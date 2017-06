NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

Meksiko je u noći između subote i nedelje razočarao protiv hrvatskih "drugopozivaca" (1:2) i shvatiće daleko ozbiljnije duel sa Ircima (koji su takođe u "šarenom" sastavu) pošto mu je to poslednji test pred meč sa Hondurasom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Verujemo u keca.

20:30 3341 Rapid Beč-Salzburg

Bikovi su ubedljivo trijumfovali u šampionatu Austrije, osvojivši četvrtu uzastopnu titulu, ali to ne znači da su siti trofeja. Naprotiv, žele i četvrti u nizu pehar u domaćem Kupu. Rapid je prethodnih nedelja bio u dobroj formi, no dilema oko pobednika nemamo – biće to Salzburg.