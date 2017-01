Poruka iz Zvezde: Ne zavaravajte se, Makabi je sada drugačiji tim

„Bilo kakva porođenja nemaju smisla, posebno što Makabi igra na domaćem terenu“, poručio trener Dejan Radonjić uoči sutrašnjeg okršaja

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je danas da će njegov tim pokušati da iskoristi to što Makabi ima imperativ pobede u Tel Avivu, ali upozorio da se naredni rival u mnogome promenio posle ubedljivog trijumfa crveno-belih u u Beogradu (83:58).

„Makabi je značajno drugačiji tim nego ranije. Doveli su novog trenera, a Kvinsi Miler se vratio posle duge povrede. Treba očekivati da će oni u preostalih 13 kola pokušati da dođu do ostvarenja ambicija koje su pre početka sezone bile izuzetno velike. Letos su uradili mnogo u prelaznom roku, imali velika ulaganja u tim i nadaju se da će stići do same završnice Evrolige", rekao je Radonjić za klupski sajt po dolasku u Tel Aviv.

On je podsetio da je "Ponos Izraela" veliko ime evropske košarke, ali i da zbog slabijih rezultata ove sezone ima veliko opterećenje protiv Crvene zvezde.

"Igrači koji su igrali protiv nas u Beogradu su i sada tamo. Znamo da se radi o ogromnom individualnom kvalitetu i da su u pitanju košarkaši koji mogu da rešavaju utakmice na najvišem nivou. Bilo kakva poređenja nemaju smisla, posebno što Makabi igra na domaćem terenu, ali im to stvara dodatno opterećenje".

Crnogorski trener naglasio je da je uticaj bivšeg košarkaša Crvene zvezde Kvinsija Milera veliki u Makabiju, nakon što se oporavio od povrede kolena.

"Blizu je da dosegne nivo na kom može da igra, a mi veoma dobro znamo koliko može. Za očekivati je da njegov povratak u tim rastereti igrače na drugim pozicijama i da će oni igrati puno bolje nego do sada u Evroligi", poručio je Radonjić.

Košarkaš Branko Lazić dodao je da će mu biti veoma zanimljivo da igra protiv trojice bivših saigrača - Milera, Maika Cirbesa i Gala Mekela.

''Očekuje nas veoma težak meč, ali naš plan se ne razlikuje u odnosu na prethodnih mesec dana u Evroligi. Makabi je jači za Milera i biće veoma motivisan da nas pobedi, pogotovo jer je bila velika razlika u Beogradu. Ipak, idemo sa željom da damo sve od sebe i dođemo do nove pobede", rekao je Lazić.

Utakmica 18. kola Evrolige između Makabija i Crvene zvezde igra se sutra od 20 sati u hali ''''Menora Mivtačim".