Pozitivni ludak stigao u Frankfurt - Bundesliga opet ima kameleona

Čovek koji pleni energijom, koji izlazi iz okvira i ponašanja i razmišljanja. A i kada je na terenu. Nosio je dres Las Palmasa prošle sezone, a od ove će igrati u Ajntrahtu iz Frankfurta. Bundesligo, čuvaj se, stigao ti je pozitivni ludak Kevin Prins Boateng.

Tačnije, vratio ti se.

On je postao deo Anjntrahta kao slobodan igrač pošto se rastao od Las Palmasa, kluba sa kojim je imao ugovor na još tri godine. Niko ne zna zbog čega. Zna samo on. Ali, to je Boateng, a kada on nešto odluči - to bude tako.

Zato će prefinjena trava Bundeslige imati opet tu priliku da oseti njegovekrampone.

"Srećom pa sam rođen u Berlinu. Ja sam kameleon, mogu da se adaptiram brzo", rekao je Boateng na predstavljanju i pri potpisu ugovora sa Frankfurtom sa kojim ga sada veže ugovor 2020. godine.

I sam trener Niko Kovač nije krio zadovoljstvo zbog ovog posla.

"Kevin je igrač koji voli da pobeđuje. Uvek. Nebitno da li je to utakmica na treningu, ili pravi meč. Sa njim dobijamo mnogo iskustva. Daće sve za klub. Igrao je velika takmičenja, igrao za velike klubove. To pokazuje kakve kvalitete poseduje", rekao je Niko Kovač.

Boateng je u karijeri igrao u Bundesligi i za Borusiju Dortmund, Hertu i Šalke.

Inače, Ajntraht Mijata Gaćinovića se ovog leta baš dobro pojačao. Boateng je 11. ime koje je stiglo. Prethodno su doveli i Sebastijana Alea (Utreht), Džetra Viljemsa (PSV Ajndhoven), Luku Jovića (Benfika), Karlosa Salseda (Fjorentina), Marijusa Volfa (Hanover), Daičija Kamadu (Sagan Tosu), Danija da Kostu (Bajer Leverkuzen), Jana Cimermana (Minhen 1860.), Džonatana de Guzmana (Napoli) i Želsona Fernandesa (Ren).

Ali, nema sumnje ko će biti najatraktivniji za gledanje.

