Pošteni momak Leandre Tavamba: A vi kao ne znate šta se desilo?

„Igrao sam na 70 odsto mogućnosti, Đukić je mogao ranije da me menja“, kaže kamerunski napadač posle Partizanovog gostovanja u Albaniji

Teren je napustio bez učinka, a svlačionicu namrgođen. Nije progovarao. Videlo se po izrazu lica da je ljut. Da li na sebe što nije materijalizovao jednu dobru šansu, saigrače koji su u finišu propustili još tri izgledne ili sudiju Danijela Stefanskog s kojim je sve vreme razmenjivao popreke poglede – teško je bilo odgonetnuti iz prve – međutim, Leandre Tavamba je novinarima na raspolaganju u svakoj prilici, bilo da daje gol Dinamu iz Kijeva ili ostaje bez municije protiv Skenderega.

Pred izveštače beogradskih redakcija iz Elbasana stao je kao da oseća krivicu što Partizan nije poneo kući tri boda. Pošteno. I profesionalno.

Razgovor s njim tekao je i pre nego što smo uključili diktafone.

„Tale, šta je“, pitala je snažnog Kamerunca Biljana Obradović, portparol crno-belih, primetivši da je uzrujan.

„A vi kao ne znate šta je?“, odgovorio je gledajući sve novinare u miks zoni.

„Ne. Šta se desilo?“

„Stvarno ne znate?“

„Reci i mi ćemo preneti tvoju izjavu“.

„Pa, ljudi, Partizan nije pobedio. Eto, to se desilo“.

Usledila je konstatacija „da li je to razlog da budeš toliko tužan“, posle koje je Tavamba odgovorio još iskrenije. Ovoga puta u mikrofon.

„Da, baš jesam. Na terenu nismo uradili ništa iz pripreme ove utakmice. Posebno to mogu da kažem za sebe“, samokritičan i pošten prema poslu kojim se bavi je momak koga od letos u ekipi zovu i Tale Surovi.

Partizan je u Albaniju došao kao papirnati favorit, tim iz trećeg šešira i u projekciji prezimljavanja u Ligi Evrope računao je na šest bodova iz duela sa ekipom koja je, bar na osnovu koeficijenta, slabija od njega. Nije vredelo, na kraju kao i na početku – 0:0.

„Imamo dovoljno kvaliteta da osvojimo tri boda na ovakvom gostovanju, a kući smo doneli samo jedan. Ne znam šta da kažem posle ovakvih mečeva, kad pogledam razliku između sastava čini mi se da smo imali više šansi da pobedimo. Posebno što Skenderbeg nije ni šutnuo na naš gol. A mi smo imali prilike da damo jedan, dva... Nismo, nadam se da ćemo u narednom susretu osvojiti sva tri boda“.

Rekli ste da niste zadovoljni svojom igrom?

“Nisam. Imao sam veliku šansu u drugom poluremenu, ali na moju žalost, protivnik me izblokirao. A nisam imao dovoljno vremena bolje da reagujem, jer mi je drugi defanzivac dolazio s leđa. I kad se to izuzme, moja igra nije bila dobra. Nastaviću da radim kako bih bio bolji u narednim kolima“.

Zbog prekršaja u napadu, još u 34. minutu, Tavamba je dobio žuti karton. Po njegovoj oceni, prestrogo, mada se sa tribina stekao utisak da je i sam Partizanov špic bio previše nervozan.

„Arbitar jedini zna zbog čega me je opomenuo, nisam primetio da sam u toj situaciji napravio opasan faul. Posle toga pao sam na 70 odsto onoga što mogu da pružim. Jednostavno, nisam mogao svom snagom u duele. Nisam mogao ništa. Trener je imao razlog da me zameni. Još u prvom poluvremenu. Da je to uradio ne bih se naljutio, jer se moj fudbal dosta oslanja na snagu i ako nju ne mogu da koristim zbog rizika dobijanja drugog kartona, onda ne mogu ni da igram kako bi trebalo. Zato su igrači Skenderbega lako mogli da mi oduzimaju lopte. To je glavni razlog zbog kojeg sam tužan“.

Drugi je svakako pogled na tabeli Grupe B Lige Evrope. Partizan i Skenderbeg imaju po dva boda, jedan manje od Jang Bojsa i pet od kijevskog Dinama, to znači da su za prolaz dalje crno-belima neophodne dve pobede u Humskoj, nad Albancima (2. novembra) i Švajcarcima (23. novembra).

„I ovo sinoć je bila utakmica u kojoj smo morali da trijumfujemo. Imamo šanse da u naredna tri kola dobijemo nekoliko susreta i prođemo u nokaut fazu“, ne napušta nada snažnog napadača Parnog valjka, Leandrea Tavambu.

