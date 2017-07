POTVRDA: Ros Barkli može da ide!

Vezista više nije u planovima Evertona, potvrdio je Ronald Kuman

Neka lov počne!

Everton je poslao signal svim zainteresovanim klubovima za Rosa Brklija da su njihove ponude dobrodošle na Gudison Park. Kao što se i pretpostavljalo, došao je kraj ljubavi između Karamela i engleskog reprezentativca. To je danas potvrdio i Ronald Kuman.

Holandski trener je na konferenciji za medije posvećenoj utakmici sa Ružomberokom otkrio da Barkli više nije u planovima kluba. Odavno se spekulisalo da Barkli želi korak napred u jačem klubu, a kada je odbio novi ugovor postalo je jasno da pakuje kofere.

„Njegova situacija nije uopšte teška. Ponudili smo mu dobar ugovor, odbio je i rekao da želi novi izazov. On više nije u Evertonovim planovima i to je isključivo njegova odluka. Znali smo to i na kraju sezone. Iz Uprave su mi rekli da još nemamo zvaničnu ponudu za njega. Ima još godinu dana ugovora, a mi tražimo nove igrače umesto njega. Naš odnos prema njemu će biti s poštovanjem. Kada se vrati treninzima, biće deo prvog tima kao i svi ostali“, rekao je Kuman.

Everton mora da proda Barklija ovog leta jer je igrač ušao u poslednju godinu ugovora. Do sada su se Arsenal i Totenhem pominjali kao najvše zainetersovani igrači za vezistu Karamela. Prošlog leta je i Žoze Murinjo hteo da ga angažuje. Uprkos situaciji sa ugovorom, pretpostavlja se da će Everton na početku pregovora tražiti oko 55.000.000 evra za svog najvrednijeg igrača.

