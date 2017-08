Pogled sa strane: Partizan živnuo bez Sume! Da li da ga čekamo da proradi protiv Borca?

Milivoje Ćirković razočaran izdanjem Gvinejca protiv Videotona, Ivan Ćurković kaže da je „imao malo lopti“

Veličina slova A A A

Kad neko dođe iz inostranstva, postane najskuplji fudbaler u istoriji kluba, pritom i dobro zarađuje, a u jednoj od najvažnijih utakmica od početka sezone ne pokaže maltene ništa, onda je logično da oštrica kritika bude uperena ka njemu, kao što je to posle mršavih 0:0 sa Videotonom slučaj sa - Sejdubom Sumom.

Gvinejac je razočarao u prvom susretu plej-ofa za plasman u Ligu Evrope, zavredeo je čak i opravdane kritike od čelnika kluba, a njima se pridružio i bivši as Partizana, Milivoje Ćirković, ocenom da je novajlija iz Slovana igrao daleko lošije od Saše Ilića, iako je od njega mlađi čak 14 godina!

„Kad je Suma izašao sa terena, a zamenio ga Saša Ilić, živnuli smo u igri. Ne znam da li je neko drugačije video taj meč, možda se ne razumem u fudbal. Od njega baš ništa nisam video protiv Videotona. Da li igra na pogrešnom mestu ili nije spreman da odgovori zahtevima... Partizan jeste igrao loše, ali ja vidim čoveka koji je mnogo plaćen, doveden je kao veliko pojačanje, a to preksinoć nije bio. Neću ništa da pričam unapred, možda on bude zaista dobro pojačanje za nas...“, ispričao je Ćirković za Alo.

MOZZART kvote 6515 --->>> Videoton - Partizan 1 (2,60), X (3,00), 2 (2,95)

Nekadašnji desni bek Parnog valjka uporedio je omalenog vezistu sa drugim strancem koji je prošle sezone ostavio drag u Humskoj 1 i bio jedan od najzaslužnjih za duplu krunu, Leonardom da Silvom Sozom.

„Možda previše očekujemo od Sume. Leonardo je bio glavni igrač koji nam je doneo trofeje, ali ne treba zaboraviti ni ostale, ali... Ako ćemo da čekamo na Sumu nekoliko meseci, pa kad će da igra ako ne sad protiv Videotona? Da ga čekamo da se razigra protiv Borca iz Čačka? To je već ispričana priča. Da li Saša Ilić sa 40 godina treba da unosi živost u igru umesto mlađih“, dopunio je Ćirković.

Znatno uzdržaniji u komentarisanju Suminog učinka je počasni predsednik Partizana, Ivan Ćurković.

„Imao je malo lopti. On je igrač koji može da pravi razliku na terenu, treba mu više dodavanja. Dosta trči, ima udarac, završni pas. Biće mnogo korisniji. Istina je i da nije potpuno spreman fizički, ali teško da će neko da briljira posle dva meseca u novoj sredini“, ocenio je Ćurković za Alo, uz napomenu da Sumu, ipak, ne bi trebalo posmatrati kroz prizmu obeštećenja od 1.650.000 evra. „Partizan to isplaćuje na drugi način, zaradio je novac na transferu Leonarda. Ima Suma kvalitet, apsolutno sam siguran u to. Budimo realni, i Partizan je loše igrao protiv Videotona. Nikolić, kao bivši trener Partizana, tačno je znao kome šta da kaže - ovog provocirajte, ovog dobro čuvajte... Biće mnogo bolje u revanšu“.

Revanš između Videotona i Partizana na programu je u četvrtak od 20.00 na Pančo areni u Felčutu, a kvote Kladionice MOZZART za taj duel pogledajte OVDE.

(FOTO: Star sport, MN Press)