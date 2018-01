Podvig Makedonije u Varaždinu!

Slavlje selekcije Raula Gonzalesa - 25:24

Rukometna reprezentacija Makedonije napravila je podvig na startu Evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Izabranici Raula Gonzalesa savladali su Sloveniju u Varaždinu i napravili veliki korak ka plasmanu u narednu fazu takmičenja – 25:24 (11:11).

Selekcija Veselina Vujovića igrala je dosta dobro na startu utakmice, kada je iskoristila greške Makedonaca u organizaciji igre i iz kontranapada stigla do tri gola prednosti (11:8), ali je Makedonija prvo poluvreme završila serijom 3:0 i najavila potpuni preokret u nastavku utakmice.

Tako je i bilo, Gonzalesov tim je seriju produžio u nastavu i sa 8:11 stigao do 15:11, pa su Slovenci bili u problemu, ali su ipak stigli do egal završnice. Ali, tamo su jače živce imali Makedonci, koji su golom Filipa Lazarova pola minuta pre kraja stigli do velike pobede.

Najefikasniji kod pobednika bio je Dejan Manaskov, koji je postigao osam golova, dok je Kiril Lazarov dao sedam. Kod Slovenaca je Ziga Mlakar dao četiri.

Danci su utakmicu sa Mađarskom prelomili u drugom poluvremu, pa su na kraju stigli do možda i previše ubedljive pobede (32:25). Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Ramus Lauge Šmit sa sedam postignutih golova.

Petak:

A GRUPA (SPLIT)

Švedska – Island 24:26 (8:15)

/Gotfridson 6 - Gudmundson 7/

Hrvatska – SRBIJA 32:22 (14:9)

/Štrlek 6 - Nenadić 6/

B GRUPA (POREČ)

Belorusija – Austrija 27:26 (14:12)

/Kuleš 7 - Milik 8/

Francuska – Norveška 32:31 (15:17)

/Gigu 5 - Tonesen 7/

C GRUPA (ZAGREB)

Nemačka – Crna Gora 32:19 (17:9)

/Genšejmer 9 - Lipovina 7/

Makedonija – Slovenija 25:24 (11:11)

/Manaskov 8 - Mlakar 4/

D GRUPA (VARAŽDIN)

Španija – Češka 32:15 (16:9)

/Entrerios, Sole, Rivera 5 - Kasparek 5/

Danska – Mađarska 32:25 (14:12)

/Šmit 8 - Lekaj 5/

(FOTO: Action images)