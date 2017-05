Post festum jedne greške u Ivanjici: Nemanja Stevanović - kako se to desilo i šta će biti dalje?

„Sledeći put ću uspeti“, uverava golman Partizana koji pokazuje da nije uzdrman kiksom na prvenstvenom debiju za crno-bele

Jedni kažu „dešava se“. Drugi „nije smelo da se desi“. U večito polarizovanoj i navijački ostrašćenoj Srbiji istina je, kao i uvek, negde na sredini. Nemanja Stevanović nije napravio skandal, niti je koštao svoj tim kiksa u šampionskoj trci, iako jeste napravio grešku o kojoj se raspreda teka malo manje nego o golovima Uroša Đurđevića, jednom dosuđenom, jednom nedosuđenom penalu i pobedi Partizana u Ivanjici (2:1).

I - šta sad?

Zagovornici teze da bi momka iz Loznice trebalo po kratkom postupku vratiti na klupu, pošto po njihovom mišljenju „za bolje i nije“ trebalo bi da se sete kakav je samo kiks napravio njegov kolega, Filip Kljajić, ne tako davno, na gostovanju u Bilbau. U jesen 2015 je, mimo svih rezona, postavio živi zid i stao iza njega. Naravno, primio je gol. Kao što je i bivši čuvar mreže Čukaričkog istrčao skoro do centra igrališta kako bi „presekao“ kontru. Nije uspeo, pa je Eliomar Silva pogodio cilj. I tako dao povoda onima koji smatraju da Nemanja Stevanović nije za Partizan.

Ali, čekajte malo...

Zar taj isti dečko nije hvaljen i raširenih ruku dočekan na navijačkim forumima posle letošnjeg odlaska Bojana Šaranova? Zar se nije, još jesenas, kad je Kaljić tek zauzeo mesto među stativama, ne mali broj Grobara pitao zašto ne brani Nemanja Stevanović? Nije li to isti onaj dečko koji je pre dve sezone nagrađen „zlatnom rukavicom“ za najboljeg na svojoj poziciji u Superligi?

Zato i te kako ima smisla najava Marka Nikolića da će baš Nemanja Stevanović braniti do kraja sezone. Uostalom, tako se i postaje (dobar) golman. A Stevanović je odmah posle primljenog gola pokazao psihičku stabilnost, jer je osujetio dva pokušaja Javora.

„Kontra Javora, Vulićević je ostao sam sa dva igrača. Pokušali smo da zatvorimo on jednog, a ja drugog. Daleko je bio. Nisam neko ko čuva sebe, već sam pokušao za ekipu da presečem loptu i sprečim izlazak „jedan na jedan“ na mene. Nisam uspeo ovaj put, ali sam siguran da ću sledeći put uspeti“, opisao je Stevanović situaciju iz 62. minuta prve utakmice 34. kola Superlige.

Bio je to njegov debi u prvenstvenim mečevima za Partizan. I tek druga zvanična utakmica otkako je stigao u Humsku. Branio je u osmini finala Kupa protiv Žarkova. Nedovoljno - i tad i sad - da neko proceni da li jeste ili nije za crno-bele. Čak je za njega i stručni štab dobro što je pogrešio. Još bolje što je tim prošao bez većih posledica. Sad će na tome morati da uči. Kao što je i Kljajić - sviđao se nekome ili ne - bolji golman sad nego što je bio pre sezonu i po u Ligi Evrope, kad je ostavljao utisak uplašenog.

Tako i Nemanja Stevanović ima priliku da uči. Primer ne može biti bolji. Sopstvena greška. I prilika da pokaže da li je zaista „jak u glavi“, jer je zimus, baš za MOZZART Sport rekao kako ga niko neće pomeriti sa gol-crte kad postane prvi golman Partizana.

Evo mu šanse...

„Sigurno da je kontinuitet bitan za golmana, ali i u Čukaričkom sam bio u ovakvoj situaciji, pa znam da se nosim sa čekanjem šanse. Sa Ostojićem sa sarađivao u BSK-u i Čukaričkom, pa sad i u Partizanu. Tu je iskusni Vulićević, uz Miletića i Milenkovića, tako da se sa njima nije teško uklopiti se i sporazumeti na terenu“, opisao je kako se osećao dok je deset meseci čekao šansu.

Stigla je nenadano. Usled povrede Filipa Kljajića koji je na treningu polomio prst šake, sledi mu pauza do kraja sezone, a to je prilika da se dokaže u finišu sezone. Čak i da primi još neki gol. Što da ne? Za Partizan je bitnije da odbrani ono što golman mora da brani - kao recimo dva šuta domaćina u finišu susreta u Ivanjici - nego da izvodi akrobacije. Jer, nema tog golmana koji nije pogrešio.

„Tako je kod nas golmana. Žao mi je što se Kljaja povredio, sigurno nisam želeo na ovakav način da stanem na gol. Zaista mi je teško palo to što mu se desilo, mi se svi držimo zajedno. Zna i on to dobro. Znam kako bi meni bilo da mi se to desilo, pa ne želim da tako bude njemu. Želim mu brz oporavak“, dodao je Nemanja Stevanović, ugovorom vezan za crno-bele do juna 2020.

