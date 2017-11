Poker golgeteri: Boaći, Žigić i još sedmorica veličanstvenih!

Kako je sa četiri gola protiv Rada reprezentativac Gane ušao u probrano društvo

Ričmond Boaći ruši sve pred sobom i plaši BATE! Golovima protiv Rada reprezentativac Gane se probio na drugo mesto liste strelaca Superlige, i ujedno ponovio poduhvat Nikole Žigića iz marta 2004.godine.

Pre Boaćija poker golova na jednoj prvenstvenoj utakmici uspeo je da postigne upravo nekadašnji reprezentativac Srbije i član Valensije. Bilo je to protiv Zete pre više od 13 godina, a Sportski Žurnal u današnjem broju podseća da su pored Žigića i Boaćija samo još sedmorica fudbalera Crvene zvezde uspela da postignu tačno četiri golana utakmici: Kosta Tomašević, Todor Živanović, Borivoje Kostić, Vojin Lazarević, Zoran Filipović, Dušan Savić i Saša Marković.

Čak po tri puta su to učinili Tomašević i Bora Kostić, a Dule Savić je četiri gola sasuo protiv protiv istog rivala (Željezničar), na istom mestu, u kreiranju istog rezultata (5:2). On je to uspeo u razmaku od svega 14.meseci.

Zanimljivo je da je golovima protiv Rada Boaći stigao do 37 gola u ovoj kalendarskoj godini, 18 je postigao ove sezone. Dovoljno da potvrdi da se nalazi u pravom golgeterskom monetu pred gostovanje Bate Borisovu.

„Nikoga se ne plašimo i sve možemo sa našim komadantom, trenerom Vladanom Milojevićem. Veruje uvek u nas, pobednik je po karakteru i mi smo takvi uz njega. Odlazimo u Belorusiju da odigramo najbolje što možemo, pristup nam se ne razlikuje ko god da je protivnik“, rekao je Ričmond Boaći za Sportski Žurnal.

(Foto Star Sport)