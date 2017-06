Potvrda iz Podgorice: Džikić je kandidat, ali još nije bilo pregovora

Prvi čovek Budućnosti Dragan Bokan kaže da Džikić nije jedini na spisku potencijalnih trenera

Veličina slova A A A

Košarkaški šampion Crne Gore, Budućnost u potrazi je za novim trenerom, a predsednik tog kluba Dragan Bokan potvrdio je strateg crno-belih Aleksandar Džikić jedan od kandidata za to mesto.

"Pre izvesnog vremena sam razgovarao sa Džikićevim menadžerom, Miškom Ražnatovićem. On mi je rekao da Džikić ne želi da priča dok se ne završi sezona, tako da do razgovora još nije došlo. Očekujem da pitanje trenera riješimo u narednih sedam do 10 dana", rekao je Bokan za Večernje novosti.

Džikić, ipak, nije jedini kandidat - u igri su još dvojica trenera iz regiona.

"Posle odlaska Dejana Radonjića, pa Igora Jovovića, nemamo kontinuitet. Zato ćemo uraditi reorganizaciju kluba od rukovodstva do trenera", dodao je Bokan.

Džikić sa Partizanom ima ugovor na još godinu dana, a crno-beli su nedavno završili sezone eliminacijom od FMP-iz Železnika u polufinalu plej-ofa MOZZART Superlige.

(FOTO: MN Press)