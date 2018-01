Politika, a ne fudbal: Kraj sage o najgoroj Barsinoj investiciji - Arda Turan zvanično u Istanbulu

Svaka utakmica koštala je Blaugranu više od 1.000.000 evra!

Veličina slova A A A

Na kraju je bilo mučno to gledati. Barselona se upinjala ne bi li mu pronašla novi klub, Arda Turan je odbijao sve ponude, sasvim zadovoljan mestom na tribinama uz godišnju platu od skoro 9.000.000 evra. Ove sezone ni minut na terenu. Tek poneki trening, jer Turčin je uvek pronalazio izgovore. I konačno rastanak koji su toliko dugo čekali na stadionu Kamp Nou. Arda Turan je i zvanično prešao u Istanbul Bašakšehir, pošto je Barsa bila prinuđena da prihvati ponudu o pozajmici na period od dve i po sezone.

Tačnije, do leta 2020. godine, kada će Ardi i isteći ugovor sa Blaugranom.

TRANSFERI UŽIVO (13. januar)

Finansije za sada prilično nejasne, iako se prvo pisalo da će Barsa dobiti obeštećenje od oko 10.000.000 evra (2.000.000 gore-dole). Prema poslednjim informacija neće dobiti ništa. Bar ne fiksno. U zavisnosti od Turanovih igara u Turskoj dobijaće nekakve premije. Zadržala je i pravo da u svakom prelaznom roku proda Turana. Pod uslovom da on pristane naravno, a do sada to nije išlo kako treba. Ako ništa drugo bar se ratosiljala te njegove ogromne plate. Nju će na sebe preuzeti Istanbul Bašakšehir.

Bilo kako, neslavan kraj sage koja je od starta krenula u pogrešnom smeru. Prosto, Arda Turan je bio političko pojačanje, ne fudbalsko, iako je uprava prikrivala odgovornost tvrdnjama da ga dovodi na izričit zahtev Luisa Enrikea. Svi su u stvari znali da je Arda izborno obećanje Đozepa Marije Bartomeua, koji se tada kandidovao za povratak na predsedničku fotelju. Barsa je bila pod zabranom dovođenja igrača, a Bartomeu je svejedno izdvojio 34.000.000 evra (plus još 7.000.000 u premijama) kako bi Ardu doveo na Kamp Nou. Turan je narednih šest meseci presedeo na klupi, jer nije mogao da bude registrovan. Svi drugi predsednički kandidati (Laporta, Benedito i Freišes) javno su se bunili protiv ovakvog Bartomeuovog poteza (zvanično je doduše transfer potpisao Ramon Adel kao privremeni rukovodilac), tražili da on bude poništen.

Nije vredelo, Arda je stigao, osvojio brdo trofeja, nešto i igrao, ali nikada ni izbliza na nivou na kojem je bio dok je nosio dres Atletika.

Sve skupa je odigrao 55 utakmica za Barsu, postigao 15 golova. Kad uračunamo obeštećenje i platu dolazimo do podatka da je svaka njegova utakmica Blaugranu koštala više od 1.000.000 evra!

Katalonci danas kažu da ni ne izgleda kao profesionalni fudbaler. Fizički zapušten, uvek u provodu, skoro nikad na treningu. Možda je baš zbog toga insistirao na transfer u Istanbul Bašakšehir. Samo će ga tamo trpeti takvog. Jer Arda Turan je u vrlo prisnim odnosima sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom. A javna je tajna da je Istanbul Bašakšehir Erdoganovo mezimče.

Bez sumnje, jedan od najgorih, ako ne i najgori potez Barse poslednjih godina. Čak je i Dmitro Čigrinski, koji se smatra potpunim fijaskom, bar vratio dobar deo uloženih para kada se godinu kasnije vratio u Šahtjor, pa su Katalonci bili u minusi od nekih svega 10.000.000 evra.

(FOTO: Action Images)