu. Neki misle da je on novi Met Boner, ali on nije Boner. On je paklen mladi košarkaš i ja sam njegov veliki fan“, rekao je Meloun.

