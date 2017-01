Posledice transfera Marka Grujića: Liverpul prati Zvezdinu decu od 13 godina, Ristić potpisuje za Espanjol i ostaje do leta

Šta su Španci rekli o Veljku Nikoliću, a šta Zvezdan Terzić o Ivanu Iliću?

Veličina slova A A A

Tog leta 2014.godine Crvena zvezda je predstavila projekat bisera kluba. Na slici zajedno poziraju Rajković, Grujić, Jović, Jovanović i Mihailo Ristić.

Zvezdan Terzić otvorio karte: Pavkov je neverovatan igrač, rekao sam Kataiju da se sprema za povratak

Samo je mladi univerzalac još u klubu, ali Zvezdan Terzić je u opširnom intervju poručio da je Ristić blizu transfera u Espanjol. Momci iz čuvene klase su doneli klubu 15 miliona evra... Vreme je za neke nove klince. Tu se, pre svega, misli na Joveljića, Vučićevića, Veljka Nikolića...

„Zvezda je prihodovala 15 miliona evra od 5 igrača upravo zato što sam spustio nivo na 15 godina za ugovore. Žao mi je što taj nivo nisam spustio još za godinu ili dve jer se nivo skautiranja gde menadžeri napadaju kao hijene, gde inostrani klubovi već prate podigao. Nama je Liverpul već poslao spisak igrača od 13, 14 godina iz naše Omladinske škole koje prate. Ako ih ne vežemo ugovorom, ukrašće nam ih“, rekao je Zvezdan Terzić u opširnom intervju za RedStar Belgrade.

Direktor Zvezde je posebno apostrofirao vezistu rođenog 2000.godine Ivana Ilića.

„Doveli smo Račića koji je 98. godište. Reprezentativac.Veljko Nikolić je kapiten reprezentacije 99 godište, isto iz OFK. Doveli smo braću Ilić iz Niša. Zapamtite šta vam danas kažem Ivan Ilić je najveći talenat koga sam ja u svom životu video. Zapamtite to ime. I zapamtite koliko će Crvena zvezda uzeti para za njega. Znači to nisam nasledio to smo doveli. Vučićevića smo doveli iz Čukaričkog i malog Gavrića iz Republike Srpske. Sve reprezentativci. Videćete kakav će ovaj mali Gavrić biti igrač. Doveli smo šest igrača,sve reprezentativci. Samo treba izbalansirati njihovu minutažu u prvih 11, a sa ciljem da budemo šampioni. Da imamo 6 stranaca i ovih 5 klinaca u prvih 11 danas i ja kažem hajde ljudi ne moramo da budemo šampioni, već da ove godine da napravimo igrače. Jer ovih 6 igrača su već u svim tefterima. Za njih se zna. Mrkela je bio na okrulom stolu UEFA gde je španska federacija pravila projekciju kuda ide evropski fudbal. I na ekranu projekcije broj 8 idealan igrač za narednih 20 godina je bio Veljko Nikolić. Španija nema takvog igrača“.

Odavno je poznato da Crvena zvezdapregovara sa Espanjolom oko prodaje Mihaila Ristića.

„U razgovorima smo sa Espanjolom i ima neki dogovor da ga Espanjol potpiše, a da ostane da igra kod nas na proleće. Ristića smo vratili da igra pozadi jer on to može da igra. Milošević je ozbiljna investicija a Anđelko nas je sve iznenadio“, dodao je Terzić.