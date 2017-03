Praja: Zvezdo, uštroji Kralja! Lončar: Ljulj je najbolji u Evropi

Proslavljena imena srpske košarke o gostovanju crveno-belih u Madridu

Veličina slova A A A

Jedno od gostovanja u Evropi na koja samo retki idu makar i sa nadom da će uspeti da naprave iznenađenje. Madrid. Međutim, navijači su takvi - uvek se nadaju sportskom čudu, iako pred Crvenu zvezdu ovaj put zaista niko ne postavlja nikakav imperativ. Protiv Reala to se ne sme. A šta na predstojeću utakmicu 25. kola Evrolige kažu legende srpske košarke Dragan Praja Dalipagić i Nikola Lončar?

“Jesu Madriđani apsolutni favoriti, ali ni košarkaši Zvezde nisu papci! Beograđai trenutno igraju najbolje u Evrope i ako iko može da iznenadi Real, onda je to naš predstavnik. Svesni su svi u taboru crveno-beih da im je za novi podvig potrebno da slavnog domaćina svedu na 70 poena. Žargonski rečeno, moraće da uštroje najbolju napadaču ekipu Evrope. Ništa nije nemoguće, pa čak ni to da u finalu Fajnal fora vidimo baš odva dva tima“, u dahu govori Praja Dalipagić za Alo.

MOZZART KVOTE: (1,12) Real Madrid (22,0) Crvena zvezda (6,75)

Lončar u izjavi za Večernje novosti mnogo smirenije o kvalitetima Reala.

“Mnogo zavisi od Ljulja, po meni trenutno najboljeg igrača u Evorpi. Kada uđe u ritam, praktično je nemoguće da ga zaustavite. Ali nije samo on Real. Mali Luka Domnčić igra sajno. Kerol sa klupe zna da ubaci seriju poena koja lomi rivala. Rendolf, ako dobro zagazi na teren u prvim minutima, može sve. Ukratko Real ima sjajan tim odlično izbalansiran od po šest unutrašnjih i spoljnih igrača“.

Ali ima li bar nešto što bi Zvezda mogla da iskoristi?

"Ne sme na startu da dozvoli brzi ritam Madriđana. Ako na početku naprave razliku, posle ih je nemoguće stići. Setite se njihovog meča iz prošle sezone“, ističe Lončar u izjavi za Novosti.

(FOTO: Star Sport)