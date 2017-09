Pogledi na Keln Dejana Savićevića: Da nije bilo tog vašara i šoping ture ne bi bilo ni Barija! Imam savet za Radonjića...

Legendarni as u razogovoru za naš portal kaže kako veruje u osvetu naslednika, te da najviše očekuje od stranaca i krilnog fudbalera iz Niša...

Veličina slova A A A

Da su tada znali da su i veliki porazi samo stanice ka konačnoj pobedi navijači Crvene zvezde lakše bi svarili ispadanje od Kelna, u okviru osmine finala Kupa UEFA, te davne 1989. godine. Ali nisu, kao što niko nije mogao da pretpostavi da će „brijanje“ u Nemačkoj očvrsnuti i dodatno opametiti veliki tim u stvaranju.

Legendarni Dragoslav Šekularac imao je na raspolaganju igrače kao što su Savićević, Prosinečki, Stojković, Stošić, Marović, Pančev... Imala je Crvena zvezda i velikih 2:0 iz Beograda... I tada se parafraziralo da protiv nemačkih predstavnika nema opuštenja, ali dečje bolesti velikog kluba su došle do izražaja. Zvezda sezonu pre Barija još nije bila dorasla.

Keln je na krilima Falka Geca, zatim Ordeneviča, Litbarskog i čudesnog golmana Boda Ilgnera stigao i prestigao našeg predstavnika. Bilo je 3:0. Možda je vreme za osvetu nekih novih klinaca.

Jedan od centralnih figura tog dvomeča Dejan Savićević u razgovoru za MOZZART Sport kaže da veruje da će naslednici biti pametniji na Raj Enerdži stadionu.

„Ovom timu Crvene zvezde samo želim da bude pametniji nego što smo to bili mi. Posle velikih 2:0 u Beogradu, kada sam ja postigao dva gola, mi nismo otišli u Keln na međunarodnu utakmicu, nego na izlet. To je bila lepa šoping tura. Običan vašar i to nam se obilo o glavu“, priseća se Genije u razgovoru za naš portal.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL KELNA I CRVENE ZVEZDE

Zvezdi kao favoritu počeo je da se sužava trijumfalni put. Iz stroja su ispali golmani Stevan Stojanović i Branko Davidović, pa je šansu morao da dobije 17-godišnji tinejdžer iz Jagodine Zvonko Milojević. Revanš u Kelnu propustio je i Darko Pančev zbog parnih kartona. Međutim i pored kadrovskih problema crveno-beli su sami sebi pucali u nogu.

„Da nije bilo tog Kelna, ne bi bilo ni Barija. Posle te utakmice promenila se organizacija kluba. Kao što rekoh, svačega je bilo u Kelnu. Bili smo u istom hotelu s navijačima i prijateljima kluba. Velika gužva, nismo bili koncentrisani. Tada smo dobili lekciju iz koje smo svi mnogo naučili. Od tada nas je klub „blindirao“. I godinu dana kasnije smo bili šampioni Evrope“.

PROMAŠILI SMO BRDO ŠANSI, ROBIJEVA MEČ-LOPTA

I pored toga Zvezda je imala mnogo, mnogo šansi. Već savladanog Ilgnera, koji je odbranio šut Vlade Stošića, u nogu je pogodio Dejan Savićević. Da ne pričamo o ziceru Roberta Prosinečkog u trenucima kada je Keln imao 2:0.

„Drago mi je što će dva kluba ponovo igrati u Evropi. Možda je to šansa za revanš. Mi smo u Kelnu odigrali vrlo čudnu utakmicu, imali smo više šansi nego u Beogradu. Malo su i sudije imale uticaj, ne znam ni danas da li je lopta kod prvog gola prešla gol aut-liniju. Međutim, i pre i posle toga smo ozbiljno promašivali. Imao sam ja dve prilike, Prosinečki je teniskim žargonom imao set i meč loptu. Neverovatno“.

I taj Keln je deo velike istorije Crvene zvezde, ali navijači čekaju četvrtak... Nadaju se da će Rotern Štern zablistati na tlu Nemačke. Kao nekad u Minhenu, ili Berlinu.

„Zvezda može protiv svakog da igra. Pokazali su to protiv BATE Borisova, zatim Krasnodara i Sparte. Nema potrebe da se plaše. U ovoj grupi Arsenal, ma kakav bio, veliki je favorit. Videćemo trku u troje za tu drugu poziciju. Verujem da Zvezda može, da ima kvalitet. E sada je pitanje da li će se kockice složiti. Znam da je u Srbiji velika euforija, ali ne treba proglašavati smak sveta i ako Zvezda ne dočeka proleće. Iskorak je već napravljen. Ali treba pokušati, treba sve uraditi. Ne treba ni potcenjivati Keln zbog slabih rezultata“.

ARSENAL - FAVORIT! SA OSTALIMA MOGU DA IGRAJU

Jedan od najvećih igrača u istoriji Zvezde je odlično upoznat sa dostignućima aktuelne generacije. Ceni strance, najviše Donalda i Kangu.

„Pokazali smo da mogu da prave razliku. To je, uostalom, i osnovna misija stranaca. Veliki uticaj na Zvezdinu igru imaju stranci. Donald je odličan timski igrač, Kanga i Boaći su opasni napred. Od njih najviše očekujem u Kelnu“.

Fudbalsko vaskrsnuće Nemanje Radonjića posebno je obradovalo Genija. Čuo je i on priče o momku vanserijskog talenta iz Niša, ali prvi put kada ga je video na delu nije bio impresioniran. Daleko od toga.

„Prošle godine su ovde igrale selekcije do 20 godina Crne Gore i Srbije. Tada su mi ovi iz Beograda rekli da je taj mali Radonjić čudo od igrača. Ja im velim: „Koje čudo, pa on nema sportsku muskulaturu. Nije uopšte odavao utisak da je fudbaler“. Baš je bio zapušten, imao je nekoliko kilograma viška. Ali sada je on nešto sasvim drugo. On se stesao, drugačije deluje na prvi pogled. Sjajno igra“.

RADONJIĆU JE IZ ZADNJICE DOŠLO U GLAVU

Igrači poteza posebno su inspirativni Savićeviću.

„Kako vi ono u Srbiji kažete - došlo mu iz zadnjice u glavu. Drago mi je što je tako. Postigao je onaj sjajan gol protiv Krasnodara, postupio je baš fudbalski, tražio mrežu šutem o zemlju. Vidi se da je brz. Ali ako hoće da bude jedan od najboljih u Evropi, a mislim da može, mora stalno da se potvrđuje. Ili da asistira ili da daje golove“, zaokružio je priču Dejan Savićević.

Donald nišani i Kelnovu mrežu: Ne obećavam da ću ga dati, ali obećavam da ću pokušati

Zvezdu je pre skoro 30 godina u Kelnu predvodio Dragoslav Šekularac. Majstoru igre taj dvoboj i dalje predstavlja otvorenu ranu na srcu.

„Da smo deset puta igrali sa Kelnom u tom periodu devet puta bismo ih pobedili sa dva gola razlike. Taj deseti put, te večeri, oni su bili bolji. Prosto se namestilo tako. Čista nesreća, mi smo promašivali, oni su davali golove. Neću da pričam o sudijskim odlukama, srce me i danas boli kada se toga setim. Ipak, verujem da će u četvrtak sve biti drugačije. Bez obzira što je Keln remizirao sa Hanoverom i pokazao da je popravio formu. Ima ova Zvezda snage“, jasan je Šekularac.

ŠEKIJEVA RANA ZA SRCU

Nije želeo Šeki da soli pamet sadašnjem treneru Vladanu Milojeviću.

„Sjajan posao je odradio. Tim igra lepo, puno mi je srce kada vidim tribine Marakane. Sa Nemcima se nikad ne zna. Oni znaju da napipaju slabu kariku. Eh, da sam u tom Kelnu imao Belodedića. On nam se priključio u zimskoj pauzi i nismo izgubili utakmicu sedam meseci. Znao je da smiri ekipu u kritičnim momentima. Nismo to imali u Kelnu“, dodao je Šekularac.

(Foto MN Press, Star Sport)