Praznik fudbala za 50.000 duša!

Independijente je favorit, ali nikako ne treba potceniti Flamengo

Veličina slova A A A

FINALE!

Možda se čini da ne izaziva toliko pažnje kao Kopa Libertadores jer je Kup Južne Amerike pandan "našoj" Ligi Evrope, ali kvalitetnog fudbala svakako ne manjka. I ne samo njega, nego i navijača, pošto poslednje informacije sa Zelenog kontinenta glase da je za večerašnje finale prodato čak 50.000 ulaznica.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 00:45 6561 KJA Independiente - Flamengo ug 0-2 1,41 Kladi se

Da je ovo "obično" finale jasno bi bilo da je svaki ishod moguć i da statistike i ostali parametri jednostavno padaju pred ovakvim susretima, ali činjenica da se završnica Kopa Sudamerikane igra na dva meča svakako može da pomogne pri sportskoj prognozi. I sami znate da se u nokaut fazi evropskih takmičenja neretko (kažemo neretko, jer nije uvek) taktizira, a da se tek u revanšu otvore karte i krene na sve ili ništa. E možda bi baš to trebalo očekivati u prvom susretu Independijentea i Flamenga (00.45). Zanimljivo, kao i na finalu Kopa Libertadores, i na ovom meču će se po potrebi koristiti pomoć video tehnologije (VAR).

Independijente nema toliko poznata imena u svojim redovima, ali je izraziti favorit. Razlog je sasvim jednostavan. Jedva da se na polovini jedne ruke mogu prebrojati porazi argentinskog kluba na Aveljanedi još od marta, pošto je polagao oružje pred protivnicima tek dva puta. Sa druge strane, Flamengo je očajan na strani, ali ume da bude nezgodan i iznenadi. Od poznatijih glava u redovima domaćina nalaze se Honas Gutijerez, nekadašnji član Majorke, Njukasla i Deportiva la Korunje, koji je dospeo u žižu javnosti kada je pobedio rak testisa, te Fernando Amorebijeta, bivši defanzivac Atletik Bilbaa, Fulama i Midlsbroa. Ima tu još igrača koji su nekada igrali za Đenovu, Torino i ostale evropske klubove, al u suštini je to to. Independijente je gladan trofeja, poslednji internacionalni osvojio je davne 2010. godine kada se dočepao upravo pehara Kopa Sudamerikane, a nasuprot sebe ima ambicioznog rivala, takođe željnog titula.

"Uložili smo nadljudske napore da dođemo do finala i verujem da ćemo uspeti da podignemo pehar. Zaslužili smo ovo finale, a sada je ostao još samo poslednji korak. Uveren sam da ćemo uspeti", poručio je vezista domaće ekipe Ezekijel Barko.

MOZZART KVOTE

00.45: (1,95) Independijente (3,10) Flamengo (4,10)

Brazilski klub je večeras autsajder protiv Independijentea, ali ko ne zna, neka ima na umu da u redovima gostiju ima mnogo poznatih faca, ali i onih koji će tek skoro sigurno zatresti fudbalsku planetu. Tu je Dijego Alves, poznati specijalista za penale iz doba dok je branio za Valensiju, potom Žuan, prekaljeni štoper i nekadašnji brazilski reprezentaivac, te defanzivac Bajer Leverkuzena, tu je i Dijego, bivši vezista Santosa, Porta, Verdera, Juventusa, Volfzburga, Atletiko Madrida... U Flamengu je i iskusni Peruanac Paolo Gerero (večeras suspendovan jer je pao na doping testu) koji je svojevremeno nosio dres Bajern Minhena, te nekadašnji vezista Lacija i Liona Ederson. Da ne pominjemo talentovane klince poput Vinisijusa Žuniora kojeg je već kaparisao Real Madrid, a tu su i Linkoln, Kleber, Gabrijel Batista, Lukas Paketa, Felipe Vizeu i mnogi, mnogi drugi. Na klupi je Reinaldo Rueda, bivši selektor Kolumbije, Hondurasa i Ekvadora. Dakle, kada se sve ovako stavi crno na belo, i više nego respektabilna ekipa.

Za Flamengo igra Federiko Mankueljo, čovek koji je ponikao u Independijente i nosio njegov dres 11 godina. Emocije, emocije...

"Igraćemo protiv tima koji mi je u srcu i za koji navija cela moja familija. Ipak, u glavi mi je samo Flamengo. Trudili smo se cele godine da dođemo do finala i nećemo ovo ispustiti. Ako postignem gol, neću se radovati, ali voleo bih da dam bar jedan", hrabro je poručio Mankueljo.

Glavna Flamengova bolja u poslednje vreme je golman. Aleks Santana jedva je izvukao živu glavu nakon prvenstvenog poraza od Santosa na kojem je, ruku na srce, skrivio oba gola. Da ne beše policije, svašta je moglo da bude... Rueda na proteklih nekoliko mečeva nije mogao da računa ni na njega ni na Dijega Alvesa, pa je među stative morao da stane Sezar, čovek koji do pre nekoliko nedelja nije branio pune DVE GODINE. Flamengo je ove sezone planirao da napadne Kopa Libertadores, ali završio je treći u grupi pa će svim silama probati da osvoji Kup Južne Amerike.

Projektovani sastavi:

Independijente (4-2-3-1): Kampanja - Bustos, Franko, Silva, Taljafiko - Rodrigez, Minjo - Meza, Barko, Benitez - Giljoti

Flamengo (4-4-2): Sezar - Para, Rever, Žuan, Migel Trauko - Vilijan Arao, Gustavo Kueljar, Dijego, Everton Ribeiro - Lukas Paketa, Felipe Vizeu

(FOTO: Shutterstock)