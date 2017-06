Povratak Rosonera u vrh Serije A? Biće to opet čvrsta odbrana - Rodrigez stiže za 18.000.000!

Pregledi već u sredu

Mateo Musakio i Frenk Kesi zvanično, Lukas Bilja je navodno dogovoren, a i pre njega bi Rosoneri mogli da ozvaniče saradnju sa Rikardom Rodrigezom. Nekoliko italijanskih listova navodi da je Milan utanačio sve detalje oko dolaska Volfzburgovog levog beka, te da bi reprezentativac Švajcarske već koliko sutra trebalo da doputuje na lekarske preglede pred potpisivanje ugovora.

Kako se navodi, transfer će biti vredan 15.000.000 evra s tim da bi Volfzburg mogao da dobije još 3.000.000 na ime bonusa.

Podsetimo, tačno 18.000.000 je plaćen i Mateo Musakio, dok bi baš toliko trebalo da iznosi i fiksno obeštećenje za Bilju, s tim da bi Laciju u vidu premija sledovalo još 4.000.000.

Kesi je bio nešto skuplji, mada je on zvnaično stigao na dvogodišnju pozajmicu, ali je obaveza Rosonera da ga otkupe za 28.000.000 evra. Plus još 2.000.000 u bonusima i to posle 25 utakmica u kojima je na terenu proveo više od 45 minuta.

Svi mediji su saglasni da je dogovor postignut, jedine razlike postoje kad su u pitanju pregledi. Medijaset kaže utorak, Skaj sreda, Korijere dozvoljava mogućnost da se oni završe najkasnije do kraja tekuće nedelje.

Ali najbitnije je da Rodrigez stiže. Uz Musakija, Kesija i po svemu sudeći Bilju… Deluje kao obećavajuća uvertira uoči početka nove sezone.

