Potpuno iskreno - Don Fabio: Ibra nije znao loptu da šutne, Ronalda sam molio da smrša! Pjanić podseća na Pirla...

"Niko kao Juventus", tvrdi italijanski trenerski vuk

Namršten, ozbiljan, uvek iskren i bez dlake na jeziku. Veliki majstor svog zanata, čovek koji je osvojio Italiju sa tri različita kluba (kasnije oduzete titule sa Juventusom), Španiju sa Realom i pokorio Evropu. Jednostavno - don Fabio.

Sada Kapelo pozne dane prebogate trenerske karijere provodi u Kini. Ipak, kad god ima vremena dođe u svoju Italiju, zbog čega je uvek rado viđen gost. Kapelov povratak na "čizmu" iskoristile su kolege sa italijanskog Skaja, pa su se zavrtele neke priče iz dana u Juventusu, Romi, Bajernu, Interu, ali i o nekim manje poznatim zanimljivostima, kao i aktuelnim stvarima. Od toga zašto Stara dama ima najveći pobednički mentalitet, preko toga ko nije znao da šutne loptu, do toga ko ga najviše podseća na Andreu Pirla?

"Kada je Juventus na terenu, svi fudbaleri su maksimalno fokusirani samo na igru. Teško im je da ne budu, jer je Juventusu to uvek bila najveća vrlina - tim. Uvek imate toliko momaka koji prenose pozitivnu energiju na tebe, usade ti želju da se boriš. I drugi timovi igraju dobro, dosta truda ulažu, ali nijedan tim nema tu želju za pobedom kao Juventus. Bilo je takvih momenata u još nekim klubovima u kojima sam radio, ali čak i u lošim danima u Juventusu mogli ste da vidite tu želju da se napravi dobar rezultat", počeo je Kapelo.

O Andrei Pirlu je toliko puta sve rečeno - milanski klubovi su se beskrajno ogrešili, Juventus je njegovu magiju iskoristio na pravi način, a on je bio i ostaće gospodin među fudbalerima.

"Kada imate igrače poput Pjanića u timu, sve je mnogo lakše. On je jedan od onih što odmah krenu napred čim dobiju loptu, ima dobar osećaj za igru, prokret, tehniku... Jedini je od svih igrača koji me bar malo podseća na Pirla. Zato je Alegri toliko insistirao da mu ga dovedu u Juventus. Sa Pjanićem Juventus je zadržao taj stari fudbalski šmek kojeg sve manje ima".

Duže vreme fudbalska javnost je u rebusu zbog Paula Dibale i njegove forme. Na terenu je sve manje, golova nema, a odavno argentinski napadač nije u onoj prepoznatljivoj formi.

"Biće sposoban da zaigra ponovo onog trenutka kada povrati kondiciju iz prošle godine. Nažalost, i kada nisi u formi možeš da budeš najbolji od svih, ali sada to nije slučaj. Rivali ga stalno ga pritiskaju i uzimaju mu loptu. Juventus je uspeo da povrati snagu u poslednje vreme, ali Dibala još nije. Ali će to uraditi u budućnosti".

Prisetio se trofejni stručnjak i vremena kada je doveo Zlatana Ibrahimovića u Juventus. Tačnije, o saradnji iz koje su obojica profitirala. Ibra je čak u svojoj autobiografiji Don Fabija označio kao trenera koji mu je najviše pomogao da napreduje, dok fudbalskim krugovima kruži priča kako je Kapelo terao Zlatana da gleda snimke sa igrama legendarnog Marka van Bastena.

"Kada je Ibra stigao u Juventus, nije znao loptu da šutne kako treba. Sećam se da mi je Mino Rajola rekao: 'Zlatan je baš snažan, golmanima lomi ruke'. A ja mu odgovorim: 'Slušaj, jedino što je dosad slomio jesu prozori na teretani'. Onda je Ibra počeo da trenira svakodnevno i napredovao je mnogo".

Mada je Zlatan često bio označavan kao problematičan momak, Kapelo je otkrio da nikad nije imao problem sa njim. Naprotiv...

„Ibru sam želeo i dok sam bio trener Rome, ali Juventus je napravio fantastičnu kupovinu. Dobili su ga za samo 16.000.000 evra i to u četiri rate. U Ajaksu su mislili da neće biti veliki igrač, odlučili su se da je bolje da Mido ostane. Zlatan jeste imao određenih problema kada je došao u Juventus, posebno sa Džonatanom Zebinom. Ali, jednog dana je Lučano Mođi došao i sve rešio“.

Iako je uživao u radu sa Zlatanom, ali i imao priliku da trenira najveća imena svetske fudbalske scene s kraja prošlog i početka ovog veka, Kapelo je bio iskren i poručio da Ibra nije najbolji igrač sa kojim je radio. Ta titula pripala je jednom, jedinom i neponovoljivom - brazilskom Ronaldu.

"Apsolutno najbolji igrač kojeg sam trenirao. Nažalost, na kraju karijere sam ga zatekao sa 96 kilograma. Pitao sam ga jednom koliko je bio težak tokom Mundijala 2002. godine, a on mi je rekao da je imao 84 kilogama. Molio sam ga da se potrudi da spusti bar na 88, ali nažalost nije me poslušao. Bilo kako, neverovatan igrač".

Vratio je Kapelo film i na vremena kada je bio trener Rome i dane kada je Vučici doneo jedinu titulu u poslednjih 35 godina. Bilo je to davne 2001. godine.

"Znao sam da ćemo postati šampioni još kada smo dobili Milan sa 3:2 na San Siru (21. januar). Posle te utakmice sam otišao u svlačionicu i rekao igračima da ćemo biti šampioni. Istina, tada su me svi gledali kao da sam lud, ali onda smo to i uradili", nostalgičan je Kapelo, ali kaže i da bi takva vremena mogao da vrati Euzebio di Frančesko.

Kapelo se osvrnuo i na sudbinu kolege Karla Ančelotija, koji je dobio otkaz u Bajernu posle serije loših rezultata.

"Mnogi se sada pitaju šta je to Jup Hajnkes uradio i kako je popravio situaciju u Bajernu. Odgovor imaju igrači. Jer trener može da uradi mnogo, ali sve zavisi od toga da li fudbaleri žele da to sprovedu u delo. Bajernovi fudbaleri nisu pružali taj dodatni napor pod Ančelotijem, već su ušli u rat s njim. Želeli su da Karlo bude otpušten kako bi dokazali da s promenom trenera dolaze i bolji rezultati. To su i uspeli".

Don Fabio je čak govorio o aktuelnoj situaciji u Interu i imao samo reči hvale za direktorski tandem Auzilio - Sabatini.

"Interov tim je vrlo dobar. Imaju dobrog trenera, koji razume koncept stalnog napretka. Možda je potrebna manja intervencija na tržištu, ali rekao bih da je Suning (vlasnik Intera) uradio dobar posao dosad. Sabatini se pokazao kao dobro rešenje, Spaletijeve sugestije se slušaju i one prave razliku. Ali nije moguće samo kupovati, nego morate i da prodajete. Interu je sada potreban igrač karakteristika Rađe Najngolana, ili neko poput Artura Vidala. Neko ko bi mogao da poveže redove i pomogne Ikardiju".

