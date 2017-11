Povratnik Jovičić: Jedino ja znam kroz šta sam prošao

„Zahvalio bih se svima na velikoj podršci, svima u Zvezdi, prijateljima i porodici, trudiću se da se svima odužim“, poručuje borbeni vezista

Delije su ga čekale tri i po meseca, a on se vratio, odigrao 25 minuta i postigao gol u poslednjim trenucima utakmice, ujedno i prvenac u dresu srpskog vicešampiona. Branko Jovičić je protiv Radnika iz Surdulice odigrao prvi meč od preloma metatarzalne kosti, pa je stoga prilično emotivno dočekao ovaj trenutak.

Kada je ulazi u igru dočekan gromoglasnim aplauzom kako navijača, tako i svojih saigrača. A ako je neko najduže čekao, onda je to upravo on.

„Utisci su mi divni! Posle teškog perioda za mene i dugog oporavka, konačno povratak na teren. Mnogo sam srećan što sam postigao prvenac u dresu Crvene zvezde. Zahvalio bih se svima na velikoj podršci, svima u Zvezdi, prijateljima i porodici, trudiću se da se svima odužim! Jedino ja znam kroz šta sam prošao, i gol koji sam postigao svima posvećujem. Želim da me zdravlje posluži“, rekao je Jovičić.

Potez Aleksandra Pešića u finišu utakmice, kada je dozvolio upravo Jovičiću da šutira najstrožu kaznu, pokazuje kakvo zajedništvo vlada unutar Zvezdine svlačionice.

„Pešić mi je jedan od najboljih prijatelja, i veliki je čovek sa velikim fudbalskim znanjem. To je danas i pokazao, čestitam mu na het-triku, i hvala mu što mi je dozvolio da šutiram penal. Čestitam i Gobeljiću, on je neko ko je zadužen za atmosferu, i svi smo bili mnogo srećni zbog njegovog prvenca. Stalno priča da ne zna šta će uraditi kada postigne prvenac, danas se poklopilo da obojica to učinimo, divan je osećaj“.

Crvena zvezda je ušla u seriju odlučujućih utakmica u finišu jeseni. Ono što je najvažnije za stručni štab Vladana Milojevića biće jači upravo za Jovičića.

„Pokazali smo da vredimo, došao je kraj ovog dela prvenstva kada stvarno moramo da pokažemo šta znamo. Dolaze nam neke važne utakmice i sada je trenutak da pokažemo koliko možemo. Ja sam radio individualno veoma dobro, danas sam se za ovih 25 minuta osećao dobro. Sutra ću videti da uradim trening oporavka, i nastavljamo da se spremamo za utakmicu sa Bačkom“, rekao je Jovičić.

