Povreda Monakovog dragulja, sa stadiona odmah prebačen u bolnicu

Dešan pozvao zamenu, a u Monaku će morati da porekomanduju Fabinja

„Nije dobro“, procedio je sinoć kroz zube Didije Dešan na pitanje kakvo je stanje Đibrila Sidibea.

Jedan od Monakovih dargulja i zvezda u usponu se povredio tokom kvalifikacionog duela Francuske i Luksmeburga. Desni bek Monaka se našao u startnoj postavi Galskih petlova, ali je posle udarca koji je dobio u torzo u jednom duelu, morao da napusti teren posle sat vremena igre i ustupi mesto Kristofu Žaleu.

Sidiba je iznet sa terena na nosilima uz bolne grimase i bilo je jasno da povreda uopšte nije naivne prirode. Dešanove reči na konferenciji za medije posle utakmice su samo povećali zabrinutost. Tek kasnije se ispostavilo da je Sidibe zbog udarca koji je dobio u rebra, odmah po izlasku sa terena hospitalizovan i da je imao jake bolove. Sa stadiona je odmah prebačen u bolnicu kako bi se snimilo da li postoji unutrašnje krvaranje.

Jutros je Sidibe prebačen u Monako, a umesto njega pozvan Danijel Koršija iz Lila. On će konkurisati za sastav u prijateljskom meču protiv Španije u utorak. Detaljni pregledi su pokazali da Sidibe ipak nije polomio rebra i da nema ozbiljnijih oštećenja.

Zbog jakog udarca koji je dobio, savetovano mu je da miruje, pa je malo verovatno da će konkurisati za meč finala Liga kupa Francuske protiv Pari Sen Žermena naredne subote. Ali bi trebalo da bude spreman do prvog meča četvrtfinala Lige šampiona protiv Borusije Dortmund.

Sidibe je jedan iz plejade Monakovih mladića koji su ove sezone opčinili Evropu. Igra na poziciji desnog beka i sinoć je imao asistenciju za Žirua. Uz Mbapea, Mendija, Bakajoka, Bernarda Silvu, Mbapea i ostale Monakove dragulje je predvodnik mlade generacije koja igra spektakualran fudbal i koja će narednog leta biti luksuzna roba na fudbalskoj pijaci.

Do sada se Arsenal pominjao kao najzagrejaniji klub za Sidibea, ali i mančesterski rivali pomno prate situaciju. Do oporavka od povrede, Sidibea će menjati Fabinjo koji trenutno igra u veznom redu, ali mu je desni bek prirordna pozicija na kojoj je igrao do dolaska Sidibea.

