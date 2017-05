Predlog Zvezdine pravne službe: Tužba protiv FSS na redovnom sudu, Partizanu minus 12 bodova, crveno-belima titula

Sve zbog Marka Nikolića...

Zvezdan Terzić je pokrenuo debatu, Marko Nikolić odgovorio dopisom Fudbalskog saveza Slovenije u kome se kaže da sadašnji trener Partizana nije na bilo kakvoj disciplinskoj suspenziji, te da može da slobodno obavlja svoj posao. Ali u Crvenoj zvezdi i dalje nisu uvereni da je situacija baš tako čista, pa su redakciju MOZZART Sporta pozvali iz pravne službe kluba iz Ljutice Bogdana. Njen predstavnik Nikola Dumnić kaže da je predlog Zvezdine pravne službe da se Fudbalski savez Srbije izvede pred redovni sud zbog toga što je Nikoliću dozvolio da vodi crno-bele i time takmičenje u srpskom prvenstvu učinio neregularnim. Po Dumnićevom tumačenju, propisi FSS nalažu da svaka od uvodnih šest Partizanovih utakmica pod Nikolićevim vođstvom registruje službenim rezultatom 0:3.

U prevodu, Partizan bi izgubio 12 bodova osvojenih u pobedama protiv Javora, Čukaričkog, Rada i Borca (protiv Vojvodine i Spartaka su svakako izgubili), pa bi titula pripala - Crvenoj zvezdi.

Podsetimo, Nikolić je, dok je radio kao trener Olimpije, prvobitno kažnjen sa sedam utakmica suspenzije - novčano sa 1.500 evra - zato što je na rasnoj osnovi uvredio igrača ljubljanskog tima Blesinga Elkea.

“Ta kazna je bila konačna, Nikolić se na nju nije ni žalio. Odslužio je jednu utakmicu suspenzije, a onda je Olimpija raskinula ugovor sa njim baš zato što nije mogao da obavlja svoj posao. Nakon toga nije imao angažman do dolaska u Partizan, a pravilo kaže da se kazne na nivou nacionalnih saveza prenose u druge zemlje ako su obe pod okriljem iste konfederacije. U ovom slučaju Uefe. Znate da je Everton recimo morao da odradi meč suspenzije iz Švajcarske. I ta Nikolićeva kazna je morala da se primenjuje i ovde u prvih šest njegovih utakmica. Pošto nije, prema pravilniku FSS sve one bi trebalo da budu registrovane službenim rezultatom 3:0 u korist Partizanovih protivnika“, tvrdi Dumnić.

Ali taj dopis? Zar on ne oslobađa Nikolića?

“Ta potvrda nema delovodni broj, nema delovodni pečat FS Slovenije. Sadržina joj je potpuno bezvezna. Vi u dopisu kojim ga oslobađate suspenzije pričate o tome da je Olimpija bila šampion? To je malo nelogično. Pritom, ova potvrda jednostavno nema istu pravnu snagu kao odluka. To bi bilo kao kada bi vas sud osudio na pet godina zatvora, pa onda vam predsednik suda da potvrdu da nema zatvora. Da li mislite da bi vas policija pustila kad bi vam zakucala na vrata?“, kaže Dumnić

U Fudbalskom savezu Srbije očigledno misle drugačije?

“Već sam imao neke neformalne razgovore sa ljudima iz Saveza. Neformalno, njihovo tumačenje je da je Nikolić odradio suspenziju tako što nije radio taj posao? To ne funkcioniše tako. Savezi ne mogu da opraštaju kazne. Mogao je samo Nikolić da se žali pa da se promeni odluka, ali toga nije bilo“, ističe Dumnić i najavljuje moguću tužbu protiv Fudbalskog saveza Srbije.

“Mi možemo da se žalimo Fudbalskom savezu, ali ne znam koliko to ima smisla. Pa je zato predlog pravne službe, a videćemo da li će ga klub prihvatiti, da Savez izvedemo pred redovni sud zbog toga što nije obezbedio regularnost takmičenja. Savez je bio taj koji je dužan da proveri sve činjenice. Ne može on nekog da oslobađa krivice. FSS je morao da reaguje po službenoj dužnosti“.

Zašto tek sada o nečemu što se desilo još na leto?

“Zato što, iskren da budem, nismo ni znali za stanje stvari. Prosto, nismo se bavili time. Negde nismo sumnjali da bi FSS dozvolio ovako nešto“, odgovara Dumnić.

Očekujući reakcije iz FSS pre svega. Verovatno iz Partizana...

