Podrška da se naježiš - u proseku 50.000 u drugoj ligi!

Švabe pomeraju granice

Njukasl. Jedini koji može da se meri sa Štutgartom. Jer teško da ćete na bilo kom drugom mestu na svetu pronaći drugoligaša koji može da se podiči sa prosečno 50.000 navijača po utakmici!

Za Njukasl je to već tradicija. Sent Džejms Park je po tradiciji ispunjen do poslednjeg mesta, iako ima kapacitet od nešto preko 52.000. Mercedes Benc arena u Štutgartu još je veća - čak 60.000 sedišta s tim da u Cvajti štampa do 57.000 ulaznica. I ne, naravno da nije uvek dupke puna.

Ali prokleto je blizu!

Već smo pisali, u sinoćnjoj pobedi nad Unionom od 2:1 posle koje su se osamili na čelu druge lige Nemačke na tribinama je bilo svih 57.000 navijača. Četvrti put u sezoni. Toliko je bilo i na prvoj utakmici u ovoj sezoni na domaćem terenu protiv Sankt Paulija, pa i na dve koje su prethodile sudaru sa Sankt Paulijem -protiv Dinama iz Drezdena i Karlsruea.

Sva je prilika da će ih toliko biti i na narednoj domaćoj utakmici, pošto je za megdan sa Ercgebirge Aueom već prodato 55.000 karata, a meč se igra za dve nedelje. Nema sumnje da će stadion biti pun i u poslednjem kolu protiv Vircburger Kikersa. Bez obzira na to da li će se tada slaviti povratak u Cvajtu ili se boriti za tu privilegiju. Stadion je već rasprodat.

Jasno je dakle da će Štutgart sezonu završiti sa prosečno više od 50.000 navijača na domaćim utakmicama. Trenutno je na koti 49.317. Već sada možemo da garantujemo da će biti oboren Kelnov rekord iz sezone 2013/2014 kada je Jarčeve u proseku bodrilo 46.138 navijača.

I još jedan dokaz koliko su Švabe privržene svom klubu: već 7.000 njih bukiralo je mesta na Nirnbergovom stadionu za meč 31. kola Cvajte. Sigurno je, biće ih i svih 10.000.

"San je igrati pred ovakvim navijačima", kaže Simon Terode.

Apsolutno mu verujemo.

Švabe trenutno vode na tabeli Cvajte sa 60 bodova, tri manje imaju Ajntraht Braunšvajg i Hanover, a još tri stepenika niže je četvrti kandidat za promociju - pomenuti Union.

(FOTO: Action Images)