Podatak koji hrabri partizanovce: Đukić u Evropi ne gubi na strani

Partizan ima jakog aduta na golu u liku Vladimira Stojkovića, snažnog na krilu kakav je Zoran Tošić, potencijal u mladim igračima Marku Jankoviću i Teofilusu Solomonu... Ima i jak štih na klupi, na njoj sedi čovek koji još nije izgubio međunarodnu utakmicu u gostima - Miroslav Đukić.

Trener crno-belih je u Bernu produžio niz započet za vreme prvog mandata u Humskoj 1, kad je savladao Zrinjski u Mostaru (6:1) i samo zbog suspenzije UEFA nije dobio šansu da još u sezoni 2007/2008 pokaže koliko daleko bi tadašnji tim dogurao.

Kao šef struke Valensije, Đukić je u sezoni 2013/2014 je bez problema doveo Špance do naredne faze takmičenja, pošto je grupu prošao kao prvoplasirani, sa tri efikasne pobede na strani. Stradali su te jeseni Kubanj u Krasnodaru (2:0), Sent Galen u Švajcarskoj (3:2) i Svonsi u Velsu (1:0), međutim, zbog slabijih rezultata u prvenstvu uprava ga je smenila pod pritiskom javnosti, te je ostalo u domenu nagađanja da li bi sa Slepim miševima prošao i polufinale do kojeg su stigli pre četiri sezone.

A na početku ove, njegov Partizan ne gubi u gostima. Počelo je remijem protiv Budućnosti (0:0), nastavilo se revanšom u Pireju sa Olimpijakosom (2:2), usledilo je "čišćenje" Videotnau Felčutu (4:0), da bi nova epizoda serije emotivana na stadionu "Švajcarska", u Bernu (1:1).

Pune oči fudbala, a da li je čaša prazna ili puna? Dobar početak, dobićemo ih u Humskoj

Uzorak jeste mali - svega osam utakmica, pošto kao trener Valjadolida, Erkulesa, Kordobe i Muskrona nije ni učestvovao u UEFA takmičenjima - ali ljude u Partizanu i navijače može da ohrabri učinak 5-3-0. Kao i činjenica da je u svakom og pomenutih mečeva, izuzev u Podgorici, sastav Miroslava Đukića bio efikasan.

Dobra osnova uoči nastavka Lige Evrope, pred gostovanja Skenderbegu i Dinamu, pogotovo ako se baš u KIjevu bude rešavalo pitanje prolaska dalje iz Grupe B.

