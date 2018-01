Potpuna ludnica, ovaj meč će se pamtiti: Dva produžetka, kontroverzna odluka sudija protiv Budućnosti i bacanja koja su presudila

Ovako nešto nećete često videti

Trento i Budućnost su odigrali jedan od najluđih i najuzbudljivijih mečeva ove sezone u Evrokupu. Budućnost je slavila s 106:105, ali kako?! Posle dva produžetka i lošeg suđenja. Junak je bio Danilo Nikolić koji je pogodio dva slobodna bacanja za pobedu. U poslednjoj sekundi drugog produžetka. U regularnom delu bilo je 82:82.

A pre toga vladala je drama u prvom produžetku. Na samom kraju istog. Nikolić je dao koš u poslednjem napadu, u poslednjim sekundama za pobedu, ali je sat bio slučajno zaustavljen od ljudi za zapisničkim stolom. Sudije su gledale i većale, i rešile da ne dozvole taj koš?!!

Prilično bez osnove. I tako se otišlo u novi produžetak. Džikić se žalio, ali to nije pomoglo.

Gordić je potom u drugom produžetku imao napad na 10 sekundi pre kraja, promašio trojku, a onda je Šilds postigao dva poena i na samo tri sekunde pre kraja delovalo je da će Trento do pobede. A onda je Nikolić fauliran pri šutu za dva poena na 10 desetinki pre kraja meča, pogodio je oba bacanja i to je bilo to.

Veoma važan detalj bio je kada je u samom finišu regularnog dela Nemanja Gordić pogodio trojku za izjednačenje. Na snimku se videlo da je možda nagazio liniju, ali je upisana trojka.

Budućnost je pred ovu utakmicu baš uhvatila formu, vezala je pet pobeda u svim takmičenjima i to protiv rivala kao što su Crvena zvezda i Cedevita. Sa druge strane Trento se mučio, ali to ovoga puta nije značilo ništa na parketu.

Bio je to izuzetno lud meč. Meč koji će se pamtiti. I loše suđenje koje će se pamtiti. Mogla je Budućnost da pobedi i na kraju prvog produžetka.

Gordić je dao 23 poena, Ivanović je dodao 20, a junak Nikolić je dao 15.

Strašna utakmica.

EVROKUP – TOP 16, 4. KOLO

Sreda

Lijetuvos Ritas - Torino 101:68

/Ehodas 22 - Vujačić 14/

Zenit - Bajern 78:80

/Voronov 17 - Reding 18/

Trento - Budućnost 105:106 (82:82 u regularnom delu)

/Foraj 24 - Gordić 23/

20.15: (2,15) Alba (14,5) Darušafaka (1,80)

20.30: (1,70) Limož (14,5) Asvel (2,30)

20.45: (2,15) Ređo Emilija (14,5) Uniks (1,80)

21.00: (1,07) Gran Kanarija (25,00) Galatasaraj (8,50)

21.00: (3,50) Cedevita (16,00) Lokomotiva (1,35)

