Predigra za Barsa - Juve (FOTO+VIDEO)

Za večerašnji revanš protiv Juventusa navijači Barselone pripremili su veličanstvenu koreografiju preko sve četiri tribine. Očekivano, sve će biti u bojama Katalonije, a žutim slovima biće ispisano iza oba gola - Barsa. Prekoputa centralne tribine svoje mesto naći će sada već čuveni slogan koji je ustvari i filozofija kluba: "More than a club".

Sve ovo trebalo bi da motiviše fudbalere Barselone uoči pohoda na novi epski preokret...

