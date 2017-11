Poslednji raport: Jang Bojs menja formaciju, Ožegović i Tavamba da pritisnu novog štopera

Kako igra desni bek i zašto valja izbeći prekršaje oko kaznenog prostora...

Veličina slova A A A

Najkompletnija ekipa u grupi.

To će vam reći svaki igrač Partizana kad se povede reč o Jang Bojsu. Bez obzira na preokret Dinama u Humskoj ili otpor Skenderbega u Elbasanu, večerašnji rival ostavio je najjači utisak na crno-bele u dosadašnjem toku Lige Evrope.

U Švajcarskoj je, posebno u prvom poluvremenu, mučio Beograđane koje je tad čuvao Vladimir Stojković (1:1), a s obzirom da je u bodovnom zaostatku, moraće da napadne na Topčiderskom brdu. I to sa dvojicom špiceva.

„Rože Asale i Pjer Ensame će sigurno početi u tandemu. Trener Adolf Hiter neće mnogo menjati tim koji je u nedelju preokrenuo protiv Ciriha. Jedino neće igrati kapiten Stiv fon Bergen, poziciju levog štopera pokriće Gregori Vintrih. To bi mogla da bude šansa za Partizan, fudbaler je potpuno van ritma, ove sezone odigrao je tek četiri meča, dugo je odsustvovao zbog povrede i ako bi nekog trebalo da pritisnu Ožegović i Tavamba, onda je to defanzivac iz Gane“, predočio je u raportu za MOZZART Sport, Goran Mićović iz agencije „MGM Sport“ iz Ciriha.

MOZZART kvote 6515 --->>> Partizan - Jang Bojs 1 (2,70), X (3,15), 2 (2,70)

Naš čovek, godinama prisutan u švajcarskom fudbalu, otkriva da će trener Adi Hiter možda pribeći promeni formacije.

„Jang Bojs počinje u standardnom rasporedu 4-4-2, međutim, kako je ovo utakmica u kojoj su mu bodovi neophodni, verovatno će se desni bek Kevin Embabu tokom meča pomeriti u vezni red, praktično da dejstvuje kao krilo, što će onda promeniti izgled ekipe u 3-5-2. Njegove vrline su prodornost i sjajan centaršut, pa će fudbaler koji bude igrao po njegovoj strani, a čujem da će to biti Suma, morati da ga otera od Stojkovićevog gola. Najbolje da vrši presing dok je još Embabu na svojoj polovini“.

PATRIOTSKI TIKET(I): Neka proleće na evropski fudbal miriše

Ekipa iz Berna je ofanzivna, o čemu svedoči podatak da je samo jednom na prethodnih 16 utakmica propustila da zatrese mrežu rivala.

„Velike nevolje svim protivnicima stvara tandem Asale-Ensame. Prvi je 'brzanjac', sposoban da istrči kontru ili polukontru, a drugi opasna u 16 metara, može maltene bez šanse da postigne gol. Ne valja što se oporavio i opasni Francuz Gijom Oro, ali neće početi meč, obično ulazi u drugom delu, najverovatnije umesto Fašnahta, strelca u septembarskom duelu“.

MOZZART specijal: Sulejmani daje gol i Jang Bojs pobeđuje - kvota 8,00

Za kraj, još jedan savet crno-belima:

„Ne pravite prekršaje oko kaznenog prostora. Ono što je Partizanu Tošić, to je Jang Bojsu Miralem Sulejmani. Gosti će zahtevati duel igru, jer su fizički snažnji i pokušaće to da iskoriste, pa je rešenje da im se brzom razmene lopte ostavio što manje šansi da uđu u „meso“, rekao je Goran Mićović, deklarisani prijatelj kluba iz Humske.

LIGA EVROPE, GRUPA B

21.05: (4,40) Skenderbeg (3,50) Dinamo Kijev (1,85)

21.05: (2,70) Partizan (3,15)Jang Bojs (2,70)

*** kvote su podložne promenama

(FOTO: Action images)