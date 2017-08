Podrška Ljulju sa svih strana: Ti si ratnik, kad se vratiš bićeš kao životinja, jedinstven si (FOTO)

Pau Gasol, Tajris Rajs, Riki Rubio...

Povreda Serhija Ljulja svakako je zabrinula i uznemirila sve Špance i navijače Real Madrida, ali i sve ljubitelje košarke. Španac je u prijateljskom meču protiv Belgije pokidao ligamente kolena i čeka ga pauza od sedam do devet meseci prema prvi procenama. Naravno, neće igrati na Evropskom prvenstvu.

Serhio Ljulj propušta Evropsko prvenstvo!

Koliko je Ljulj veliko košarkaško ime govori i broj poruka koje je dobio na društvnenim mrežama. I od saigrača, ali i protivnika.

"Znam da ćeš se vratiti jači nego ikada, svi smo uz tebe", napisao je Ljuljev saigrač iz reprezentacije Pau Gasol.

Riki Rubio je posetio Ljulja u bolnici i pokušao da bude što optimističniji.

"Duša tima, ne znam nikoga ko ima više snage od ovog vojnika", napisao je Rubio.

Podršku je pružio i košarkaš "protivničke" Barselone Tajris Rajs.

"Nadam se da će Ljulj biti u redu. Molim se za tebe. Ne interesuje me to što igra za Real. To je dobar momak za kog imam veliki respekt i nikada nisam želeo da ga vidim kako pada".

Naravno, javili su se i saigrači, između ostalih i Trej Tompkins.

"Ti si ratnik! Volim te brate. Brzo se oporavi. Potreban si nam".

Poruku je imao i Vili Ernangomez.

"Samo hrabro drugar. Svi smo na tvojoj strani. Vratićeš se kao prava životinja, ti si jedinstven", napisao je Vili.

