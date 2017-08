Počinje Kalčo!

Nekad je samo i ime dosta... Ko su kandidati za Ligu šampiona, ko je kako kupovao, ko će ispasti...

Nekad najjača liga na svetu, danas samo senka gladijatorske arene u kojoj je ratovalo sedam sestara, ali na ovim prostorima i dalje omiljena. Počinje nam Serija A!

Španci, Nemci i Englezi su poslednjih godinu prešišali Italijane po kvalitetu, kapacitetima, poseti, finansijskoj moći... Ali lepa „Italijanka“ i daje ima svoj šmek zbog kojeg je i danas kod mnogih od vas i nas najdraže prvenstvo. Ne čuje se više „aaaa parlamore skomiće tu“, nema kultnih komentara Neše Stefanovića ili Nebojše Šofranca, nema više ni njegovog veličanstva Frančeska Totija (zamislite, Serija A bez Totija?!?!), ali Kalčo je i dalje mnogima na ovim prostorima liga broj jedan. Mnogi su odrasli uz Seriju A, zavoleli njene klubove sa kojima i danas pate i raduju se. Ostao je samo Điđi Bufon kao spomenik tih slavnih dana prošlosti. Dobro, i Serđo Pelisije.

Dobra stvar je što Serija A daje znake povratka na stari nivo. Još je to daleko od superkvalitetnog prvenstva sa kraja prošlog i početka ovog veka, ali napredak se vidi. Vreme italijanskih donova i njihovih moćnih porodica koje su gazdovale je prošlo, ostali su još samo „umiveni“ Anjelijevi u Juventusu, ali nove gazde iz inostranstva se trude da Seriji A vrate stari sjaj.

Nova sezona obećava još jedan iskorak i približavanje konkurenciji iz Nemačke, Španije i Engleske. U prošloj sezoni je Serija A sa 2,94 gola po meču bila najefikasnija među pet najjačlih liga Evrope. Dakle, igrao se dobar i efikasan fudbal i ma ko šta pričao i pokušavao da devalvira ligu „u kojoj postoji samo Juventus“, Serija A je imala i ima šta da ponudi.

U novoj sezoni se konačno Italijani opet imati četiri predstavnika u Ligi šampiona (direktno!) i to daje poseban šmek i dimenziju. Ulog na stolu je veći, zato se više kandidata nada plasmanu u Ligu šampiona koji znači puniju kasu, deo slasnog UEFA kolača i samim time i veći kvalitet u budućnosti.

Dodatne zanimljivosti su da neće biti zimske pauze i da ćemo ove godine gledati italijansko prvenstvo i 30. decembra, a uvedena je i video tehnologija (VAR) kako ne bi bilo famoznih sudijskih krađa i situacija kao kod gola Muntarija ili penala nad Ronaldom.

A šta su nam spremili Juve, Milan, Inter, Roma i kompanija? Ko su favoriti, kakve su prognoze?

Još je teško sklopiti celu sliku dok se prelazni rok ne završi, ali utisak je da su veliki klubi obavili veći deo posla koji su planirali, mada nas sigurno do 1. septembra očekuje još mnogo zanimljivih vesti sa „merkata“.

Dotad, situacija izgleda ovako...

BORBA ZA TITULU I LIGU ŠAMPIONA

Kad neko osvoji titulu šest puta zaredom, onda je on aposlutni favorit i da sedmi put zaredom prođe kroz cilj kao prvoplasirani. Juventus je glavni kandidat za Skudeto. Stara dama je prethodnih godina osvajala titulu „peške“ bez dostojnih konkurenata i više se fokusirala na osvajanje Lige šampiona. Ušati pehar će i sledeće sezone biti prioritet dok se odbrana titule na domaćem tlu podrazumeva. Makar tako rezonuju u Juventusu... I imaju sve argumente da se nadaju takvom scenariju. Međutim, opsesija Ligom šampiona uz pojačanu konkurenciju bi mogla da skrene Juve sa trijumfalne staze.

Juve je već doživeo bolan udarac ovog leta na kakve nije navikao prethodnih godina. Ostao je bez jednog od lidera tima Leonarda Bonućija koji se odlučio na šokantan transfer u Milan. I time ostavio rupu u odbrani i glavobolju za Maksa Alegrija. Juve nije planirao da ovog leta dovodi štopera, ali kako stvari stoje, moraće. Pominju se Garaj, De Fraj i još neki. Najveća pojačanja su Federiko Bernardeski i Daglas Kosta, koji će Alegriju dati dodatne mogućnosti u napadu. Oni su kapitalci koji će odmah podići kvalitet i rasteretiti Argentince u napadu. Sa Iguainom, Dibalom, Mandžukićem i Kvadradom, to je ofanzivna lavina koja će se sručiti na rivale!

Konačno je doveden i zadnji vezni kojeg čekaju već dve godine. Uz asistenciju „kućnog prijatelja“ Mina Rajole je doveden Matuidi posle svih neuspeha u pokušajima da se Stara dama dokopa Vitsela, Matića, Nzonzija, Džana... On je tip igrača koji je bio neophodan Juventusovom veznom redu. De Šiljo ne predstavlja kapitalno pojačanje, ali se očekuje dolazak zamene (najverovatnije Spinacola iz Atalante) za Danija Alvesa sa kojom bi Stara dama kompletirala tim za narednu sezonu koji je opet za koplje iznad svih rivala. Moguće je još da Keita Balde zameni Kvadrada.

Ko će biti najveći rivali Juventusu?

Prethodnih sezona su to bili Napoli i Roma, ali posrnuli milanski velikani se ovog leta vraćaju u igru.

Napolitanci imaju nešto što drugi nemaju. Kontinutitet, stabilnost i uigranost. Jednom nogom su u Ligi šampiona što je dobra stvar za samopouzdanje ekipe, ali i poruka De Laurentisu da mora da dovede još pojačanja. Napoli je zadržao sve nosioce igre, ali došli su samo Mario Rui iz Rome i Adam Una iz Bordoa koji neće biti članovi prve postave.

Sa postojećim kadrom i ako ih povrede nosilaca igre mimoiđu, mogu da se jure sa Juventusom. Ali igranje u Ligi šampiona je već preveliko opterećenje i uprava kluba će morati da pojača sastav. Napolitanci se oslanjaju na proverene snage i Sari će sada biti pred velikim ispitom svoje teorije fudbala. Prošle sezone su dobro krenuli i ko zna šta bi bilo da se nije desilo ono sa Milikom. Možda im nedostaju bolji golman i jedan čvrst razarač u veznom redu, ali imaju dovoljno aduta da ožive duhove Maradoninih vremena pod Vezuvom.

I dok se za Napoli očekuje da može korak dalje i da bi mogao da pomrsi konce Juventusu, za Romu se predviđa da bi mogla da ide korak unazad. Više od drugog mesta ne može. Mnogo toga se promenilo ovog leta. Od uprave, preko klupe, do terena gde posle dve i po decenije neće biti mitskog kapitena Frančeska Totija. Roma je u fazi rekonstrukcije, a i dalje čeka na kapitalno pojačanje poput Mareza. Ostali su bez Ridigera, Paredesa i Salaha, ali to su nadoknadivi gubici u odnosu na mogućnost da su ih napustili Najngolan, Manolas, Strotman ili Džeko.

Di Frančesko izrasta u ozbiljnog trenera, mada će mu biti potrebno vremena i kredita u nestrpljivom Rimu. Poveo je za sobom svoje ljude Pelegrinija i Defrela za koje garantuje i koji su i ranije bili želje Vučice. S druge strane, Monćijev neporegšivi njuh je garant za Karsdorpa i Undera kao mlade zvezde u usponu koje prelaze na viši nivo i predstavljaju kapital za budućnost. Kolarov može da bude značajano pojačanje i da konačno reši pitanje levog boka, dok su Moreno i Gonalon igrači koji mogu tu i tamo da završe posao. Čeka se još to veliko pojačanje poput Mareza ili Kvadrada.

Previše novih kockica je ubačeno da bi mogle da se slože za jednu sezonu, tako da bi ponavljanje prošle sezone bio uspeh. Realnije je očekivati da se Vučica bori za plasman u Ligu šampiona nego za Skudeto.

Milan se vraća na veliku scenu i mogao bu da bude najveća pretnja Juventusu ako pojačanja „nalegnu“ i ako se Montela pokaže dostojnim trenerom za povereni posao. Rosoneri su ovog leta napravili dar-mar na fudbalskoj pijaci. Kineski vlasnici su razuverili sve skeptike, odradili sjajan prelazni rok, nadmašili sva očekivanja i doveli desetak kvalitetnih pojačanja. Novajlije su pažljivo birane, Milan je promenio skoro celu prvu postavu i na svakoj poziciji doveo kvalitetno pojačanje.

Posle prave sapunice je zadržao i Donarumu čiji ostanak je jedno od najvećih pojačanja. Uspeli su i da nanesu bolan udarac Juventusu preotevši mu Leonarda Bonućija koji je ogromno pojačanje i donosi pobednički duh u svlačionicu kojoj je to bilo preko potrebno. On će biti gazda svlačionice, komandant odrbane i uz njega bi trebalo da stasa i Romanjoli. Konti i Rodrigez su ultraofanzivni bekovi koji uz Bonućijeve plejmejkerske sposobnosti iz poslednje linije daju Monteli razne varijacije u formacijama i mogućnosti da igra sa trojicom ili čevoricom u odbrani.

Kesi je doneo čvrstinu u vezni red, a Bilja bi trebalo da donese iskustvo. Najviše se očekuje od Čalhanoglua i Andrea Silve koji se nešto sporije uklapaju, ali imaju ogroman potencijal i kvalitet. Ako Suso i Bonaventura ostanu na prošlosezonskom nivou, Milan će zaista imati moćan tim.

Završava se i transfer Kalinića koji je idealan špic za Seriju A, odrađuje veliki posao i može da rastereti Silvu. Očekuje se dolazak i još jednog zvučnog pojačanja u napadu, kao i jednog centralnog veznog igrača. Milan će posle tri godine tavorenja krenuti uzlaznom putanjom. Plasman u Ligu šampiona je prioritet i realnost sa ovim timom, ali niko u Milanu ne beži od borbe za Skudeto i i svi se nadaju šansi da će Juventus pokazati ranjivost i da će Rosoneri makar do proleća biti u igri za titulu. U svakom slučaju, ovaj tim će tek u budućnosti praviti rezultate jer su samo Bilja, Kalinić i Bonući od velikih pojačanja, stariji od 26 godina.

Što se Intera tiče, ostao je u sneci Milana u dosadašnjem delu fudbalske pijace. Nerazuri su prvo morali da reše pitanje finansijskog fer-pleja zbog čega su kasno počeli sa kupovinama. I to što su kupili je više ulaganje za budućnost nego preko potreban kvalitet za trenutni uspeh. Možda su Škrinijar, Vesino, Kanselo i Dalber pogoci, ali trenutno nisu vrhunska klasa koja garantuje uspeh. Plan je da to postani i da rastu zajedno sa Interom.

Problem je i što mnogo ljudi u upravi vuče na svoju stranu, što nema jedinstva u donošenju odluka i što bi sve to moglo da pukne jedan dan i preslika se na terenu u još jednu katastrofalnu sezonu. Ceo prelazni rok je bio konfuzan jer se nije konkretno znalo ko su prioriteti za dovođenje, ali ni ko su igrači na prodaju.

Spaleti je možda i najjači adut Nerazura u ovoj sezoni. Iskusni stručnjak možda ne zna kako se dolazi do titule, ali zna kako da obezbedi Ligu šampiona što je Interu u ovom trenutku najvažnije. Povratak u elitni rang takmičenja bi smanjio pritisak i opustio atmosferu u klubu. Inter je nagomilao i previše promašaja rethodnih godina, a neke dobre igrače poput Banege i Jovetića nije umeo da iskoristi. Kapitalno pojačanje poput Najnogalana, Strotmana, Vidala ili Milinković Savića još nije stiglo u vezni red i još se čeka. Čini se da će Inter biti najzauzetiji italijanski klub u finipu prelaznog roka.

Čekaju su dva zvučna pojačanja u veznom redu i napadu (Šik, Draksler, Di Marija, Lukas Moura su samo neka od imena), sigurno još jedan ili dvojica štopera, a sa njima će to biti druga priča... Plasman među četiri bi bio dovoljan korak napred.

Mesto u Ligi šampiona vreba i Lacio. Za njih važi isto što i za Napoli. Imaju harmoniju, dobru atmosferu, uigranost i kontinutiet. A sada i ogromno samopouzdanje posle dugo čekane pobede nad Juventusom i trofeja u Superkupu. Ovaj tim je sazreo da ispliva iznad margine Lige Evrope i upusti se u borbu za viši plasman. Plasman među četiri, uz mogućnost da prestignu ljutog rivala Romu bi bio kruna sezone. Otišao im je Bilja, ali Lukas Leiva može učiniti da se to ne oseti. Verovatno odlazi i štoper Hud, ali ni on nije nenadoknadiv gubitak.

Najveći problem je status Keite Baldea koji je imao fenomenalnu sezonu, ali sada želi da napusti klub na ne baš prijatan način. Ako ode, Lacio mora da dovede zamenu. Ako ostane, potreban im je srećan i zadovoljan, nikako na klupi ili tribinama. Imobile, Milinković Savić, De Fraj i ostali nosioci igre su godinu iskusniji, uigraniji i biće još bolji. Lacio bi mogao da bude najprijatnije iznenađenje sezone.

SREDINA TABELE

Fiorentina ima samo ime i teško će do Evrope s obzirom da je otišlo skoro sve što valja. Direktor Korvino i njegove menadžerske kombinacije sa dovođenjem mladih talenata i propalih investicija u drugim klubovima su srozale klub i izazvale veliko nezadovljstvo u Firenci. Odlasci Bernardeskija, Valera, Rodrigeza, Vesina, Iličića su nenadoknadiv gubitak. Simeone, Milenković, Benasi i ostali mladi i neafirmisani igrači mogu tek u perspektivi da donesu rezultat. Ali čim stasaju, biće prodati. I tako sve u krug. Sa ovim rukovodstvom, Viola neće daleko. Možda će kasa biti punija, ali su srca navijača sve praznija.

Mihajlovićev Torino može korak napred ako reši pitanje odbrane. Teško će do Evrope s obzirom na konkurenciju, ali ako neko od favorita doživi slom sezone, Mihin Toro će prvi čekati u redu da zauzme to mesto. Primali su mnogo golova prošle sezone, a dovođenje Sirigua bi trebalo da donekle reši to pitanje. Videćemo i šta će biti sa Belotijem i da li će ostati. Ako ostane, Toro je siguran među prvih osam. Ako ode, onda su u problemima, jer pravu zamenu neće naći. Uglavnom, jači su nego prošle sezone. Igraju dobar fudbal, ali bi konačno morali da ga pretoče u neki bod više i da prestanu glupo da rasisaju bodove i gube od jačih.

Atalanta je rasprodala superatalentovanu generaciju, ostali su samo Petanja i Kaldara koji će otići narednog leta u Juventus. Vratio se De Ron, a najveće pojačanje ostanak Papua Gomeza uz čije majstorije će opet stasavati talenti iz sjajne fudbalske škole u Bergamu. Od Juventusa su pozajmili Orsolinija koji može da eksplodira, a Iličić će držati konce veznog reda. Igranje Lige Evrope bi moglo da bude preveliko opterećenje za Boginju, tako da niko ne očekuje ponavaljanje prošle sezone i plasman u sredinu tabele bi bio uspeh. Na sve to, uvek imajte u vidu da Atalanta raspolaže rudnikom talenata i da će sigurno nei od njih eksplodirati i u ovoj sezoni.

Sasuolo je pretpreo velike gubitke ovog leta, ostao je bez trenera Di Frančeska i dvojice bitnih igrača Defrela i Pelegrinija koji su u paketu otišli u Romu. A možda ode i Politano u Zenit. Teško će ovo nadoknaditi, ali ima tu dobrih mladih fudbalera koji bi mogli da iskoriste svojih pet minuta.

Daleko od borbe za opstanak bi trebalo da bude i Sampdorija koja radi odličan posao u poslednje vreme i ima sjajan skauting. Ramirez, Kaprari i mladi napadač Kovnacki su kvalitetna pojačanja. Lineti i Toreira su sledeći čija zvezda će zasijati i oko kojih će sedećeg leta otimati veći i bogatiji. Ali im je otišao najbolji igrač Murijel, stub odbrane Škrinijar i šuška se o odlasku Prata. Ko zna, možda Alvarez i Đuričić pronađu deo davno izgubljene magije pa Sampdorija bude spektakla kao u vreme Pacinija i Kasana.

KANDIDATI ZA ISPADANJE

Gradski rival Đenova ne može da se smatra bezbrižnom. Iako su doveli Senturiona i Lapadulu kao zvučna pojačanja, ali otišao je Simeone i najverovatnije će Laksal što znači da je tim slabiji i opet mu preti borba za opstanak.

Kaljari, Udineze i Bolonja spadaju u grupu timova koji bi trebalo da prežive ako uđu u borbu za opstanak. Naravno, i Kjevo koji je neuništiv. Kažu da bi atomski udar preživele samo bubašvabe i Kjevo u Seriji A.

U borbi za opstanak se najmanje šanse daju novajlijama Spalu i Beneventu koji nemaju ni kvalitet, a ni kapacitet da se kvalitetno pojačaju. Krotone se na čudesan način spasao prošle sezone, ali teško da će mu i ovog puta to poći za rukom. Što otvara šansu za Veronu kao jednog od troje novajlija kojem se daju najbolje šanse za opstanak.

PREGLED PRELAZNOG ROKA

FIORENTINA

DOŠLI: Ugo (Palmeiras), Biragi (Peskara), Dijaz (Monako), Fernandez (Milan), Bagadur (Benevento), Venuti (Benevento), Milenković (Partizan), Gašpar (Vitorija Gimaraiš), Veretu (Aston Vila), Benasi (Torino), Eserik (Nica), Simeone (Đenova), Pecela (Betis).

OTIŠLI: Rodrigez (San Lorenco), Teljo (Barselona), Iličić (Atalanta), Valero (Inter), Milić (Olimpijakos), Bernardeski (Juventus), Tatarušanu (Nant), Vesino (Inter).

INTER

DOŠLI: Dalber (Nica), Vesino (Fiorentina), Valero (Fiorentina), Škrinijar (Sampdorija), Mijang (Kaljari), Gnukuri (Udineze), Jovetić (Sevilja), Padeli (Torino).

OTIŠLI: Medel (Bešiktaš), Karizo (Monterej), Palasio (Bolonja), Sejnsberi (Đijangsu Suning), Graviljon (Benevento), Eguelfi (Atalanta), Banega (Sevilja), Andreoli (kaljari), Bijabijani (Sparta Prag), Kaprari (Sampdorija).

JUVENTUS

DOŠLI: Daglas Kosta (Bajern Minhen), Bentankur (Boka Juniors), Tijam (Empoli), Orsolini (Askoli), Marone (Zulte Varegem), Ščensni (Arsenal), De Šiljo (Milan), Bernardeski (Fjorentina), Matuidi (PSŽ).

OTIŠLI: De Ćelje (slobodan igrač), Dani Alves (PSŽ), Neto (Valensija), Orsolini (Atalanta), Bonući (Milan), Mandragora (Krotone), Lemina (Sautempton), Rinkon (Torino), Matijelo (Spal).

LACIO

DOŠLI: Kaisedo (Espanjol), Kataldi (Đenova), Kišna (Lil), Marušić (Ostende), Leiva (Liverpul), Di Đenaro (Kaljari).

OTIŠLI: Bilja (Milan), Kataldi (Benevento).

MILAN

DOŠLI: Konti (Atalanta), Borini (Sanderlend), Musakio (Viljareal), Rodrigez (Volfzburg), Kesi (Atalanta), Silva (Porto), Čalhanoglu (Bajer Leverkuzen), Donaruma (Asteras Tripolis), Gabrijel (Kaljari), Mauri (Empoli), Nijang (Votford), Bonući (Juventus), Bilja (Lacio).

OTIŠLI: Lapadula (Đenova), Honda (Pačuka), Okampos (Marselj), Deulofeu (Barselona), Baka (Viljareal), Pašalić (Čelsi), Poli (Bolonja), Bertolaći (Đenova), Kucka (Trabzon), Fernandez (Fiorentina).

NAPOLI

DOŠLI: Rui (Roma), Una (Bordo), Zapata (Udineze), Zuniga (Votford), Grasi (Atalanta), De Guzman (Kjevo).

OTIŠLI: De Guzman (Ajntraht), Grasi (Spal), Luperto (Empoli).

ROMA

DOŠLI: Karsdorp (Fajenord), Moreno (PSV Ajndhoven), Iturbe (Torino), Skorupski (Empoli), Kastan (Torino), Sadik (Bolonja), Zukanović (Atalanta), Riči (Sasuolo), Vanker (Marselj), Dumbija (Bazel), Đember (Terek Grozni), Pelegrini (Sasuolo), Gonalon (Lion), Under (Bašakšehir), Defrel (Sasuolo), Kolarov (Mančester Siti).

OTIŠLI: Toti (kraj karijere), Vermalen (Barselona), Grenije (Lion), Salah (Liverpul), Dumbija (Sporting Lisabon), Riči (Sasuolo), Paredes (Zenit), Ridiger (Čelsi), Ponse (Lil), Zukanović (Đenova), Rui (Napoli), Markica (Sasuolo).

SAMPDORIJA

DOŠLI: Ferari (Sasuolo), Ramirez (Midlzbro), Vere (Peskara), Bonacoli (Breša), Muru (Kaljari), Kaprari (Peskara), Kovnacki (Leh Poznanj).

OTIŠLI: Fernandeš (Sporting Lisabon), Budimir (Krotone), Škrinijar (Inter), Murijel (Sevilja), Ćigarini (Kaljari).

TORINO

DOŠLI: Nkulu (Lion), Milinković Savić (Lehija Gdanjsk), Lijanko (Sao Paolo), Silva (Granada), Sirigu (PSŽ), Rinkon (Juventus), Berenger (Osasuna).

OTIŠLI: Padeli (Inter), Hart (Mančester Siti), Iturbe (Roma), Kastan (Roma), Gomis (Spal), Karlao (Apoel Nikozija), Ajeti (Krotone), Benasi (Fiorentina), Lukić (Levante), Rozetini (Đenova), Silva (Independijente).

VERONA

DOŠLI: Čerubin (Bolonja), Fosati (Kaljari), Vivijani (Bolonja), Gonzalez (Avelino), Ćerći (Atletiko), Sukulini (Mančester Siti), Orto (Udineze), Ferari (Bolonja), Felićioli (Milan), Silvestri (Lids), Buhel (Empoli), Kaseres (slobodan igrač).

OTIŠLI: Elander (Bolonja), Boldor (Bolonja), Kasano (slobodan igrač).

ATALANTA:

DOŠLI: Pesina (Milan), Kornelijus (Kopenhagen), Has (Lucern), Gosens (Herakles), Amsa (Avelino), Guano (Vitorija Gimaraeš), Monakelo (Ternana), Nika (Latina), Palomino (Ludogorec), Vido (Milan), Iličić (Fiorentina), Kastanj (Genk), Orsolini (Juventus), De Ron (Midzbro).

OTIŠLI: Konti (Milan), Miljaćo (slobodan), Zukanović (Roma), Grasi (Napoli), Kristante (Benfika), Munije (Bologna), Pešić (Tuluz), Kesi (Milan), Kapone (Pescara), Paloski (Spal), Kabezas (Panatinaikos), Faci (Ćezena), Dalesandro (Benevento).

BENEVENTO

DOŠLI: Graviljon (Inter), Koda (Salernitana), Kosta (Empoli), Đimšiti (Atalanta), Di Kjara (Peruđa), Kataldi (Lazio), Dalesandro (Atalanta), Belec (Karpi), Brinjoli (Juventus), Leticija (Karpi).

OTIŠLI: Bagadur (Fiorentina), Pajač (Kaljari), Falko (Bolonja), Kranjo (Kaljari), Lopez (Specija).

BOLONJA

DOŠLI: De Majo (Anderleht), Munije (Atalanta), Krisetig (Krotone), Falko (Benevento), Boldor (Verona), Gonzales (Palermo), Poli (Milan), Faleti (Sportivo Lukenjo), Avenati (Ternana)

OTIŠLI: Vivijani (Verona), Sadik (Roma), Čerubin (Verona), Rico (Spal), Ikonomu (Spal), Ferari (Verona), Džemaili (Montreal).

KALJARI

DOŠLI: Čop (Sporting Hihon), Kranjo (Benevento), Pajač (Benevento), Đaneti (Specija), Krajnc (Frozinone), Balcano (Ćezena), Del Fabro (Piza), Colombato (Trapani), Ćigarini (Sampdorija), Mijang (d, Inter), Andreoli (Inter), Romanja (Juventus)

OTIŠLI: Kolombi (Karpi), Fosati (Verona), Di Đenaro (Lacio), Bruno Alveš (Glazgov Rendžers), Gabrijel (Milan), Bitante (Empoli), Tahcidis (Olimpijakos), Muru (Sampdorija), Ibarbo (Segan), Isla (Fenerbahče)

KJEVO

DOŠLI: Kirilov (Beroe), Mbaje (Karpi), Grieco (d, Cesena), Jarošinski (Krakovija), Riđone (Ćezena), Gaudino (Bajern), Garitano (Ćezena), Rodrigez (Ćezena)

OTIŠLI: Gakpe (Đenova), De Guzman (Ajntraht), Mpoku (Standard) Spolji (Đenova), Ekuban (Lids), Floro Flores (Bari), Isko (Krotone).

KROTONE

DOŠLI: Budimir (Sampdorija), Kragl (Frozinone), Di Roberto (Ćezena), De Đorđo (Latina), Faraoni (Udineze), Kabrera (Saragosa), Isko (Kjevo), Ajeti (Torino), Mandragora (Juventus), Kroćata (Milan)

OTIŠLI: Ferari (Sasuolo), Falćineli (Sasuolo), Rosi (Đenova), Kapeci (Sampdorija), Krisetig (Bologna)

ĐENOVA

DOŠLI: Rodrigez (Banfild), Senturion (Sao Paulo), Lapadula (Milan), Galabinov (Novara), Rosi (Krotone), Ujkani (Piza), Renceti (Ćezena), Fjamoci (Frozinone), Improta (Salernitana) Spolji (Kjevo), Zukanović (Roma), Bertolaći (Milan), Rozetini (Đenova).

OTIŠLI: Burdizo (Panetolikos), Nčam (Seltik), Kataldi (Benevento), Begeto (Frozinone), Pinilja (Univerzidad Čile), Fjamoci (Bari), Munjoz (Leganes).

SASUOLO

DOŠLI: Falćineli (Krotone), Čibsa (Benevento), Laribi (Ćezena), Vita (Vićenca), Riči (Roma), Markica (Roma), Fratesi (Roma), Kasata (Juventus), Grasi (Napoli), Goldaniga (Palermo), Marson (Palermo),

OTIŠLI: Pegolo (bez kluba), Akvilani (Peskara), Pelegrini (Roma), Defrel (Roma), Ferari (Sampdorija)

SPAL

DOŠLI: Rico (Bolonja), Ikonomu (Bolonja), Matijelo (Juventus), Felipe (Udineze), Paloski (Atalanta), Gomis (Torino), Polvani (Pontedera), Vaisanen (AIK), Konate (Malme), Grasi (Napoli), Vivijani (Verona).

OTIŠLI: Bonifaci (Torino), Kosta (Kjevo), Kastanjeti (Empoli), Finoto (Ternana)

UDINEZE

DOŠLI: Lazanja (Karpi), Barak (Slavija Prag), Kone (Granada), Insua (Rasing), Žadi (Oljanense), Giljerme (Deportivo), Kulibali (Peskara), Zapata (Milionarios), Kopolaro (Latina), Bizari (Peskara), Pecela (Palermo), Ingelson (Kalmar), Nujtink (Anderleht), Bajić (Konja)

OTIŠLI: Badu (Bursa), Kums (Votford), Ranegi (Votford), Zapata (Napoli), Gnokuri (Inter), Felipe (Spal), Faraoni (Krotone), Orto (Verona), Gabrijel Silva (Sent Etjen).

SERIJA A, PRVO KOLO

Subota:

18.00 (1,15) Juventus (7,75) Kaljari (18,00)

20.45 (7,75) Verona (4,80) Napoli (1,40)

Nedelja:

18.00 (3,10) Atalanta (3,40) Roma (2,30)

20.45 (3,25) Bolonja (3,20) Torino (2,30)

20.45 (6,00) Krotone (4,10) Milan (1,55)

20.45 (1,55) Inter (4,10) Fiorentina (6,00)

20.45 (1.30) Lacio (5,20) Spal (11,00)

20.45 (1,65) Sampdorija (3,80) Benevento (5,50)

20.45 (2,20) Sasuolo (3,40) Đenova (3,30)

20.45 (2,10) Udineze (3,20) Kjevo (3,80)

ZAVRŠNA TABELA IZ PRETHODNE SEZONE

