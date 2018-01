Polovina prelaznog roka: Šta se desilo i šta će se desiti

Presek dosadašnjih dešavanja na fudbalskoj pijaci i najava onoga što se očekuje

Došli smo do polovine prelaznog roka u Evropi. Naravno, računamo ozbiljne lige. Fudbalska pijaca traje do 31. januara već se mnogo toga desilo i još treba da se desi. Dosadašnji deo prelaznog roka nagovešatava da bi ovo mogla da bude najskuplja zimska pijaca u istoriji. Uostalom, dobili smo drugi najveći transfer u istoriji i najskupljeg defanzivca svih vremena...

NAJBITNIJI TRANSFERI OVE ZIME

Filipe Kutinjo (Liverpul - Barselona) 120.000.000 evra

Virdžil van Dajk (Sautempton - Liverpul) 84.000.000

Dijego Kosta (Čelsi - Atletiko) 66.000.000

Sedrik Bakambu (Viljareal - Peking) 40.000.000

Vitolo (Las Palmas - Ateltiko) 37.500.000

Dženk Tosun (Bešiktaš - Everton) 22.000.000

Manuel Akanđi (Bazel - Borusija Dortmund) 21.500.000

Ros Barkli (Everton - Čelsi) 16.900.000

Fransis Kokelan (Arsenal - Valensija) 14.000.000

Sandro Vagner (Hofenhajm - Bajern) 13.000.000

Aleks Pričard (Norič - Hadersfild) 12.500.000

Džeri Mina (Palmeiras - Barselona) 12.000.000

Giljerme Arana (Korintijans - Sevilja) 11.000.000

Žo (Korintijans - Nagoja) 11.000.000

Lukas Prato (Sao Paulo - River Plejt) 11.000.000

Vendel (Fluminense - Sporting Lisabon) 7.000.000

Karlos Vela (Real Sosijedad - Los Anđeles Galaksi) 5.000.000

Mario Gomez (Volfzburg - Štutgart) 3.000.000

Arda Turan (Barselona - Basakšehir) - pozajmica

Lusijano Vijeto (Ateltiko - Valensija) - pozajmica

Lisandro Lopez (Benfika - Inter) - pozajmica

Karlos Tevez (Šangaj Šenhua - Boka Juniors) - slobodan igrač

Na prvi pogled, Liverpul je klub koji je obeležio dosadašnji deo prelaznog roka. Prodali su Kutinja za traženu sumu koja će sa bonusima doći do 160.000.000 evra, a već ranije su polovinu toga uložili u veliku žeju Virdžila van Dajka i preoteli ga Pepu Gavrdioli koji nije bio spreman da ide to toliko daleko. Očekuje se da klub još napusti Staridž i da dođe zamena za Kutinja, a barata se imenima Lemara, Mareza, Lansinija, Susa, od danas i Malkoma... Za leto se planira dovođenje golmana top klase, odlazak Emre Džana i dolazak već ugovorenog Nabija Keite.

Posle sapunice oko Kutinja, dobili smo sapunicu oko Aleksisa Sančeza koja je u prvi plan izbacila Arsenal. Venger je prinuđen da ga proda i biže presrećan ako dobije 40.000.000 evra za Čileanca kojem ističe ugovor. Mančester Siti je imao Aleksisa u šaci, ali je uleteo Mančester Junajted i preokrenuo situaciju u svoju korist. Samo je pitanje da li će Venger dobiti pare ili Mhitarjana u zamenu. A onda kreće kupovina. Očekuju se Obamejan, Malkom, vrlo verovatno i Evans kojeg želi Mančester Siti, a možda i Nzonzija umesto Kokelana koji je otišao u Valensiju. Volkot je na lekarskim pregledima u Evertonu, možda odu i Vilšir i Ozil kojima ističu ugovori. Od pojačanja kao rezervne opcije figuriraju i Pavon iz Boke, Marez i Fekir. Vreme velikih promena u Arsenalu...

Sa odlaskom Mhitarjana i dolaskom Aleksisa, Mančester Junajted bi završio prelazni rok. Eventualno bi mogla da pukne bomba na levom beku gde su mete Aleks Sandro, Rouz i Gulam, a svi koštaju po 60.000.000 evra. Opcija je i tinejdžerska senzacija Rajan Sesenjon iz Fulama. Zainteresovani su i za Lukasa Mouru kojeg PSŽ ceni na 25.000.000 evra, ali ako dođe Sančez, onda im Brazilac nije neophodan...

Gradski rival Mančester Siti se nije mnogo rasplinuo na pijaci, što je i razumljivo s obzirom na rezultate i formu. Još od letos se zna da Gvardiola raži špica i štopera. Propao im je već viđen transfer Aleksisa, a povreda Gabrijela Žezusa je malo poremetila planove tako da ne bi bilo čudno da u napadu Građana odjekne neka transfer bomba. Što se štopera tiče, mete su Evans, Injigo Martinez, možda opet i Laport... Plan za leto je dovođenje brazilskog veziste Freda iz Šahtjora kojeg bi već sada da kaparišu za 50.000.000 evra.

Čelsi je možda i najmirniji u prelaznom roku jer Konte ima manja ovlašćenja od ostalih kolega. Abramovič i njegova balerina Granovskaja se pitaju za sve. Doveli su mu Barklija, ali to i nije neko veliko pojačanje. Konte insistira na dovođenju „bekap“ špica, a želja je Kerol umesto Batšuajia koji insistira na odlasku. Veća briga su novi ugovor za Kurtou i Azara jer njihovo blindiranje bi bilo najveće pojačanje za Plavce. Konte traži još jednog levog beka, hteo je da uđe u priču za Sančeza, opet je poželeo i Vidala, ali izgleda da su to samo puke želje...

Totenhem je miran, skautiraju tržište jefitnih talenata iz nižih liga (Medison, Britejn, Vilmot...). Možda dovedu nekog vezistu jer im ostala pojačanja jisu potrebna. Za njih prava bitka sledi narednog leta kada će se boriti da zadrže Harija Kejna.

Everton je opet odrešio kesu i doveo pravu zamenu za Lukakua - Dženka Tosuna. Na pragu promocije je i Volkot. Još samo da se reše Sandra Ramireza, Umara Nijasa i Muhameda Bešića i to je to. Vest Hem traži pojačanja u svim linijama. Od skupocenog Svonsijevog štopera Alfija Mousona, preko vezista Leandera Dendonekra i Vilijama Karvalja do napadača Batšuajia, Staridža i možda Mitrovića.

Od manjih klubova treba očekivati panične kupovine Svonsija, Stouka, VBA i pogotovo Sautemptona. Njukasl je u specifičnoj situaciji oko preomene vlasnika i dok ne proda neće moći da kupuje. Lester se bori da zadrži najbolje, a Votford je uvek aktivan zahvaljujući dobro poznatoj skauting službi familije Poco. I to je to što se tiče Premijer lige.

U Španiji je Barselona uzdramala tržište dovođenjem Kutinja i potom kupovinom Džerija Mine završila sa šopingom. Rešila se Arde, odlazi i Maskerano, a nadaju se da će do 31. januara rešiti i Deulofeua, Rafinje i možda Aleša Vidala.

Real Madrid ne želi da na krizu odgovara kupovinom što samo znači da će narednog leta izazvati zemljotres na pijaci i da tamo sledi velika rekonstrukcija. Možda kupe golmana Kepu Arizabalagu, ali to je sve. Čekaju leto kada će sve da pršti!

Valensija je dolascima Vijeta i Kokelana dobila traženja pojačanja. Atletiko je lansirao letnja pojačanja Kostu i Vitola i ne treba očekivato druge dolaske, već samo odlaske. Najverovatnije Gameira. Biće zanimljivo u Sevilji kojoj ne ide i već se spekuliše o brojnim odlascima i dolascima. Vidal, Batšuaji i Deulofeu su glavne mete, najbliži odlascima su Nzonzi, Korea i Kron Deli. Viljareal je prodao bakambua za velike pare i deo novca uložio u dovođenje kolumbijskog napadača Rodžera Martineza koji bi mogao da bude prijatno iznenađenje.

U Italiji - kao i uvek - mnogo glasina, a malo konkretnih poslova. Juventusu je prioritet da ubedi Emrea Džana za sledeće leto, sličan scenario bi voleli i sa Ozilom. Mete su i talentovani Barela iz Kaljarija, Gaja iz Valensije, možda i Strotman. Najbliži odlascima su Lihtštajner i Sturaro.

Inter je doveo Lisandra Lopeza, čekaju Ramires i Rafinju čime bi zavrili prelazni rok u kojem nisu imali mnogo da potroše. Nerealne su bile želje poput Mhitarjana ili Pastorea. Sledeći zadatak je da nekome „uvale“ Žoao Marija i Brozovića i da tim parama ispeglaju klupske knjige. Milan je u još goroj situaciji. Oni ne znaju ni ko će im biti vlasnik narednog leta. Pokušavaju da prodaju neke drugopozivce poput Gomeza, Palete i Maurija, a jedino pojačanje bi moglo da bude neki solidan vezista poput Jankta ili Bazelija. Napoli je po svemu sudeći izvisio za Verdija iz Bolonje koji neće kod njih. Sledeće mete su Deulofeu i Lukas Moura. Traže i beka poput Darmijana, Grimalda ili Vrsaljka i to je to. Napustiće ih Toneli, Maksimović, Đakerini, ali to nisu neki veliki gubici.

Rimski klubovi takođe mnogo žele, a malo mogu da urade. Roma traži desnog beka dok pokušava da se reši Bruna Peresa, a opcije su Darmijan, Huanfran i Vidal. Kasa bi mogla da bude popunjena prodajom nekog od skupocenih vezista poput Strotmana koji je nezadovoljan ili Najngolana koji ima ponudu iz Kine. Od ostalih klubova u Seriji A, najviše pojačanja dovodi Benevento koji se očigledno još nije predao, ali čini se da je kasno i da je nemoguće uigrati šest ili sedam novajlija usred sezone.

U nemačkoj je po običaju mirno. Bajern je već završio pijacu kupovinom Sandra Vagnera i dogovorom sa Leonom Goreckom za naredno leto. Borusija je rizikovala veliki novac sa Bazelovim štoperom Akanđijem i tražiće neko veliko pojačanje u napadu ako ode Obamejan. Videćemo ko će to biti... Možda Kasper Dolberg? Mario Gomez se vratio u Štutgart, Šalke je pozajmio Pjacu i bori se da zadrži Mejera.

U Francuskoj je više zanimljivo što se tiče odlazaka nego dolazaka. PSŽ će najverovatnije mirovati ove zime i jedino bi mogao da dođe neki vezoista poput Danila iz Porta ili Serija iz Nice. Monako se bori da zadrži Lemara i Karilja, a Lion Fekira, Bordo diže cenu za Malkoma, na meti premijerligaških klubova su i neki igrači Nanta, Rena, a u finišu prelaznog roka je neminovno očekivati neki glup potez Olimpika iz Marselja.

A naravno, treba očekivati i neke transfer bombe iz Kine gde prelazni rok traje još mesec dana. Na meti su im Bejl, Najngolan, Džeko, Mandžukić, Obamejan, Kalinić...