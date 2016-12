Ponovo moćan Junajted sa Bejlom, Ronaldom, Krosom i Fabregasom iliti kako je propao Dejvid Mojes

Bivši trener giganta sa Old Traforda o tome šta se sve dešavalo tokom njegovog mandata

Prvi put još otkako je aprila 2014. godine smenjen sa mesta trenera Mančester junajteda Dejvid Mojes ponovo na Old Trafordu. Sada kao trener Sanderlenda. Kao trener koji dokazano (?) nije baš za najveće. Javnost će se tu saglasiti, dok Mojes i dalje često u krevet odlazi sa razmišljanjem o onome šta bi bilo, kad bi bilo...

Samo deo tih misli iznosi na videlo i otkriva da bi Mančester junajted Dejvida Mojesa, da su sve njegove zamisle prošle, danas izgledao sasvim drugačije. Sa Geretom Bejlom, Kristijanom Ronaldom, Seskom Fabregasom i Tonijem Krosom. I nisu to samo Mojesovi vlažni snovi, to su igrači sa kojima se ozbiljno pregovaralo kada je leta 2013. Mojes dobio težak zadatak da nasledi ser Aleksa Fergusona.

Pretpostavljalo se i tada, ali niko nije zapravo mogao da zna koliko će to težak posao biti...

"Kad sam došao u Junajted prava meta je bio Geret Bejl. Sve vreme sam u stvari i mislio da je on igrač Mančester junajteda. Borio sam se do poslednjeg minuta da ga dovedem iz Totenhema, čak smo mu i ponudili bolji ugovor nego Real, ali je Geret mislima već bio u Madridu. On je bio igrač koga sam zaista želeo", svedoči Mojes tri godine kasnije.

Bejl je bio nedostižan. A ostali?

"Sesk Fabregas je bio baš blizu. Mislili smo da ćemo uspeti da ga dovedemo iz Barselone. Kad je Ronaldo u pitanju ser Aleks mi je rekao da uvek postoji šansa da se on vrati iz Reala".

Međutim, tek će od sledećeg imena navijačima Mančester junajteda poći voda na usta. Toni Kros je zaista rekao: da!

"Bilo je dogovoreno da on dođe. Lično sam dogovorio sa njim i njegovim menadžerom. Gotov posao".

Nažalost po Junajted, transfer se izjalovio kada je Luj van Gal nasledio Mojesa i rekao da nije za Krosovo dovođenje? Ko bi još uradio tako nešto?

Bilo kako, sad su obojiva bivši. Mojesa na Old Trafordu baš ne pamte po dobrom. Mada teško da bi bilo ko drugi prošao. Nije lako naslediti džangrizavog ser Aleksa.

"Da li to bio Žoze Murinjo, Karlo Ančeloti, Jirgen Klip ili Pep Gvardiola, svejedno je - težak je to zadatak. Bilo je tu i nekih top igrača čije su se karijere bližile kraju i njih je trebalo skloniti, a to nije lako. Takođe, a to sada mogu da potvrde i Luj i Žoze, Mančester junajted je sasvim druga zverka u poređenju sa drugim klubovima. Pre Junajteda misliš da znaš kako je na vrhu. U Junajtedu shvatiš kako je to zaista", kaže Mojes.

