Povratak Otpisanih u Španiji! Zvezdaši - biće ovo još jedna opasna sezona

Kakav preokret Zvezde, pala je Valensija!

Veličina slova A A A

Kakav preokret! Ko je mogao da se nada ovome? Valensija je vodila s 13 razlike u poslednjoj deonici, a Zvezda je izvukla magičnu prašinu iz džepa, prosula je po parketu dvorane u Valensiji i došla do velike pobede od 86:82 i skora 5-7 u Evroligi.

Zvezdine nade za TOP 8 su više nego žive. Iako ima još mnogo da se igra. Bila je ovo klasična epizoda "Povratka Otpisanih" usred Španije. Velika serija od 17:0 je prelomila meč na stranu Crvene zvezde koju je ovenčao Milko Bjelica ukradenom loptom u poslednjih 30 sekundi, te penalima Feldina.

Karakter na delu. Srce na delu. Ovakve pobede znaju da vam preokrenu celu sezonu. Ovakve pobede vam dižu samopouzdanje do neba, pa još malo više.

Ovo je peta vezana pobeda Zvezde u svim takmičenjima posle reprezentativne pauze. Zvezda gazi sve pred sobom, Zvezda igra bez limita. Alal vera za ovakav preokret!

Zvezdaši - spremite se ponovo za veliku evroligašku sezonu!

Džejms Feldin je odigra još jedan fantastičan meč - dao je 26 poena. Dao je najvažnije penale kojim je praktično rešio meč. Neverovatan meč. Meč za pamćenje!

U prvom poluvremenu je sve išlo kako treba po Zvezdu. Crveno-beli su igrali veoma smireno i pametno. Ušle su trojke Antića i Ročestija, Dangubić je imao nekoliko dobrih poteza. Možda odbrana nije bila na najvećem nivou, ali je zato šut za dva bio skoro pa savršen. Skokovi su bili na strani crveno-belih.

Domaći su u jednom momentu ušli u problem sa faulovima, dosuđena je i tehnička, navijači su počeli da se ljute, pa je generalno Valensija ušla u kontraritam. I nije mogla skoro ništa da pogodi s distance i poludistance.

Sve je to išlo na ruku Zvezdi koja je mirno pratila šta se događa na parketu, diktirala ritam. Konstantno se razlika kretala tu negde oko 10 poena na strani Zvezde, što je svakako prijalo gostima iz Beograda.

Potom je usledio pad u igri Zvezde, bilo je promašaja Bjelice, a to je domaćin kaznio s dva-tri vezana koša i na odmor se otišlo s samo dva poena prednosti crveno-belih (40:38).

Zvezdin pad sa kraj druge deonice se produžio i u trećoj, tako da su to bili jako opasni momenti za Zvezdu. Valensija je bila u naletu, došla je i u prednost. Igralo se koš za koš, poen za poen. Feldin je u tim momentima izmišljao poene. Jako važni detalji na ovom meču.

Uprkos tome Valensija je dobrom igrom spuštala loptu u reket i tako dolazila do poena. Tako je položio loptu Vives, a potom i Plajs. Vratio je Davidovac trojkom i opet smo imali egal meč. Zvezda je u tom momentu pregrmela krizu. To su bili momenti gde se lomilo.

Zvezda je ušla u poslednju deonicu sa sedam poena zaostatka.

Nekako je nedostajalo Zvezdi ideje u napadu, bili su to individualni pokušaji, bez akcija, a Valensija je podigla nivo pogođenih šuteva i tako otišla na dvocifrenu razliku. Jako je pametno odigrao tim Čusa Vidorete u tim momentima i otišao na 13 razlike.

Trgnula se Zvezda serijom od 7:0 i tako je oživela nadu za pobedom na ovoj utakmici. Spustila je razliku od minus 13 do minus šest. A potom i do izjednačenja (72:72). Bila je to fantastična serija.

Ona se posle i nastavila, crveno-beli su otišli čak na četiri poena razlike. Igralo se u egalu. San Emeterio je dao trojku na minut pre kraja i oveo Valensiju na poen razlike prednosti. Potom je Ročesti pogodio za dva. Bjelica je odigrao odbranu, Feldin briljirao u napadu...

Ostalo je istorija.

EVROLIGA: Valensija - Crvena zvezda 82:86

Dvorana: Pabelon Fuente

Sudije: Rižik, Zamojski, Koromilas

VALENSIJA: Tomas 8, Abalde 12, Van Rosom 9, Rudež, Dubljević 4, Vives 3, Martinez, San Emeterio 17, Plajs 13, Grin 10, Dornekamp 6, Hlinason.

CRVENA ZVEZDA: Dubljević 9, Davidovac 6, Lazić 2, Antić 10, Feldin 26, 5as, Janković 4, Ročesti 13, Lesor 5, Enis, Jovanović 2, Bjelica 4, 9sk.

EVROLIGA - 12. KOLO:

Četvrtak

Fenerbahče - Žalgiris 89:90

/Veseli 20 - Pangos 22/

Bamberg - Olimpijakos 67:65

/Rajt 20 - Printezis 12/

Unikaha - Himki 93:84

/Nedović 21 - Šved 28/

Real Madrid - Barselona 87:75

/Dončić 16 - Tomić 12/

Petak

CSKA - Makabi 101:86

/De Kolo 26 - Kol 24/

Efes - Baskonija 81:82

/Mekolum 21 - Šengelija 17/

Panatinaikos - Armani 80:72

/Rivers 20 - Micov 13/

Valensija - Crvena zvezda 82:86

/Emeterio 17 - Feldin 26/