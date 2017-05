Ponosni Bojović: Bolje da se pitaju što su stvorili samo dve šanse no što pišu saopštenja - Mladost je zasluženo u Evropi!

Rođeni Lučanac, strelac het-trika u pobedi protiv Napretka, presrećan je zbog istoprijskog uspeha njegovog kluba i poručuje: “Samo pogledajte rezultate Mladosti protiv Vojvodine, Radničkog i Napretka...“

Veličina slova A A A

Pozorišne predstave za Lučance. Besplatno. Pa otvorene kapije za utakmicu sa Napretkom. I poklon majice, kape, šalovi. Mladost slavi 65 godina postojanja. I kakav način da zaokruži celu feštu - prvi put u klupskoj istoriji, Lučanci su izborili četvrto mesto na tabeli i plasman u Evropu!

"Euforija stvarno. Juče na stadionu baš dosta ljudi, neka pozitivna emocija. Uživanje je igrati u takvom ambijentu", kaže za MOZZART Milan Bojović, kome je kao rođenom Lučancu zbog svega ovoga za nijansu draže nego ostalim saigračima.

Izuzimajući "zemljake" Ivana Miloševića i Stefana Golubovića, mada su iz okoline i Nemanja Krznarić i Aleksandar Pejović, dok za Vladimira Radivojevića u šali kažu da se "prizetio" u Lučanima.

Ali Bojoviću za uspomenu ostaje titula najboljeg strelca ekipe sa 16 pogodaka u dosadašnjih 36. kola i pre svega - het-trik protiv Napretka u odlučujućem susretu.

"Ma šta da kažem, najveći uspeh u istoriji kluba. Iskreno, puno mi je srce što sam baš ja odlučio i zvanično doneo Evropu Lučanima. Posebno zato što mi je ova sezona prva u Mladosti, jer sam još kao dečak otišao u Partizan, pa posle već kako me je život vodio".

Interesantna je priča i o tome zašto je Bojović ove sezone i zaigrao za Mladost.

"Jeste, imao sam ponudu za drugu tursku ligu, sasvim korektni uslovi. Ali dobio sam ćerkicu i onda sam sa suprugom odlučio da ostanemo. I Neško Milovanović mi je ponudio OK uslove za Srbiju, dogovorili smo se za pet minuta i evo, ispostavilo se da je to bio pravi izbor".

Nažalost po navijače, mada su u Srbiji svi već navikli na to, ovde je nepisano pravilo da čim jedna generacija odskoči - napusti srpski fudbal. Da li to čeka i Lučance?

"Meni ugovor ističe na kraju sezone. Iskreno bih voleo da igram Evropu u svom gradu, ali sa druge strane moram da mislim i na porodicu i egzistenciju, pa u slučaju neke dobre ponude sigurno ne bih puno razmišljao. Mada sad još ni ne razmišljam o tome. Prvo odmor, pa da vidimo", iskreno eć Bojović.

A kako mu je cela ova sezona izgledala kad se okrene iza sebe?

"Prioritet nam je bio plej-of, ali to smo izborili lagano i kad smo videli kakva smo ekipa, da igramo dobro, onda smo napali i tu šansu koja nam se ukazala - Evropu. Bez bilo kakvog imperativa, ali kao hajde da probamo. I svi do jednog smo odigrali fenomelano. Veoma sam srećan što smo uspeli baš na 65. godišnjicu".

Ipak, Srbija je ovo. I teško da će bilo koji uspeh proći bez osporavanja. U Napretku tvrde da su pokradeni u 36. kolu u Lučanima. I zaista, bilo je tu veoma sumnjivih odluka sudije Bojana Nikolića, ali Bojović ima drugačije viđenje cele situacije.

"Bilo je ove sezone situacija u kojima je Mladost mnogo drastičnije oštećena pa nismo kukali. Ovo juče je sve bilo diskutabilno. I nama je suđeno dva penala i njima je. Imam utisak da su oni i pre utakmice digli frku malo više no što bi trebalo. Mada me sve to mnogo ni ne interesuje. Nama je cilj bio da pobedimo, mi smo sve vreme diktirali ritam, pogledajte samo taj snimak i vidite koliko smo prilika imali mi, a koliko oni. Osim ta dva gola nisu nam šansu napravili. Bolje nek razmišljaju zašto je tako bilo, no što pišu saopštenja“, odgovara Bojović.

Ali bila je ovo sezona saopštenja, pa gotovo da nema kluba koji se nije žalio na suđenje, neregularne uslove, slutio na dogovorene utakmice... I za Mladost se pričalo: te skloniće se Čukaričkom, te Spartaku, te Radničkom. Nije se sklonila. I sad je u Evropi.

"U Srbiji je izgleda ove godine postalo moderno da se priča o nameštanjima, a evo ja garantujem da nijednu utakmicu nismo odigrali na 99 odsto mogućnosti, nego svaku do krajnje granice. Sad, nekad ispadne dobro, nekad loše, ali pokazali smo kako se bori za klub i zasluženo smo tu gde jesmo. Samo pogledajte rezultate, imamo pozitivan skor i protiv Radničkog i protiv Napretka i protiv Vojvodine. Mali smo klub, pa nam ni mediji nisu posvetili toliko pažnje, ali tvrdim da je ove sezone Mladost igrala najlepši fudbal u konkurenciji timova koji su napadali ta dva evropska mesta posle večitih".

Kad smo se već dotakli večitih, sezona još nije gotova, a Mladost u poslednjem kolu gostuje u Humskoj. Partizanu bod garantuje titulu šampiona, pa se već po navici po kuloarima opet priča da će se rival - skloniti.

"Evo garantujem: sigurno neće biti prijateljski meč. Naprotiv. Mi idemo na pobedu. E sad, objektivno ne može Mladost da preti Partizanu pred meč u Humskoj, ali ne idemo sigurno sa belom zastavom za Beograd", odgovara Bojović.

Partizan u nedelju od 18.30. A kako je sinoć bilo posle pobede nad Napretkom?

"Bila je muzika, pevačica, sve po protokolu... Slavilo se do kasno. Sad je dan oporavka", smeje se Bojović.

Uz jednu napomenu za kraj.

"Načuo sam da je ta evropska licenca blizu, to jest da je uprava na pragu da je obezbedi. I iskreno mislim da Mladost ima sve uslove da igra evropska takmičenja, jer ne računajući ove najveće klubove ne znam da li je u drugim klubovima sve ovako sređeno, redovno i tačno. Biće mi baš žao ako ne bude Evrope u Lučanima, jer na terenu - stvarno smo zaslužili", kaže Bojović.

(FOTO: Star Sport)