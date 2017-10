Povratak Muslinovog tajnog aduta: O mundijalskom snu, snazi beloruske discipline, propustu večitih i Crvenoj zvezdi koja odavno nije bila jača

Iako je planiran kao standardni deo odbrane u kvalifikacijama, Nemanja Milunović zbog teške povrede dobio priliku da se priključi nacionalnom timu tek u presudnim borbama za odlazak u Rusiju

Veličina slova A A A

Selektor reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin u dosadašnjem toku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo oslonio se na određenu grupu igrača koji su izneli najveći teret utakmica. Upravo te retke promene u igračkom kadru verovatno su bile i najzaslužnije za brzo usvajanje sistema igre i konstantne rezultate, pa se izgled ovog poslednjeg spiska igrača nije previše menjao u odnosu na dosadašnje.

Ako je negde kombinovao unutar tima, Muslin je to činio u poslednjoj liniji, gde je isprobao gotovo sve opcije među igračima koje je imao na raspolaganju. Za mečeve sa Austrijom (petak, 20.45) i Gruzijom (ponedeljak, 20.45) selektor Orlova pozvao je dvojicu igrača koji nisu imali priliku da zaigraju u dosadašnjem toku kvalifikacija. U pitanju su svetski šampion sa Novog Zelanda Miloš Veljković, koji još uvek nije imao priliku da debituje u seniorskom sastavu, i štoper BATE Borisova Nemanja Milunović.

MOZZART KVOTE

(3,90) Austrija (3,40) Srbija (2,00)

Nekadašnji igrač Borca iz Čačka i Mladosti iz Lučana nastup u kvalifikacijama nije zabeležio isključivo zbog spleta nesrećnih okolnosti i teške povrede koja ga je zadesila neposredno pred start ciklusa. Milunović je bio upravo Muslinov tajni adut u poslednjoj liniji i neko oko koga je trebalo da se gradi štoperska trojka. Ali, iako je propustio svih osam dosadašnjih utakmica kvalifikacija Milunović se pridružio klupskim drugovima sada kada je potrebno napraviti odlučujući korak ka Mundijalu i neće biti iznenađenje ukoliko ga već na stadionu Ernst Hapel u Beču budemo videli u startnih 11 reprezentacije Srbije.

"Sada mora da se završi onako kako je ekipa krenula. U ove dve utakmice moramo da se koncentrišemo, ne sme da dođe do opuštanja. Momci su svesni da već u Austriji možemo sve da rešimo. Motivisani smo, tražićemo svoju šansu i nadam se da će se to već u ovom meču završiti kako treba“, rekao je Milunović za MOZZART Sport.

Čak i ako se posao ne kompletira u Austriji, sledi popravni sa Gruzijom na stadionu Rajko Mitić.

"Naravno, imamo takav komfor da možemo da razmišljamo i u tom pravcu, ali probaćemo sve da rešimo već sada i što pre sebi obezbedimo put u Rusiju”.

Iako nije igrao u kvalifikacijama, štoper BATE Borisova otkriva da je i tokom perioda oporavka konstantno dobijao veliku podršku od selektora Orlova, tako da se osećao kao apsolutno ravnopravni deo ovog tima.

"Ja sam i tada pričao da mi je jako drago zbog povrenja koje uživam kod selektora Muslina. I za vreme dok sam bio povređen non-stop sam bio u kontaktu sa selektorom i stručnim štabom. Pratio sam igre, interesovali su se kako teče oporavak. Posle takve povrede i pauze od osam meseci ovaj povratak i ukazano poverenje selektora stvarno predstavljaju vrhunac“.

Želja za nastupom na Mundijalu je kod svakog igrača izuzetno velika. Nema razlike ni u slučaju Nemanje Milunovića.

"Bože zdravlja, vreme je pred nama. San svakog igrača je da zaigra na Svetskom prvenstvu. Na meni je da nastavim da radim, a na selektoru da odluči“.

BATE Borisov je u završnici prvenstvene trke prišao samom vrhu tabele i počinje da nadoknađuje propušteno iz prethodnog dela sezone. U prošlonedeljnom derbiju savladan je Dinamo iz Minska, dok je prvoplasirani Šahtjor Soligorsk na samo dva boda udaljenosti.

"Iskreno, malo se osetio pritisak kvalifikacija, pošto smo ispali u Ligi šampiona od Slavije iz Praga. Zgusnut je raspored, igramo stalno mečeve sreda-subota. Dešavalo se da odigramo šest utakmica za 20 dana, a nemamo toliki fond igrača - negde 22-23, što nije dovoljno ako želiš da odmoriš nekog standardnog prvotimca. Automatski se vidi razlika, izgubili smo neke utakmice koje nije trebalo da izgubimo. Mislili smo da će to biti lakše, poraženi smo od nekih autsajdera, ali smo se sada podigli, rasterećeni smo, obezbedili smo Ligu Evrope, imamo šest kola do kraja, dobro nam ide. U međusobnom skoru smo bolji od Šahtjora, a on u sledećem kolu igra sa Dinamom, tako da ćemo morati malo da navijamo za ekipu iz Minska”.

Pobeda Crvene zvezde u Kelnu zakuvala je situaciju u grupi H Lige Evrope. Beloruski šampion je treći sa tri boda manje od najtrofejnijeg srpskog kluba, ali ga čekaju dva meča sa nemačkim bundesligašem, koji bi dodatno mogli da zakomplikuju situaciju u borbi za drugo mesto.

"Već sam rekao da je jasno da je Arsenal favorit u grupi, a da ćemo mi, Crvena zvezda i Keln tražiti svoju priliku za osvajanje drugog mesta. Mislim da naš dvomeč sa Kelnom može mnogo toga da reši. Crvena zvezda odavno nije bila bolja, odavno nije imala kvalitetniju ekipu. U toj utakmici sa nama su pokazali kvalitet, mogli su i oni da pobede, ali i mi, tako da, što se tiče druge pozicije, moraće još malo da se sačeka za konačnu odluku. Nije isključeno, možda ona padne baš u Borisovu na utakmici između nas i Crvene zvezde”.

"ŽIRU JE PRETERANO JAK"

Arsenal je nedavno na Borisov Areni ostvario prilično sigurnu i ubedljivu pobedu, iako je na teren istrčao sa rezervnim timom, što samo govori o razlici u kvalitetu između Tobdžija i drugih timova u grupi.

"Pred utakmicu se govorilo da će doći u rezervnom sastavu, ali kad pogledate Arsenalov rezervni sastav - to su Žiru, Volkot, Vilšir, Mustafi, Mertezaker… Ne treba ništa više pričati”.

Kako onda izgleda nositi se sa tim Žiruom?

"Iskreno, baš je preterano jak i mnogo dobro igra glavom. Nama visokim igračima nije preterano teško sačuvati ga fizički, ali mnogo dobro igra tu „drugu loptu”, ostavlja duple pasove. Što se mene tiče, kao visokom igraču, daleko je teže čuvati brze igrače kao što je Teo Volkot, koji non-stop traži prostor iza leđa. I Crvenoj zvezdi će biti problem sa tim njihovim brzim igračima, koji se konstantno ubacuju iza linija”.

"BATEOV KONCEPT PO UGLEDU NA EVROPU, BELORUSKI IGRAČI INDIVIDUALNO LOŠIJI, ALI MNOGO DISPILINOVANIJI OD NAŠIH"

Kako generalno izgleda koncept funcionisanja kluba kao što je BATE Borisov. Šta je recept decenijskog boravka u evrokupovima?

„Klub je osnovan 1996. godine, mislio sam da ima daleko veću istoriju. Ali, sve je organizovano, počevši od baze, kuvara, pomoćnog osoblja, do samog stručnog štaba. Imamo pet-šest trenera, u funkcionisanju kluba se vodi računa o svakom detalju. Ugledaju se na Evropu, što u Belorusiji mnogo znači u odnosu na druge klubove. Odmah su iskočili kao prvi. Beloruski igrači možda nemaju individualni kvalitet, ali imaju takav mentalitet da sve to nadomeste sa trčanjem, borbom, željom, voljom, timskim duhom. I sad mi kažu, ‘nemate vi nekog posebnog igrača, vidi se da stranci odskaču’. Ja kažem ‘da’, ali kada pogledate, mi svaku utakmicu pretrčimo mnogo više od protivnika. U pitanju je ekipa koja već godinama igra Evropu i to nas odvaja od drugih timova”.

BATE se na stadionu Rajko Mitić pokazao kao taktički gotovo besprekoran tim, koji je u uvodnom delu utakmice napravio velikih problema Crvenoj zvezdi u orgnizaciji igre. Ovdašnja javnost je bila složna u mišljenju da dugo na našem najvećem stadionu nije viđena ekipa koja je tako dobro postavljena na terenu.

"To je ta disciplina. U ekipi od stranaca standarno igra nas dvoje-troje, ostalo su dovedeni najbolji igrači iz Belorusije. Ipak, kada biste pogledali našu i belorusku ligu, kod nas ima individualno daleko više kvalitetnih igrača, ali im nedostaje ta disciplina koju imaju Belorusi. Jednostavno, slušaju šta im se kaže, neće ništa izmišljati na terenu. Mi smo ovde pre dve godine i protiv Partizana došli da igramo na rezultat, šta smo hteli to smo i uradili. Iz kontranapada smo dali gol, posle je Partizan morao da da tri za prolazak. Slično je bilo i protiv Crvene zvezde, iz kontranapada smo stvorili nekoliko odličnih šansi, imali dve prečke, disciplinovano smo čekali svoje šanse“.

BATE očigledno dosta ulaže na skauting službu. Ne troši se previše novca, već se dovode igrači koji su neophodni da bi napravili razliku u timu.

"Tako je. Recimo na primeru Ivanića. Znam da su ga prvi put zapazili još u periodu kada smo mi ovde igrali utakmicu sa Partizanom, a doveli su ga tek posle godinu i po dana. Dugo je trebalo da se odluče, pratili su ga da li konstantno igra, da li je konstantno uspešan“.

Kada je u pitanju Milunović, tu su očigledno loš skauting uradili večiti rivali Crvena zvezda i Partizan, koji su dopustili da im umakne jedan tako kvalitetan štoper.

"Postojala su interesovanja, ali nije bilo i zvaničnih razgovora. Postojalo je interesovanje i Crvene zvezde i Partizana, ali ništa konkretno da bi me neko kontaktirao ili da bi se ušlo u neke pregovore. Znate i sami da svaki naš fudbaler koji igra u Srbiji teži ka tome da ode preko. Možda je u pitanju neka Božija volja što se sve tako izdešavalo”, zaključio je Milunović.

Snažni štoper je srpski fudbal naustio u martu 2015. godine, a u ovoj i prethodne dve sezone odigrao je 78 utakmica u dresu beloruskog šampiona. Ipak, već narednog leta bi mogao da doživi vrhunac karijere i zaigra za državni tim na najvećoj fudbalskoj smotri. Ali, pre toga valja obezbediti vizu za odlazak u Rusiju.

Raspored, Grupa D:

Petak:

18.00: (4,40) Gruzija (3,35) Vels (1,90)

20.45: (1,08) Irska (11,0) Moldavija (28,0)

20.45: (3,90) Austrija (3,40) Srbija (2,00)

Utorak, od 20.45:

Moldavija - Austrija

Srbija - Gruzija

Vels - Irska

(FOTO: Star Sport, Action images)