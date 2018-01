Pojačanje koje govori o Interovoj propasti? Rafinja potpisao!

Pozajmica uz moguć otkup ugovora

Optimisti među navijačima primetiće da je Nerazurima nedostajala igra po krilima, jedino je Ivan Perišić povremeno nešto radio, da je veza bila previše predvidljiva. Sve to bi jednim udarcem mogao da zakrpi Rafinja Alkantara.

Esteban Kambijaso mnogo opreznije sagledava situaciju.

"Rafinja? Interesantan igrač, ali hajde da budemo iskreni: Barselona ga je dala Interu samo zato što nije igrao. To je istina", surovo iskren je bio Kambijaso.

Rafinja zaista dugo nije igrao. Teška povreda kolena odvojila ga je od terena još od početka aprila, pa je tek pre nekoliko dana odigrao prvih 15 minuta posle duge, baš duge pauze. A Inter je svejedno prihvatio da ga dovede na šestomesečnu pozajmicu sa pravom otkupa. Po ceni od čak 35.000.000 evra! Plus još 3.000.000 u mogućim premijama. Pa još ako pretpostavimo da će u ovim prvim mesecima posle povrede tražiti formu...

Čuveni menadžer Klaudio Paskavlin, koji je zastupao interese igrača kakvi su bili Alesandro Del Pjero, Đanluka Vijali ili Rino Gatuzo, nema dilemu.

"Šta to on treba da uradi da bi naterao Inter da plati 35.000.000 evra i otkupi njegov ugovor? Jeste se oporavio, ima egzotično prezime koje podseća na njegovog oca Maizinja, ali budimo realni: to pravo da se otkupi njegov ugovor nikad neće biti aktivirano".

Polemike će svakako biti. Jedini način da ih Rafinja prekine je, zna se, dobrim igrama. Ali ostaje taj gorak ukus... Da Inter više ne može ni da priđe najvećim klubovima Starog kontinenta.

Podsetimo, pre Rafinje Nerazuri su iz Benfike doveli štopera Lisandra Lopeza, takođe na šestomesečnu pozajmicu vrednu 500.000 evra, naravno uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone. Sa 9.000.000 evra.

