Poslednje kockice Juventusovog mozaika: Još jedan ofanzivac, vezista, štoper i desni bek

Bjankoneri vagaju opcije u finišu prelaznog roka

Veličina slova A A A

Otkupljeni su Kvadrado i Benatija, dovedeni su Bernardeski i Daglas Kosta kao top pojačanja, odranije je kaparisan mladi Bentankur, Alegri je uspeo da dovede i miljenika De Šilja, Ščensni je zameni Neta u ulozi Bufonove rezerve, a posle skoro dve godine potere je napokon stigao Blez Matuidi u srce veznog reda. Klub su napustili samo Alves i Bonući od bitnih igrača, odnosno Rinkon, Lemina i Neto od epizodista...

Ali daleko od toga da je Juventus završio sa prelaznim rokom ovog leta. U poslednjih desetak dana fudbalske pijace direktori Marota i Paratići će poslušati da povuku poteze kojima bi kompletirali slagalicu idelanog tima kakav su zamislili.

Iako je Matuidi dugo čekano pojačanje u veznom redu, uskoro bi moglo da stigne još jedno zvučno ime za sredinu terena. Juventus je opet aktivirao interes za Andrea Gomesa kojeg su želeli i letos, ali je završio u Barseloni. U Kataloniji se ispostavio kao totalni promašaj, Barsa pokušava da ga uvali Liverpulu kao kusur za Koutinja, ali Redsima ne pada na pamet da ga uzmu. Juventus se nudi da dovede Portugalca na pozajmicu s pravom otkupa ugovora na kraju sezone. Videćemo koliko je Barsa raspoložena za ovu kombinaciju...

I dok je dovođenje Gomesa transfer koji može, ali i ne mora da se desi, kupovine štopera i desnog beka su imeprativ za Juve. U Juventusu su na početku mislili da im nije potrebna zamena za Bonučija, ali sada su promenili mišljenje. Ezekijel Garaj iz Valensije je iskočio u prvi plan kao najbolje rešenje, igrač želi u Torino, ali Valensija se opire. Međutim, sa najavljenim dolascima Murilja i Gabrijela Pauliste, možda Valensija zaista priprema teren za prodaju Garaja kojeg još želi i moskovski Spartak. Problem je što Juve za početak nudi samo 12.000.000 evra za Argentinca, a Valensija traži čak 20.000.000 evropskih novčanica.

Poslednjih dana je počela da se provlači i spekualcija da će Juve krenuti u napad na Džeroma Boatenga iz Bajerna. Minhenski klub nije palnirao prodaju sjajnog štopera, ali ako bi Boateng insistirao na odlasku, možda bi do transfera i moglo da dođe. Međutim, to je malo verovatna opcija...

Treća opcija je da iz Atalante uzmu Matiju Kaldaru kojeg su kupili još prošle zime uz dogovor da talentovani štoper ostane u Bergamu do leta 2018. godine. Juventus bi sada rado okončao pozajmicu pre vremena, ali Atalanta nije raspoložena.

Čeka se i pojačanje na poziciji desnog beka. Prva meta je bio Žoao Kanselo iz Valensije, ali je on odabrao Inter pre Juventusa i trenutno je u završnoj fazi realizacije transfera. Tako se Juve okrenuo novopečenom reprezentativcu Leonardu Spinacoli iz Atalante. On je pod ugovorom sa Juventusom, ali na pozajmici u Atalanti koja sada ne želi da ga pusti jer joj ugovor garantuje ostanak mladog defanzivca do sledećeg leta. Igrač je stupio u štrajk i ne trenira kako bi prisilio Atalantu da ga pusti u Juventus, ali klub iz Bergama ne popušta. Tačnije, spreman je da vrati Spinacolu u Torino tek ako dovede Dijega Laksala iz Đenove kao zamenu. Slična situacija kao sa Kaldarom. Juventusovi igrači, ali trenutno Atalanta odlučuje o njihovoj sudbini...

Na kraju, tu je i priča koja celog leta traje oko Keite Baldea iz Lacija. On je odbio novi ugovor u Rimu, a aktuelni mu ističe narednog leta što znači da 1. januara može da potpiše predugovor bez Lacijeve dozvole. Juve je svestan da Lacio nije u dobroj situaciji i nudi samo 15.000.000 evra, dok Lotito traži duplo više. Neki klubovi bi i platili ono što traži Lotito, ali igrač želi samo u Juve. Zbog takvog ponašanja je eliminisan iz tima i preti mu sezona na tribinama. Ali u tom slučaju će Lacio ostati i bez centa obeštećenja...

Do kraja prelaznog roka je nešto manje od dve nedelje. Juve ima dovoljno vremena za štopera i desnog beka. Što se Gomesa tiče, to je tek ideja koja bi na kraju značila i odlazak Stefana Sturara. Kod Keite Baldea je u pitanju igra živaca i ko će na kraju popustiti. Ako igrač istraje, sigurno će završiti u Juventusu. Očekuje nas zanimljiv finiš prelaznog roka.

(FOTO: Action images)