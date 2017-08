Podmornica u kanalu, izostanci kroje sudbinu

Sosijedad bi ove sezone mogao da bude vrlo dobar s obzirom na to da je na okupu ostala gotovo čitava ekipa i trener

Sosijedad bi ove sezone mogao da bude vrlo dobar s obzirom na to da je na okupu ostala gotovo čitava ekipa i trener. Pokazalo se to odmah na startu, kada su Baski gostovali u Vigu, iako su još jednom dokazali koliko nepredvidivi mogu da budu. Dva je puta Selta vodila, ali plavo-beli su uspeli da anuliraju prednost rivala i na kraju dtignu do preokreta.

Euzebio Sakristan je u najavi susreta izjavio kako će se u kadru danas naći isti igrači kao i u Vigu, što znači da će Adnan Januzaj još barem nedelju dana pričekati na svoj debi u timu sa Anoete. Prema trenerovim rečima Januzaj se priključio treninzima i dobro se oseća, međutim ne želi strateg Sosijedada da reskira sa njegovim preuranjenim povratkom na teren. Osim nekadašnjeg igrača Mančester Junajteda zbog povrede će današnji susret propustiti i bek Karlos Martinez kojeg nema od ranije, ali zato bi za nastup trebalo da bude spreman ključni štoper Injigo Martinez.

Vilareal je u prvom kolu na rasporedu imao lokalni derbi protiv novog prvoligaša Levantea, a Žuta podmornica u Valensiju je doputovala s čitavim nizom izostanaka. Na kraju su se oni pokazali kao kobni, a Vilareal je doživeo minimalan poraz pogotkom koji je primio iz jedanaesterca u samoj završnici utakmice.

Situacija za Vilareal i dalje je vrlo ozbiljna, jer su van kadra povređeni Adrijan Marin, Serhio Asenho, Bruno Sorijano, Denis Čerišev i Roberto Sorijano. Međutim, ima i dobrih vesti jer su suspenzije odradili krilo Samjuel Kastiljeho i napadač Sedrik Bakambu, dok je desni bek Mario Gaspar sanirao lakšu povredu.

ŠPANIJA 1 - 2. KOLO

Petak

20.15: (2,15) Sosijedad (3,30) Viljareal (3,50)

22.00: (2,40) Betis (3,30) Selta (3,00)

Subota

18:15: (9,00) Alaves (5,70) Barselona (1,30)

20:15: (2,25) Levante (3,10) La Korunja (3,50)

20:15: (2,25) Đirona (3,20) Malaga (3,35)

22:15: (5,10) Las Palmas (3,50) Atletiko Madrid (1,75)

Nedelja

18:15: (2,65) Eibar (3,10) Bilbao (2,80)

18:15: (1,95) Espanjol (3,35) Leganes (4,20)

20:15: (3,30) Hetafe (3,40) Sevilja (2,20)

22:15: (1,22) Real Madrid (7,00) Valensija (11,00)

*** kvote su podložne promenama

