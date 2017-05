Ponuda najluđa od svih - 80.000.000+50.000.000! Dortmund nema ništa protiv...

Pjer Emerik Obamejan ovog leta ima šansu da postane najplaćeniji fudbaler u istoriji...

Pjer Emerik Obamejan bez svake sumnje biće jedna od zvezda letnjeg prelaznog roka. Za najboljeg strelca Borusije iz Dortmunda zanimaju se mnogi klubovi, a poslednjih dana iskristalisalo se otpilike - Milan ima veliku želju, međutim, pitanje koliko novca na raspolaganju, dok Pari Sen Žermen ima i volju i pare. Mnogo para.

I ni to Svecima ne garatuje da će se domoći momka koji je ove sezone na 44 utakmice postigao 37 golova. Postoji neko ko ima više? Ima. I takvi dolaze samo iz jedne zemlje. Nije teško - Kina je u pitanju.

Na izvoru informacija je L'Ekip, a prenosi nemački Bild: Pjer Emerik Obamejan meta je Tjenđin Kvanžana, kluba koji je trenutno osmi u svom prvenstvu, a sa klupe ga predvodi legendarni Italijan Fabio Kanavaro. Od velikih imena tu su Alešandre Pato i Aksel Vitsel. Tjenđin navodno neće štedeti novac ovog leta kako bi angažovao i treću veliku vedetu i spreman je da za nekadašnjeg napadača Sent Etjena Dortmundu plati čak 80.000.000 evra. I to nije ono najbrutalnije, jer za Kinezi za platu golgetera iz Gabona imaju nameru da daju okruglo 50.000.000 na godišnjem nivou?! Mesečno, to bi iznosilo nešto preko 4.000.000, a nedeljno jače od 1.000.000 evra?!

Sad nam je sve jasno: Ezekijel Laveci - najplaćeni fudbaler sveta!

Kada bi pristao na ovu ponudu Obamejan bi postao najplaćeniji igrač svih vremena, ili bolje reći - izjednačio bi se sa Ezekijelom Lavecijem. Kako Kinezi obično ne nude dugoročne ugovore, već uglavnom na dve ili tri godine, Gabonac bi od te avanture mogao da inkasira i do 150.000.000 evra.

Ali da li će do dogovora doći?

Što se Dortmunda tiče verovatno nikakve dileme nema. Nemci su spremni da prodaju svog najboljeg igrača i za 70.000.000, jer smatraju da je sada pravi trenutak i da će njemu cena u budućnosti samo padati. Kada je sam igrač u pitanju on ima želju da i dalje igra na vrhunskom nivou, tek mu je 27 godina, i u tom cilju njegov otac je nekoliko puta razgovarao sa Patrikom Klajvertom, čovekom zaduženim za transfere u Pari Sen Žermenu. Ponuda Francuza glasi: 14.000.000 evra po sezoni.

Poznajući dobro Obamejana Bild piše da bi u njegovom slučaju lako moglo da se dogodi da fudbal i ambicije potisne u drugi plan, jer njegovom ekstravagantnom načinu života (obožava skupocene automobile, unikate raznih vrsta, uživa u luksuzu) mnogo više odgovara suma od 50.000.000 evra godišnje. Logično, jelte.

Obamejan je još daleko od bilo kakve odluke, a izvesno je jedino da Milan polako posustaje jer postaje svestan da u ovoj trci nema šta da traži...

(foto: Action Images)