Pogled iz lože: Ožegović najbolji, ali još nije top igrač

Odjeci 156. večitog derbija iz ugla Sava Miloševića i Stefana Babovića

Struka je rekla - Ognjen Ožegović. Apostrofirao je Vladan Milojević promašaj Partizanovog napadača jednim od ključnih detalja 156. večitog derbija, Miroslav Đukić kaže da nema šta da zameri svom prvom špicu, a da je letošnji novajlija iz Čukaričkog bio neprekidna pretnja odbrani Crvene zvezde saglasili su se i nekadašnji prvotimci Parnog valjka, Savo Milošević i Stefan Babović.

Obojica su poslednji meč na srpskoj sceni u kalendarskoj 2017. ispratili iz lože na zapadnoj tribini stadiona u Humskoj 1 odakle su primetili da je odskočio crno-beli 51.

„Ožegović je bio igrač utakmice. Više puta je prošao dvojicu, trojicu, čuvara. Zadržao je dosta lopti, u svim opasnim akcijama Partizana bio je pokretač. Praktično je sam izborio penal, predriblavši dvojicu igrača“, podsetio je u izjavi za Sportski žurnal Savo Milošević, aktuelni potpredsednik FSS.

A sa pozicije nekadašnjeg napadača prokoemntarisao je činjenici da Ožegović iz tri dobre situacije nije dao gol, pa mu poboljšanje realizacije ostaje kao jedan od prioritetnih zadataka u narednoj sezoni.

„To je nepisano pravilo. Evo, iz mog iskustva: kad god sam odigrao fenomenalan meč nisam postigao gol. To je tako u fudbalu, ne gledam njegov učinak na takav način. Ožegović je odradio možda i najbolji meč od dolaska u Partizan. Svideo mi se i Pantić, vraća se u pravu formu. Bio je veliki talenata, potencijal, to polako pokazuje. Odlično je odradio svoju rolu“, pohvalio je Milošević pozajmljenog vezistu Čelsija.

Stefan Babović je bio konkretniji. Uz pohvale Ožegoviću što se sam izborio za šanse i iznudio jedanaesterac osetio je potrebu da naglasi kako njegova bivša ekipa nije dobila ono što je igrom u drugom zaslužila. Baš zbog nerealizivanih prilika.

„Ožegović je imao šansu da reši meč, odigrao je odlično. Taj detalj kod promašaja mu još uvek nedostaje da postane heroj. Korak mu fali da bude top, da reši meč i Partizanu donese važnu pobedu“, dodao je nekadašnji vezista crno-belih.

BILO BI DVA RAZLIKE DA SU IGRALI BAMBI I JANKOVIĆ

U poslednja tri meča u sezoni Miroslav Đukić nije mogao da računa na najzvučnije letošnje pojačanje, Zorana Bambija Tošića (povreda lista). Od ranije ni na Marka Jankovića (povreda mišića trbušnog zida), a opet je bez njih napao Crvenu zvezdu i bio na pragu trijumfa.

„Partizan je bio oslabljen i bez ključnih igrača, Tošića i Jankovića, koji je po mom mišljenju najbolji i najkonstantniji u Partizanu. Da su u sastavu bili pomenuti igrači, sigurno bi bilo dva razlike za crno-bele“, smatra Stefan Babović.

(FOTO: Star sport, MN Press)