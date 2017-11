Praznik u Rimu

Glavna tema u italijanskim medijima vezanim za dvoboj Rome i Lacija su srpski internacionalci Aleksandar Kolarov i Sergej Milinković Savić

Jeste da ne zauzimaju sam vrh tabele Serije A, ali rimske rivale trenutno krasi najbolja forma u kalču. I jedni i drugi imaju po utakmicu manje, a za liderom Napolijem Lacio zaostaje četiri, a Roma pet bodova. Vučica je vezala pet pobeda (četiri u prvenstvu, plus ubedljiv trijumf nad Čelsijem u Ligi šampiona), dok je protivnikova trijumfalna serija još duža - devet mečeva, uključujući i one u Ligi Evrope. Zanimljivo je da su oba tima poslednje poraze doživela upravo od Napolija, i to u Rimu.

Zbog toga je realno da očekujemo uzbudljivu utakmicu. Uostalom, na poslednjih osam derbija italijanske prestonice padala su barem dva gola po meču, a od toga pet ih je završeno sa GG3+. Dobra stvar za trenere Euzebija di Frančeska i Simonea Inzagija je to što nemaju suspendovane fudbalere, ali i jedni i drugi imaju povređene i igrače čiji su nastupi pod sumnjom. U redovima Rome to su Najngolan, Karsdorp, Šik, Bruno Peres i Nura, a u Laciju Felipe Anderson, Kajsedo, Valas i Di Đenaro.

Interesantno je i to da su se srpski internacionalci Aleksandar Kolarov i Sergej Milinković Savić našli u nekim italijanskim medijima kao jedna od tema vezanih za derbi. Naime, iskusni prvotimac Rome dobio je dozvolu privremenog selektora Srbije Mladena Krstajića da se ranije vrati sa azijske turneje, dok je (konačno pozvani) 22-godišnjak ostao sa Orlovima. Prema pisanju Gazeta delo Sport to je izazvalo bes u Laciju, iako je oko doskorašnjeg mladog srpskog reprezentativca vladala histerija zato što nije bio u nacionalnom timu.

Projektovani sastavi:

ROMA (4-3-3): Alison - Florenci, Facio, Manolas, Kolarov - Strotman, De Rosi, Pelegrini - Peroti, Džeko, El Šaravi;

LACIO (3-4-2-1): Strakoša - Bastos, De Vrij, Radu - Marušić, Lukas, Parolo, Lulić - Luis Alberto, Milinković-Savić - Imobile.

Lacio će imati podršku i iz Srbije. Grupa pristalica nebesko-plavih iz Beograda rezervisala je svoje mesto na severnoj tribini stadiona Olimpiko.

POSLEDNJIH PET

ROMA

TORINO (G), PRVENSTVO 1:0

KROTONE (D), PRVENSTVO 1:0

BOLONJA (D), PRVENSTVO 1:0

ČELSI (D), LIGA ŠAMPIONA 3:0

FJORENTINA (G), PRVENSTVO 4:2

LACIO

NICA (G), LIGA EVROPE 3:1

KALJARI (D), PRVENSTVO 3:0

BOLONJA (G), PRVENSTVO 2:1

BENEVENTO (G), PRVENSTVO 5:1

NICA (D), LIGA EVROPE 1:0

MEĐUSOBNI SKOR

148 - 53 - 57 - 38 - 186:143

ITALIJA 1 - 13. KOLO

Subota

18.00: (2,20) Roma (3,45) Lacio (3,25)

20.45: (1,45) Napoli (4,50) Milan (7,00)

Nedelja

12.30: (3,00) Krotone (3,10) Đenova (2,50)

15.00: (3,60) Benevento (3,45) Sasuolo (2,05)

15.00: (6,00) Sampdorija (4,10) Juventus (1,55)

15.00: (4,40) SPAL (3,50) Fjorentina (1,85)

15.00: (1,72) Torino (3,60) Kjevo (5,10)

15.00: (1,90) Udineze (3,50) Kaljari (4,10)

20.45: (1,65) Inter (3,80) Atalanta (5,50)

Ponedeljak

20.45: (2,85) Verona (3,20) Bolonja (2,55)

