Posle skoro tri decenije ex-Yu košarka u Čačku: Todorović 33, Borac u produžetku srušio Lovćen (VIDEO)

Odlična uakmica u dvorani kraj Morave

Došao je i taj dan. Dan kada je Čačak nakon više od dve, skoro tri decenije domaćin utakmice koju igraju ekipe sa prostora bivše Jugoslavije. Mnoge stvari su se od tada promenile: pravila igre, stil, naziv takmičenja itd. Samo jedna stvar je ostala ista – ljubav Čačana prema ovom sportu. Zbog toga su i ovaj put došli u hram košarke kraj Morave da podrže igrače Borca u nameri da ostvare prvu pobedu na domaćem terenu 2. ABA ligi. Naravno, ovi su to znali da uzvrate, pa su savladali goste sa Cetinja nakon produžetka rezultatom 97:90.

Prvu deonicu oba rivala su otvorila agresivno i energično, imajući želju da od se od samog starta muški bore i nadmeću. Nakon početnog egala prvo je Lovćen napravio seriju od 6 poena, da bi Borac odmah uzvratio istom merom. Ekipe su se lavovski borile da dođu do značajnijeg vođstva, ali to nikome nije polazilo za rukom. Lovćen je znao da koristi svoju visinsku prednost, dok su Čačani izvrsno igrali u tranziciji. Pred kraj četvrtine domaćin je sa par fenomenalnih napada uspeo da prvi put stekne opipljivu prednost (22:12), koju nije ispuštao do kraja prvog desetominutnog perioda. Krilni centar Borca Nemanja Todorović obeležio je prvu četvrtinu sa 17 postignutih poena i 3 skoka.

Nastavak utakmice gosti su otvorili sa serijom 7:0, nagovestivši zanimljivu i neizvesnu četvrtinu. Međutim, kapiten Borca Marko Marinović je to odmah prekinuo trojkom, da bi mu se zatim priključili i ostali saigrači, pre svih Đorđe Mićić. Igrači Lovćena kao da nisu znali šta ih je snašlo. Domaćina je odlično služilo tradicionalno čačansko oružje – šut za tri poena (8/15 na poluvremenu). Pre svega zbog toga, ali i ostalih segmenata igre, Borac je nakon 20 minuta igre zasluženo imao ubedljivu prednost (53:35).

Kao na početku druge deonice, ponovo su gosti napravili seriju koševa, ovaj put osam poena, primoravši trenera Bojića da zatraži minut odmora. Nakon kratkog predaha, Todorović je nastavio tamo gde je stao, a to je rešetanje protivničkog koša. Međutim, protivnik se još uvek nije dao. Momci sa Cetinja osetili su da mogu da ugroze prednost Borca, pa su svim snagama težili egalu. Ali u tim trenucima Đoković je preuzeo odgovornost, pa je sa dva dobra napada ponovo razliku podigao na dvocifrenu. Uprkos tome, Lovćen je volšebno uspeo da izjednači (59:59). Ipak, zahvaljujući kvalitetu, domaćin je do kraja treće četvrtine vratio pristojnu prednost na svoj konto.

Po treći put na ovoj utakmici, Lovćen je bio taj sa boljim startom četvrtine. Ali Borac nije dao da u Čačku gosti kolo vode. Pre svega dobrom odbranom, a zatim i poenima igrača spoljne linije domaćin je uspeo da se malo rezultatski odlepi. Ipak, gosti su bili i dalje u igri. Navijači u hali kraj Morave strepeli su kakav će biti konačni epilog. Na nesreću po Čačane, Korać je pogotkom u poslednjoj sekundi odveo utakmicu u produžetak.

U produžetku je Borac bio tim sa više sreće, znanja i veštine, pa je uspeo da slavi pred svojom publikom i upiše drugi trijumf u regionalnom takmičenju. NBA blokada Matije Popovića minut pre kraja označila je početak slavlja u dvorani kraj Morave.

Todorović je meč završio sa sjajnih 33 poena uz 10 skokova, Đorđe Mićić je pobedi doprineo sa 21, ali i šest asistencije. Ilija Đoković i kapiten Marko Marinović dodali su po 14. Đoković je imao šest, a Marinović sedam asistencija.

Borac u narednom kolu regionalnog takmičenja gostuje lideru u Vršcu, ali pre toga u okviru KLS lige igra sa Zlatiborom.

BORAC - LOVĆEN 1947 CETINJE 97:90

/30:16; 23:19; 19:29; 10:18; 15:8/

Mesto: Čačak, Hala Borca;

Gledalaca: 800;

Sudije: Matej Špendl (SLO); Dragan Kralj (BIH); Damjan Gajšek (SLO)

Borac: Bumbić, Ćalović, Popović 5, Đoković 14, Pešaković 3, Prlja 2, Mićić 21, Stojadinović 3, Gavrilović 2, Todorović 33, Čarapić, Marinović 14.

Lovćen: Latković 18, Slavković 3, Radunović, Vrbica 6, Paraća, Lopičić 7, Jelenić 5, Albijanić 14, Knežević 16, Korać 21, Borilović, Vujović.

ABA 2 liga, treće kolo:

Utorak:

Bosna - Rogaška 87:61

Sreda:

Ohrid - Vršac 61:111

Teodo - Primorska 62:61

Split - Dinamik 99:94 **produžetak

Krka - Zrinjski 75:65

Četvrtak:

Borac – Lovćen 1947 Cetinje 97:90

Tekst: Miloš Milić/Nikola Minović;

Foto: Borac/Duško Radišić, ABA liga.