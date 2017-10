Pravo lice Džejmsa Feldina

Ovako dobro nikada ranije nije igrao

Veličina slova A A A

Kada je letos dolazio na Mali Kalemegdan, Džejms Feldin je iz Atine poneo reputaciju "igrača rotacije". U Panatinaikosu je zbog toga često bio osporavan, jer je tek u retkim prilikama pokazivao ono što zapravo najbolje zna - da zatrpava koševe. Zato je momak rođen u Njujorku bio svestan da u Crvenoj zvezdi mora da napravi iskorak i postane glavno oružje. Da pogađa kako nikada ranije nije i postane najgora noćna mora protivnika.

Čekali su strpljivo trener Dušan Alimpijević, njegovi saradnici, onda i ceo tim. Feldina su uporno „hranili“ loptama, sa verom da će šuter dominikanskih korena naći svoj zen i pokazati svoje drugo lice. Zapravo, pravo lice.

Postepeno je gradio samopouzdanje, krug poverenja među igračima. Mada od početka sezone i osam mečeva u crveno-beloj opremi ima samo tri utakmice sa jednocifrenim učinkom, tek je u poslednje dve utakmice, protiv Himkija i sinoć Makabija, demonstrirao koliko zapravo može. Gotovo savršena prva četvrtina u dvorani Mitišći, a onda i njegova najbolja evroligaška utakmica u karijeri! Najviše poena (19), asistencija (8), ukradenih lopti (4), minuta na parketu (37), najveći indeks (26).

Posle blede Zvezdine igre u prvom delu, odmah smo pitali - šta se to desilo tokom odmora?

"Ne znam, iskreno. Ušli smo u svlačionicu...", zastao je Feldin, pa je nastavio:

"Gledajte, ovde negde (gleda kroz svlačionicu prim. aut.) ima mnogo energije, to nam je dalo moć. Vratili smo se na teren na i odigrali jako u prvih pet minuta. To nam je mnogo značilo. Da nismo imali tu energiju loše bi se završilo po nas. Ali, uspeli smo. Verovali smo. Ovo smo mi, na našem terenu, u najboljem izdanju. Ovako treba da igramo uvek, ali i da naučimo da igramo ovako i na strani", iskreno će Zvezdin šuter.

Tomas za MOZZART Sport: Mislio sam da će ući!

Priznao nam je da tokom odmora na poluvremenu nije mogao da uhvati vazduh. Ali, u njemu je goreo jak plamen želje da pokaže navijačima, kritičarima, ali najviše sebi da može da bude na vrhunskom nivou kada se utakmice lome i kada je potrebno da neko uzme stvari u svoje ruke.

"Kad smo otišli na odmor svi su rekli šta su imali. Ova pobeda ide na račun svih u timu. Iskreno, bio sam mrtav umoran na poluvremenu. Nije mi drago zbog toga. Ali, imam tu unutrašnju motivaciju koja me vuče napred, to je ono što moram da koristim na svakoj utakmici".

Umor. Psihofizičko stanje o kojem se na Malom Kalemegdanu nerado govori u poslednje vreme. Ali, činjenično stanje je takvo da je Zvezdina ekspedicija u poslednjih pet dana imala putovanje u Zagreb, odatle let za Moskvu i tešku utakmicu sa Himkijem, onda i povratak u Beograd. U svemu tome igrači i stručni štab su najmanje vremena proveli u dvorani, na treninzima i utakmica. Zato Feldin kaže da ni sam ne zna kako ekipa izvlači ovoliku energiju iz sebe.

"Planiram da odem kući sada i probam da shvatim kako nam to uspeva. Neverovatno je videti koliko energije smo imali i kako smo odigrali to drugo poluvreme".

Trebalo mu je malo vremena da se uhoda u novi sistem, da upozna atmosferu, saigrače, trenera... Ali, Feldin iz utakmice u utakmicu izgleda sve bolje na terenu, s mnogo više samopouzdanja, želje... To, uostalom, pokazuju brojke...

"Zato sam i doveden. Da budem ofanzivna pretnja. Bio sam zbunjen u prvih nekoliko utakmica, pokušao sam da što pre shvatim kad treba da dodam loptu, kada da pucam, kada da budem lider. To je nova stvar za mene. Zato moram da budem bolji. Sezona je duga i nadam se da ću naučiti još dosta toga".

Posle svega izrečenog, morali smo da pitamo Zvezdinog heroja - šta se to promenilo od dolaska u Beograd?

"Da vam kažem iskreno? Ne, ne mogu... Ne mogu da vam kažem", nasmejao se Feldin, ali smo pokušali još jednom:

"Gledajte, evo ovako... Neki ljudi su mi rekli stvari koje su meni mnogo značile, koje su me probudile. Neću da kažem ko. Ali, to me je probudilo. Nateralo me je da verujem u sebe ponovo, da igram svoju košarku i budem najbolji".

Posle ludnice u dvorani "Aleksandar Nikolić" Feldin je osetio i čari igranja u najvećoj areni na Balkanu. Doduše, tribine nisu bile pune, a ni sama atmosfera nije bila na nivou. To je primetio i odlični šuter.

"Brate, treba nam više navijača. Bilo je glasno, ali sećam se koliko je glasno bilo prošli put kada sam gostovao ovde. Bilo je to sa onim 'zelenim' timom čije ime neću da izgovorim, a-ha-ha. Tada je bilo luđe. Bilo je i sada glasno, ali... Inače, navijači su baš ludi. Daju nam mnogo energije. Meni lično njihova pesma daje snagu kakvu u životu nisam imao", priznaje Feldin.

Kako li će tek biti kada se budu igrale one najvažnije utakmice, a atmosfera bude dostizala tačku ključanja?

Piše: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: Star Sport)