Ponovo baraž u Superligi! Iz Prve lige do elite i sa šestog mesta

Dragiša Binić zadužen za regularnost takmičenja, Milošević predsednik u “odsustvu Kokeze“

Radikalna promena u srpskom fudbalu! I pozitivna po našem skromnom mišljenju. Mada ćemo morati da se strpimo. Ali od sezone 2018/2019 u Srbiju se vraćaju baraž utakmice, pa će ni 14. mesto na tabeli neće garantovati opstanak u eliti.

Tim koji bude zauzeo to 14. mesto moraće da se spasava kroz baraž. A u njemu će za protivnika imati drugoligaša koji se za to pravo izbori kroz plej-of u kome će igrati klubovi raspoređeni od treće do šeste pozicije na tabeli Prve lige Srbije, odnosno drugog ranga takmičenja.

Dva najbolja kluba idu automatski gore, kao što je i do sada bio slučaj, ali bi baraž mečevi trebalo da suze prostor za mutne radne, a pritom ostave mogućnost klubovima koji, diplomatski rečeno, “nemaju zaleđinu“ da se u duelima sa direktnim rivalima izbore za promociju.

Odluku je doneo Izvršni odbor FSS čiji su čelni ljudi više puta u toku ove sezone javno govorili o problemu lažiranih utakmica i u Superligi i u Prvoj ligi Srbije. Baš zbog toga Izvršni odbor FSS je zadužio novog člana tog tela Dragišu Binića da brine o regularnosti takmičenja.

Istaknuto je i da će Savo Milošević u odsustvu Slaviše Kokeze imati ingerencije predsednika FSS. Novi član fudbalske Vlade je i Mladen Krstajić, te Milutin Baštovanović. Novica Tončev je podneo ostavku pošto je postao novi član Odbora za hitna pitanja FSS.

Izvršni odbor FSS je imenovao i Sudijsku komisiju u sastavu Rade Đurović, Milan Karadžić, Dejan Filipović pod čijem će ingerencijom, između ostalog, biti i dva prva ranga takmičenja u Srbiji.

(FOTO: Action Images)