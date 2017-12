Pratite prelazni rok? Volite transfere? MOZZART vam nudi da pogađate gde će ko da pređe!

Prvi put u Srbiji možete da se kladite na prelazni rok

Veličina slova A A A

Bombastičan transfer Virdžila van Dajka u Liverpula je bio možda i najbolji uvod u početak zimskog prelaznog roka koji u Evropi često zaseni i ono što se događa na terenu. Pijaca se zvanično otvara 1. januara i traje do 31. januara pa ćemo sledećih mesec dana uživati u svakom detalju sa nje: transferi, spekualcije o njima, preokreti, mediji koji jure za svakim detaljom, menadžeri koji sede na više stolica, nezadovoljni igrači, klubovi koji panično jure za kupovinama kako bi skrenuli pažnju sa rezultata i umirili navijače...

KVOTE ZA TRANSFERE

Prelazni rok je jedan veliki cirkus u kojem uživaju svi koji prate fudbal. Već godinama ste navikli da na MOZZART Sportu pratite fudbalsku pijacu iz minuta u minut, da vas obaveštavamo o svakom transferu, spekualciji, informaciji, a kladionica MOZZART vam od ovog januara nudi i nešto jedinstveno i premijerno na ovim prostorima - da pogađate gde će ko da pređe od velikih zvezda! I da zaradite ako vam je „dobra teorija“. Spremili smo vam specijalnu ponudu sa 73 kvote za najveće transfere ove zime. A biće ih još...

Do sada ste čitali kako ostrvske kladionice nude kvote za transfere igrača, a od sada je to stvarnost i u Srbiji. U MOZZARTU ćete moći da se kladite na najzanimljivije priče prelaznog roka. Za vas samo izdvojili najinteresantnija imena koja bi mogla da obeleže zimsku fudbalsku pijacu sa opcijama koje im se nude.

Svedoci smo na stotine vaših komentara koji su stizali u prethodnim prelaznim rokovima u kojima ste imali teorije zašto će neki igrač preći negde ili zašto će ostati u klubu. Sada to možete da naplatite. Naravno, o svakom detalju koji može da promeni nešto na fudbalskoj pijaci ćete moći da čitate u našem standardnom dnevnom blogu TRANSFERI UŽIVO koji kreće 2. januara, a o najbitnijim vestima iz zimskog prelaznog roka možete da se informišete klikom na poseban tag "ZIMSKI PRELAZNI ROK 2018" ili u SPECIJALU posvećenom prelaznom roku.

Za početak smo izdvojili 10 zvučnih fudbalskih imena za koje se spekuliše da bi mogli da obeleže januarsku fudbalsku pijacu. Sa kvotama za prelazak u svaki od zainteresovanih klubova. Među njima su i dvojica srpskih reprezentativaca: Sergej Milinković Savić kojeg traži pola Evrope i Aleksandar Mitrović koji je na izlaznim vratima Njukasla, a želi ga nekolicina klubova.

Tu je i dugogodišnji Barselonin lov na Filipea Kutinja, situacija sa Aleksisom Sančezom i Mesutom Ozilom koji ulaze u poslednjih šest meseci ugovora sa Arsenalom... Antoan Grizman bi mogao da ode iz Atletika, Pjer-Emerik Obamejan je nezadovoljan u Borusiji i vapi za transferom, Rijad Marez je tiha patnja mnogih velikih klubova, a jedan od igrača koji će uzdrmati fudbalsku pijacu je i Stiven Nzonzi koji sigurno napušta Sevilju... A to je samo početak, tokom prelaznog roka očekujte još imena i opcija u ponudi za klađenje

Da napomenemo i kakva su pravila. Na transfere možete da se kladite na našim uplatnim mestima i putem sajta mozzartbet.com u specijalnom odeljku za zimski prelazni rok. Uplate mogu da budu samo u singlovima. Prelazni rok traje od 1. do 31. januara, a tiket je dobitan ako do 2. februara pogodite u kojem će klubu završiti određeni igrač. Računaju se samo završeni transferi, računaju se i pozajmice, ali ne i predugovori za sledeću sezonu. Tako da je samo bitno da igrača vidite od 2. februara u dresu kluba na koji ste se kladili i vaš tiket je dobitan. Ako dođe do transfera u neki klub koji nije u ponudi, računa se kvota 1,00. Ako mislite da nema šanse da neki od određenih igrača napusti aktuelni klub, onda imate i kvotu da ostaje u klubu. Ovo je idealna prilika da oprobate svoje poznavanje fudbalske pijace...

Za početak, ovo su igrači na čije transfere ćete moći da se kladite. A biće ih još tokom januara...

ANTOAN GRIZMAN

ostaje u Atletiku (1,40), prelazi u Barselonu (1,60), prelazi u Mančester Junajted (3,50), prelazi u PSŽ (10,0), prelazi u Mančester Siti (12,00), prelazi u Bajern (15,00), prelazi u Arsenal (27,00), prelazi u Čelsi (27,00)

Francuz je letos ispoštovao Atletiko i pristao da ostane jer klub nije mogao da dovede zamenu zbog zabrane registracije novih igrača. Atletiko je zbog toga pristao na kompromis da smanji otkupnu klauzulu sa 200.000.000 na 100.000.000 evra što je bio signal da se mire sa prodajom Grizmana. Od 1. januara će Dijego Kosta steći pravo da zaigra, tako da prodaja Grizmana nije više tako nenadoknadiv gubitak za Kolčonjerose. Letos je Mančester Junajted bio favorit za dovođenje Grizmana, sada je to Barselona koja je već pregovarala sa Grizmanovim ocem i sestrom koji vode računa u karijeri francuskog napadača. Junajted je i dalje u igri s obzirom da Ibri sledećeg leta neće biti ponuđen novi ugovor, Arsenal će tražiti zamenu za Aleksisa...

ALEKSIS SANČEZ

ostaje u Arsenalu (1,40), prelazi u Mančester Siti (1,85), prelazi u Bajern (10,00), prelazi u PSŽ (12,00), prelazi u Real Madrid (17,00), prelazi u Čelsi (20,00), prelazi u Barselonu (27,00), prelazi u Juventus (30,00)

Transfer bomba sa najvećom verovatnoćom da odjekne je Aleksis Sančez. Odbio je novi ugovor u Arsenalu. Siti je pokušao ponudom od 70.000.000 evra poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka, Venger je rizikovao - i izgubio. Čileanac je izričit u nameri da napusti Arsenal, a Venger je sada u dilemi da li da uzme bar 40.000.000 evra u januaru ili da ostane bez ičega narednog leta. Siti je glavni favorit za dovođenje Aleksisa u januaru, ali ne zaboravite da se letos interesovao i Bajern koji je odustao zbog visokih finansijskih zahteva Sančeza, da je u igri bio i PSŽ koji to može da plati, Juventusu je Aleksis odavno tiha patnja, Real traži špica, ni Konte neće ostati po strani ako mu se ukaže šansa...

SERGEJ MILINKOVIĆ SAVIĆ

ostaje u Laciju (1,17), prelazi u Juventus (2,50), prelazi u PSŽ (2,50), prelazi u Mančester Junajted (4,50), prelazi u Mančester Siti (4,50), prelazi u Barselonu (12,00)

Srbin iz Lacija je zaludeo najveće evropskog klubove, cena je otišla u nebesa, Lacio je označio 100.000.000 evra kao donji prag, a Korijere delo Sport zapalio Evropu sa informacijom da že PSŽ ponuditi i neverovatnih 170.000.000 evra. Mančesterski klubovi su odvano bacili oko na Sergeja, snimao ga je i Robert Fernandez iz Barselone, a Juventus još ne odustaje iako cena raste van njegovih domašaja. Realnije je da Sergej pređe na leto, ali ne otpisujte mogućnost da baš zbog velike konkurencije neko plati astronomsku cifru ove zime i da ukrade Sergeja ispred nosa rivalima koji budu čekali leto. Svima je potreban, PSŽ ga vidi kao zamenu za Drakslera, Alegri već godinu dana moli Juve da se isprsi i dovede mu „fudbalskog Frankeštajna“ kako ga je opisao, Murinjo bi da ga uklopi sa Matićem i Pogbom...

MESUT OZIL

ostaje u Arsenalu (1,22), prelazi u Mančester Junajted (6,00), prelazi u Barselonu (7,00), prelazi u Inter (13,00), prelazi u Bajern (17,00), prelazi u Fenerbahče (22,00), prelazi u Dortmund (22,00), prelazi u Mančester Siti (35,00), prelazi u Real Madrid (35,00)

Slična situacija kao sa Sančezom. Ne želi da produži ugovor i Arsenal rizikuje da ga izgubi bez obeštećenja. Ipak, s obzirom na formu Nemca, njegov odlazak već u januaru bi bio manji udarac za tim nego Aleksisov. Ozil je daleko od nekadašnje forme, ali zainterrsovanih klubova ima i oni veruju da će ga vratiti u formu. Murinjo ga hoće umesto Mhitarjana, znaju se iz Reala i to je za sada najozbiljnija opcija. Ranije se pominjala Barselona, Ozil je ranije bio njihov navijač, pa ne treba otpisati ni taj scenario. Inter ga odavno vreba, ali je pitanje da li može da mu ponudi adekvatnu platu. Mada, s obzirom na skori istek ugovora, možda Nerazuri i probaju sa nekim atsronomskim ugovorom za italijanske uslove. Fenerbahče je sreman da prevali brda i planine da bi sa Ozilom aktivirao transfer bombu, na situaciju motri i Borusija Dortmund... Biće vruće oko Ozila.

PJER-EMERIK OBAMEJAN

ostaje u Dortmundu (1,17), prelazi u Real Madrid (7,00), prelazi u Everton (10,00), prelazi u Milan (10,00), prelazi u Čelsi (10,00), prelazi u Bajern (10,00), prelazi u Barselonu (20,00)

Letos je izgledalo kao gtovoa stavr da će preći u PSŽ ili u Kinu, ali je na kraju ostao u Dortmundu. Nezadovoljan. Milioneri pokušavaju da ga blindiraju novim ugovorem, ali on ga za sada odbija. Letos nje Milan pokušavao da ga dovede, ali je Gabonac bio preskup za klub u kojem je ponikao. Nikada nije krio da mu je Real Madrid ostvarenje sna, a s obzirom na Benzeminu formu, možda Kraljevići konačno krenu po njega. Špic im je svakako potreban. U poslednje vreme se Everton pominje kao moguči kupac, pare nisu problem za Olardajsa koji je počeo da čupa Karamele i možda ga uprava baš časti Obamejanom... A možda se i Milan opet aktivira u pokušaju da spasi sezonu...

RIJAD MAREZ

ostaje u Lesteru (1,65), prelazi u Arsenal (4,00), prelazi u Romu (5,00), prelazi u Čelsi (7,00), prelazi u Totenhem (12,00), prelazi u Mančester Junajted (15,00), prelazi u Liverpul (17,00), prelazi u Barselonu (20,00)

Da li je konačno vreme za transfer karijere alžirskog majstora? Letos je Lester uspeo nekako da ga zadrži, uspeo je i sezonu pre toga. Ali nekada će morati da izađe igraču u suret i omogući mu prelazak u veliki klub uz masno obeštećenje. Marez je igrač za kojim Venger odavno pati, a bio bi idealna zamena za Ozila. Romin transfer guru Monći je pokušavao celog prošlog leta i bio blizu. Čelsi je iz Lestera već uzeo Kantea i Drinkvotera, pa ne bi čudilo da se Marez priključi nekadašnjim siagračima iz šampionske generacije. I Barsa se već dugo pominje kao klub zainteresovan za Mareza, a sada ta priča ima smisla ako propadne kombinacija sa Kutinjom.

FILIPE KUTINJO

ostaje u Liverpulu (1,35), prelazi u Barselonu (2,50), prelazi u PSŽ (7,00), prelazi u Juventus (20,00).

Hoće li konačno preći u Barselonu? Saga se nastavlja... Celo prošlo leto je trajala Barselonina opsada na Kutinja, a Liverpul je na kraju odoleo iako je izgledalo da su mu male šanse. Kutinjo nije želeo ni da igra na početku sezone očekujući prelazak na Kamp Nou gde ga spremaju za naslednika Andersa Inijeste. Liverpul je tada tražio 200.000.000 evra, Barsa nudila 80.000.000 i 30.000.000 kroz bonuse. Katalonci su sada spremni da podignu na 80.000.000 i još 60.000.000 kroz bonuse, Salah se sjajno uklopio, pa Brazilac nije više tako neophodan Liverpulu... Očekuje se novi napad Barselone, Kutinjo ga iščekuje s nestrpljenjem. Ranije su PSŽ i Juventus bili zainteresovani, ali njihove šanse su sada minorne.

TOMA LEMAR

ostaje u Monaku (1,40), prelazi u Arsenal (3,50), prelazi u Liverpul (4,30), prelazi u Čelsi (5,50), prelazi u Barselonu (8,00), prelazi u Totenhem (12,00)

Ako Kutinjo ode iz Liverula, a Aleksis Sančez iz Arsenala, kao moguća zamena figurira isti igrač - Toma Lemar! Koš letos je Liverpul nudio 80.000.000 evra za Monakovog ofanzivca, a Arsen Venger je bio spreman da ga plati čak 100.000.000 evra, ali se sve dešavalo poslednjeg dana prelaznog roka kada je Siti zakasnio sa ponudom za Aleksisa. Ove zime bi priča mogla da bude završena. Monako je odoleo letos jer nije želeo da rasproda baš ceo tim dragilja, ali Lemar je nezadovoljan i igra sve slabije, tako da je bolje prodati ga dok još drži cenu od 90.000.000 evra. Ranije su se kao zainteresovani kandidati pominjali i Barselona, Totenhem, Čelsi...

ALEKSANDAR MITROVIĆ

ostaje u Njukaslu (2,50), prelazi u Olimpijakos (2,50), prelazi u Anderleht (3,50), prelazi u VBA (4,50), prelazi u Kristal Palas (4,50), prelazi u Vest Hem (5,00), prelazi u Torino (15,00), prelazi u Partizan (15,00)

Ovako više ne ide, razlaz je neminovan. Aleksandar Mitrović mora da napusti Njukasl, Rafa Benitez mu je to objasnio statusom tokom polusezone. Mitrović nije ni treća opcija Svraka u napadu, Benitez želi da ga se reši, a zbog predstojećeg Mundijala su srpskom napadaču neophodni kontinuitet, minutaža i golovi. Zainteresovanih klubova ne fali, pa su udice bacili VBA, Palas, Vest Hem, Olimpijakos, Torino, Anderleht, Partizan sanja da ga vrati... Čekamo šta će izabrati Mitrogol. Izvesno je da ćemo ga u drugom delu sezone gledati u novom klubu.

STIVEN NZONZI

prelazi u Arsenal (2,15), ostaje u Sevilji (2,60), prelazi u Everton (3,50), prelazi u Liverpul (5,00), prelazi u Atletiko Madrid (7,00), prelazi u Barselonu (12,00), prelazi u Mančester Siti (12,00), prelazi u Totenhem (12,00)

Možda najmanje atraktivno ime među gore poemnutim, ali će svakako biti jedan od najtraženijih igrača na januarskoj pijaci. Francuz je rešio da digne sdro iz sevilje posle sukoba sa trenerom Berizom, a ni promene na klupi Sevilje da neće naterati da se predomisli. Već je u Londonu obavio pregovore sa Arsenalom koji samo treba da plati otkupnu kaluzulu od 45.000.000 evra. Ali tu je i Everton koji takođe nudi primamljive uslove Francuzu, ranije se pominjao i Totenhem, Simeone ga je želeo u Madridu. Čekamo rasplet...

GRAFIKA: Nikola Stojković