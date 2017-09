Predjelo je bilo ukusno - dajte sad te Ruskinje!

Srbija je u polufinalu Evropskog šampionata

Mnogo su jake! Doduše, nismo ni sumnjali de ćemo se preko nedorasle Belorusije dočepati polufinala, ali ono što hrabri pred finale pre finala - očekujemo tamo Ruskinje - jeste igra naših devojaka. Tečno, tačno, pravovremeno - za rutinskih 3:0 (25:19, 25:12, 25:14 )u četvrtfinalu Evropskog šampionata.

Beloruskinje nijednog momenta nisu uspele da pariraju srpskim gracijama. Raspoložene su bile Tijana Bošković, Stefana Veljković, Brankica Mihajlović... Tehničar Bojana Živković divno je razigravala sve oko sebe.

Već do prvog tehničkog tajm-auta videlo se u kom će pravcu ići ovaj meč. Na tu pauzu naše devojke otišle su s prednošću 8:4 i praktično sve do kraja održavale i natenane povećavale razliku. Snažnim smečom Tijane Malešević došli smo do 1:0.

Ako je Srbija lagano uzela prvi set, šta tek onda reći za drugi. Bilo je četiri, pet, osam, devet razlike... Raspucala se Tijana Bošković, možda i najbolji korektor sveta u ovom trenutku. Malo je reći furiozno - posle svega 48 minuta vodili smo sa 2:0 u setovima.

I psihološki i igrački, gotovo u svakom segmentu razbijene Beloruskinje, u trećem setu nisu imale šta da traže. Srpkinje su čak imale prostora da povuku ručnu posle startnih 6:1. Pa i tako, "trećom brzinom" pregazile su rivalke - 25:14.

Podsetimo, prvi polufinalista postala je selekcija Holandije koja je tukla Italiju sa maksimalnih 3:0. Holanđanske sada čekaju boljeg iz okršaja Azerbejdžan - Nemačka, dok će u drugom polufinalu sastati Srbija i pobednik duela Rusija - Turska.

(foto: MN Press)