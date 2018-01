Potvrda iz Partizana: Tu je ponuda za Milera, bilo ih je i za Gosa! Još razmatramo...

"Donećemo odluku u interesu kluba", poručuje direktor crno-belih

Tragom informacije da je Partizan dobio ponudu od turskog Gacijantepa za Patrika Milera, Sportski žurnal kontaktirao je direktora crno-belih Dejana Kijanovića koji je bez mnogo okolišanja potvrdio pisanje medija:

"Imamo ponudi i razmatramo je".

Kijanović nije želeo da ulazi u detalje niti da širi priču, ali je otkrio neke do sada nepoznate detalje. Naime, to nije jedina ponuda koja je stigla na adresu najtrofejnijeg srpskog kluba...

"Sada se pominje to za Gacijantep, ali mi smo i ranije imali ponude", počeo je on. "I za Milera, ali i za Vilijams Gosa. Sve smo ih odbijali".

Partizan ima priliku da dobro proceni situaciju i onda donese konačnu odluku. Nema žurbe...

"Obojica imaju ugovore na dve godine sa Partizanom. Razmotrićemo sve opcije i doneti odluku koja će biti u interesu kluba", zaključio je Dejan Kijanović.

