Posle godinu i kusur dana pregovora - Junajtedovo prvo pojačanje za sledeću sezonu!

Bilo je proleće 2016. godine kada je počelo da se šuška. Ali prošao je jedan, pa i drugi prelazni rok i sve je manje ljudi verovalo da je priča još u samom početku imala osnova u realnosti. Sve dok danas, tačno u 22 sata, Mančester junajted nije zvanično potvrdio: Viktor Lindelef biće prvo pojačanje Žozea Murinja za narednu sezonu!

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali mediji su ranije pisali da će dosadašnji štoper Benfike potpisati petogodišnji ugovor, te da će Junajted na ime obeštećenja platiti 35.000.000 evra plus još 5.000.000 u bonusima.

Definitivnu potvrdu verovatno ćemo dobiti već koliko sutra, a ugovor će biti parafiran čim 22-godišnji defanzivac, sada već standardni reprezentativac Švedske, prođe lekarske preglede na Old Trafordu.

Formalnost dakle. A onda od avgusta štoperski tandem Erik Baji - Viktor Lindelef. Ako ovaj drugi prođe kao Baji, bar na početku karijere na Teatru snova, Junajted će imati mirnu deceniju pred sobom.

We are pleased to announce we have reached agreement with Benfica for the transfer of Victor Lindelof. More: https://t.co/xGQKgCuCrX #MUFC pic.twitter.com/93QhW9JnMU