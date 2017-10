Poroci Majamija (VIDEO)

Kokain je poslednjih decenija bukvalno stvar svakodnevice u životima bogatih i bahatih. Od Anda gde bezalena bilja koka raste, pa sve do Beograda.

Beli prah našao je put u mnoge nozdrve i u svetu sporta, setimo se samo Maradone. Jer ne samo da se na kokainu čovek dobro oseća, nego i on, za razliku od većine narkotika brzo napušta telo, te u roku od samo tri dana od konzumiranja nema padanja na doping testovima.

Test pak ovaj put nije došao glave ofanzivnom koordinatoru Majami Dolfinsa, već video-snimak o kojem bruji cela Amerika. A na njemu se vidi kako Kris Forster šmrče beli prah uz pomoć dolarske novčanice. Da li je bio kokain ili nije, to je već pitanje za istražne organe, ali je strašno da to radi čovek koji brine o atletama, ljudima koji su tek zakoračili u život i koji i dalje traže uzore.

Naravno, javnost se tamo odmah podigla, te je Forsteru ostalo samo da danas podnese ostavku, ne bi li izbegao da dobije otkaz.

This is the video supposedly of Dolphins offensive line coach Chris Foerster snorting coke before a meeting pic.twitter.com/L7ZsdZMH7U