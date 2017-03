Pogledajte sto - tu je 35.000.000 za Perišića

Italijanski mediji pišu da je Liverpul baš zagrejan

Ivan Perišić igra veoma dobro u dresu Intera, a sudeći prema pisanju italijanskih medija na to je "bacio oko" stari znanac Jirgen Klop. Naime, Liverpul na leto želi da dovede hrvatskog reprezentativca, a za to je navodno spreman da izdvoji 35.000.000 evra.

Sa Interom Perišić ima ugovor do 2020. godine. On je već igrao kod Klopa od 2011. do 2013. godine u Borusiji Dortmund.

Perišić je do sada u Seriji A postigao devet golova i sedam asistencija. U Inter je došao iz Volfsburga za 19.000.000 evra.

Dosta će kod ovog transfera zavisiti od toga da li će Inter igrati Ligu šampiona sledeće sezone.

